El colapso de Tenerife deja a 200 migrantes durmiendo al raso en Los Cristianos

Noche complicada en la ruta canaria. Tras jugarse la vida en la odisea atlántica, las cerca de 200 personas que llegaron a Tenerife de forma irregular entre el viernes y la madrugada del pasado sábado tuvieron que dormir su primera noche en tierra a pie de muelle en Los Cristianos. El Hormigón se convirtió en cama ante la saturación que sufren los centros de acogida y filiación de la Isla. Unas imágenes que no se observaban desde el repunte migratorio de 2020, cuando el recinto portuario de Arguineguín, en Gran Canaria, llegó a acoger a ras de suelo a 1.261 personas.

El repunte de arribos a El Hierro, donde han desembarcado desde el martes 1.983 migrantes –90 ayer–, ya pasa factura también a la isla vecina, que es el destino preferente de los traslados que se están realizando para descongestionar los recursos alojativos herreños. El viernes, horas antes del colapso en el municipio de Arona, habían sido derivados desde la isla del meridiano unos 500 llegados en situación irregular.

Ese día –el viernes– el Archipiélago experimento un pico sin precedentes desde la crisis migratoria acontecida durante la pandemia. En un solo día, tocaron tierra canaria trece embarcaciones con 1.169 personas a bordo, a las que hay que sumar las avistadas ayer, cinco con 286. Según fuentes de los servicios de emergencia, los 93 ocupantes del último cayuco avistado el viernes en aguas cercanas a Tenerife y los 121 que iban en el primero de la madrugada de ayer podrían ser los migrantes que tuvieron que taparse con mantas para soportar el frío nocturno del puerto.

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, explicó el pasado sábado que los medios del consistorio no dan abasto ante el ritmo de desembarcos irregulares. «Estamos destinando agentes de la Policía Local a esta emergencia y descuidando otras necesidades, como la seguridad de un municipio con tanto turismo», subrayó. Le preocupa que no se esté proporcionando a los migrantes una atención humanitaria digna, así como la imagen que se está dando a los visitantes. Y es que la playa en la que se bañan los que vienen a disfrutar de las vacaciones también es punto de llegada para los que se juegan la vida en el Atlántico.

En este puerto atracan y zarpan los barcos que realizan la conexión entre la isla capitalina y El Hierro, La Gomera y La Palma, servicio que según el Ayuntamiento no se ha visto afectado por el fenómeno migratorio.

La regidora también enfatizó en que la corporación se siente «abandonada» por el Estado, que es el responsable de las personas adultas en situación irregular. «Madrid no está teniendo en cuenta que somos islas, que carecemos de medios humanos y técnicos para una situación de esta magnitud, que sobrepasa completamente nuestras capacidades», recalcó.

Clavijo lo ve «indignante»

En la misma línea se manifestó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que el pasado sábado tachó de «indignante» lo ocurrido en el desembarcadero aronero y la pasividad del Gobierno central ante la falta de espacio en los centros de acogida, pero fuentes del Ministerio de Inclusión han precisado a EFE que sí hay plazas. Afirman que la red tinerfeña dispone de espacio y apuntan a que el problema está en la falta de plazas en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE)., donde los recién arribados están hasta un máximo de 72 horas para los primeros trámites de filiación policial.

Aparte del cayuco que llegó ayer de madrugada al muelle de Los Cristianos con 121 personas, también consiguieron avistar la costa cuatro en esta misma isla, El Hierro y Fuerteventura. La isla del meridiano recibió uno de madrugada con 80 personas en su interior y otro a primera hora de la mañana con 10 varones. Mientras, a escasos kilómetros del enclave majorero se interceptó uno con 53. El último del día fue localizado al sur de Punta Rasca con 22 ocupantes y conducido hasta Los Cristianos por Salvamento Marítimo.

Un leve descenso después del frenesí migratorio del viernes que continúa dejando a El Hierro como centro neurálgico de la ruta canaria. A este enclave desde el martes ha llegado una cantidad de personas en situación irregular equivalente al 18% de su población –11.154–.

584 migrantes desde El Hierro

Para liberar los tensionados recursos alojativos de la isla, ayer se trasladó del puerto de La Estaca a Tenerife otros 584 migrantes adultos en un barco fletado por el Gobierno central. En ese muelle, el presidente del Cabildo insular, Alpidio Armas, reprochó al Ejecutivo regional que no tenga la misma agilidad que el Estado para la derivación de los menores no acompañados. Señaló que los niños y adolescentes que permanecen en la isla están siendo atendidos «de la manera que se puede», que es «nada convenientemente», y en recursos que no son apropiados «para acoger a nadie».

Unas críticas sobre las que profundizó el líder de los socialistas isleños, Ángel Víctor Torres, que exigió a Clavijo y a sus socios del PP en el Gobierno que ejerzan sus influencias «y toquen las puertas» de otras autonomías para que accedan a hacerse cargo de parte de los menores migrantes que han llegado a Canarias. Ahora mismo, el Archipiélago tutela en solitario a más de 3.000.

Desde el comienzo del incremento de embarcaciones a principios de agosto, la Consejería de Bienestar Social, que declaró esta semana la emergencia social para agilizar trámites y atender a los menores no acompañados, asegura que ha trasladado a 333 de El Hierro a las islas capitalinas. En un comunicado difundido ayer, el área que dirige Candelaria Delgado indica que tras el estallido de la crisis política y social en Senegal han llegado a La Restinga 573 niños y jóvenes, de los que quedan 240 en El Hierro. Aclara que la Consejería está abriendo dispositivos de emergencia en otras islas y que la semana que viene prevén derivar mínimo a 100 para cumplir el objetivo de que en la isla solo permanezcan al rededor de 50.