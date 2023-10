La crisis acorta la brecha entre los municipios más ricos y pobres de Canarias

En 2019, el último año antes de la pandemia y la posterior crisis de precios, la diferencia de renta entre los municipios más ricos y más pobres de Canarias era de 8.858 euros anuales –738 euros al mes–. La Agencia Tributaria acaba de publicar los datos de la declaración de la renta de 2021, la presentada el año pasado, y la brecha se ha reducido un 7,2%, a 8.224 euros. Dos factores explican este leve acercamiento: el primero, que la riqueza media de las localidades más acaudaladas disminuyó un 1,3% en los dos años más duros de la crisis; el segundo, que la de los municipios menos pudientes se incrementó un 2,1%. Así que en términos de renta, y en palabras gruesas, los lugares menos adinerados de las Islas han resistido mejor los embates de la pandemia y la inflación; aunque para sí quisieran, claro, la economía de los más prósperos. No obstante, esta lectura revela nuevos matices cuanto más se acerca la lupa a los datos de la Agencia Tributaria.

La localidad más rica de la Comunidad Autónoma es la grancanaria Santa Brígida. Cada uno de sus ciudadanos declara en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) una ganancia media anual de 37.735 euros brutos, con lo que su renta media disponible, es decir, una vez descontados los impuestos, es de 29.704 euros. Y si Santa Brígida es la cara de esta particular moneda, la cruz la cargan los vecinos del municipio palmero de Garafía.

La renta disponible de los garafianos es de unos exiguos 14.421 euros al año. Menos de la mitad de lo que dispone un residente en Santa Brígida, un 106% menos, y eso aun cuando la riqueza –siempre en promedio y siempre equiparando el término al de renta aunque no sean exactamente lo mismo– ha caído en la localidad grancanaria y subido en Garafía. Los ciudadanos de Santa Brígida declararon en 2019 unos ingresos medios de 32.505 euros, con lo que la covid y los primeros golpes de la ola inflacionaria se llevaron consigo casi un 9% de su renta disponible. En cambio, en el municipio palmero pasó de los 13.966 euros de 2019 –era la única de las 88 localidades del Archipiélago donde la riqueza media no llegaba a los 14.000 euros– a 14.421. Un aumento del 3,2%. Es evidente que la distancia entre el hombre rico de Santa Brígida y el hombre pobre de Garafía sigue siendo sideral, de 15.283 euros –1.274 euros al mes–, pero lo cierto es que se ha recortado en medio de la persistente incertidumbre socioeconómica que deparó la pandemia y que aún hoy continúa sin difuminarse.

El 'top ten'

A Santa Brígida la acompañan en el top ten de los territorios más pudientes de Canarias seis municipios de Tenerife, un segundo de Gran Canaria, uno de La Palma y otro de Lanzarote. El segundo cajón del podio lo ocupa la localidad metropolitana de El Rosario, con una renta media disponible de 26.713 euros al año. Y en el tercer puesto está Las Palmas de Gran Canaria, con 23.833 euros. Pero mientras que la riqueza media de los vecinos de El Rosario ha crecido un 2% desde la irrupción del coronavirus, la de los ciudadanos de la capital grancanaria ha disminuido un 1%. Los diez primeros puestos del ranking los completan Santa Cruz de Tenerife, con 23.417 euros; la lanzaroteña Teguise, con 22.903 euros; y Candelaria, Tegueste, El Sauzal, Tacoronte y la palmera Breña Baja, donde la renta disponible oscila entre los 22.818 euros anuales de la villa mariana y los 21.811 de la localidad breñusca. La ganancia neta media de los contribuyentes de estos diez municipios, los más acaudalados de la Comunidad Autónoma, es de 23.877 euros al año. La crisis les quitó un 1,3%, ya que en 2019 era de 24.194 euros. Ocurre justo lo contrario en las diez localidades más depauperadas de la región.

Junto con Garafía, el triste farolillo rojo de la clasificación, los otros nueve territorios que tienen el dudoso honor de formar parte de la decena de municipios más pobres del Archipiélago son El Tanque, que con la localidad palmera es el único donde la renta disponible media no alcanza los 15.000 euros anuales –menos de 1.250 euros al mes–; los también palmeros Puntagorda, con 15.126 euros, y Barlovento, con 15.519; y La Aldea de San Nicolás, Buenavista del Norte, Barlovento, Tazacorte, Vallehermoso, Los Silos y Hermigua, cuyos ciudadanos declararon el año pasado en el IRPF unas ganancias netas que oscilan entre los 15.634 euros de La Aldea y los 16.364 de Hermigua. Así pues, las peores posiciones del ranking las copan un municipio grancanario, tres tinerfeños, tres gomeros y otros tantos palmeros. Es decir, que nueve de los diez son de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y hasta seis, un 60%, de las islas verdes. En cambio, no hay ni uno solo de Lanzarote y Fuerteventura, lo que evidencia, por un lado, hasta qué punto ha mejorado la economía de las dos islas más orientales del Archipiélago al calor del turismo; y, por otro, cómo las islas verdes se han quedado rezagadas precisamente por no haber sabido, podido o querido aprovechar el éxito turístico en la medida en que lo ha hecho el resto de la región. Con todo, la brecha con las localidades más ricas se ha acortado. Poco pero lo ha hecho.

El aprovechamiento del turismo marca la diferencia entre las ‘islas verdes’ y Fuerteventura y Lanzarote

Los diez municipios menos pudientes de la Comunidad Autónoma tenían una renta media disponible antes del estallido de la pandemia de 15.336 euros. Ahora ha subido, de acuerdo con los datos del IRPF de 2021, hasta los 15.654 euros, un 2,1%. Como ocurre entre Santa Brígida y Garafía, las dos localidades que ocupan los extremos, la diferencia respecto del top ten de territorios más ricos de las Islas continúa siendo grandísima, pero se recortó en 635 euros, un 7,2%, en los dos primeros años de covid e inflación. En cualquier caso, los 8.224 euros que separan a los vecinos de los diez municipios más privilegiados de los ciudadanos de los diez menos pudientes evidencian que el progreso socioeconómico de las últimas décadas ha tenido velocidades muy distintas entre localidades, islas y provincias. Y la diferencia no la marcan tanto las islas capitalinas como, cabe insistir, las periféricas.

La Agencia Tributaria agrupa los datos por provincias, lo que permite comparar las cifras de las dos demarcaciones canarias. Lo primero que llama la atención es que la ganancia neta anual de los declarantes del IRPF de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, siempre de media, es de 19.777 euros, 1.196 por encima de los 18.581 euros de los residentes en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. La diferencia es un nada despreciable 6,4%. El ciudadano medio de la provincia de Las Palmas dispone así de unos cien euros más al mes que el de la demarcación de Santa Cruz de Tenerife.

El ciudadano de la provincia de Las Palmas maneja cien euros más al mes que el de la demarcación tinerfeña

Si se pone la lupa sobre los datos de las dos islas capitalinas, la renta disponible supera en ambos casos la media provincial. En Gran Canaria es de 19.850 euros y en Tenerife, de 18.965, con lo que la diferencia entre ellas se queda en 885 euros. Una diferencia menor pero que puede resultar sorprendente si se recuerda que de los diez municipios más ricos de la región, seis son de Tenerife y solo dos de Gran Canaria. Lo que separa a las dos principales islas de la Comunidad Autónoma es que en Gran Canaria solo hay una localidad donde la renta media baja de los 17.000 euros anuales –La Aldea–, mientras que en Tenerife son diez las que no alcanzan esa cantidad: El Tanque, Buenavista, Los Silos, Icod de los Vinos, San Juan de la Rambla, Guía de Isora, La Guancha, La Victoria de Acentejo, Vilaflor y Arona.

La distancia sí es abismal entre las islas periféricas de una y otra provincia, reflejo de esas dos velocidades en el desarrollo de la región. La renta disponible en Lanzarote y Fuerteventura es de 19.649 euros, con lo que la convergencia con su isla capitalina, Gran Canaria, es casi total. Por el contrario, en La Palma, La Gomera y El Hierro, las islas verdes, es de solo 18.065 euros, prácticamente mil menos que en Tenerife y hasta 1.584 euros por debajo de la cifra de las dos más orientales, un 8,8% menos.