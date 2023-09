Feijóo se compromete con Canarias y CC le pide que lo haga también desde la oposición

La agenda canaria salió este martes a relucir en la primera sesión de investidura a la que se somete en el Congreso el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, con diversas referencias en su discurso sobre la base del acuerdo firmado previamente con CC, pero sin apenas profundizar en la mayoría de los asuntos probablemente en espera de la respuesta que este miércoles le dé a la diputada de la formación nacionalista tras su turno de intervención. Feijóo agradeció hasta en dos ocasiones el apoyo de CC a su investidura, junto al que también le brindarán Vox y de UPN, pero la diputada nacionalista valoró luego como “insuficiente” las referencias a las Islas y, dando por amortizada ya una investidura que no prosperará, le reclamó que ese compromiso con la agenda canaria lo mantenga como líder de la oposición, papel al que ya parece relegarle incluso antes de las votaciones de hoy y del viernes. El PP debería, por tanto, aportar sus 137 votos a favor de cualquier iniciativa o medida sobre las Islas que se vote en el Congreso incluso en el caso de que se diera el caso de que las mismas respondieran a acuerdos de CC con un hipotético gobierno presidido por Pedro Sánchez.

El candidato, en una larga intervención de casi dos horas, se detuvo brevemente en algunos elementos del pacto con los nacionalistas y recalcando en ese sentido que su apoyo se producirá “sin más contrapartidas que las expuestas públicamente”. Era una referencia a los pactos “transparentes” alcanzados por el PP con Vox, UPN y la propia CC en contraposición a los que está negociando el PSOE y su líder, Pedro Sánchez, para una hipotética posterior candidatura a la investidura con el apoyo de los partidos independentistas catalanes tras pactar una amnistía para los encausados del ‘procés’ catalán de 2017.

Más allá de los guiños de complicidad lanzados por Feijóo a la formación canaria, el candidato quiso mencionar el problema del fenómeno migratorio como una de las prioridades de su programa de gobierno, pero aunque mencionó a Canarias como territorio especialmente afectado por esta cuestión, no concretó qué medidas pondría en marcha en ninguno de los ámbitos de política migratoria. Sin embargo, sí dijo que, de llegar a la presidencia del Gobierno, “reactivaría” la actual presidencia española de la UE “con este asunto como prioridad para lo que queda del año”.

La cuestión del Sáhara

También se refirió Feijóo a otro tema sensible en la opinión pública canaria y entre las formaciones políticas de las Islas como es la cuestión del Sáhara Occidental y, aunque no hay ninguna referencia a ello en el pacto entre CC y el PP para la investidura, anunció que revisaría algunas decisiones del actual Gobierno en funciones en materia de política exterior, y que impulsaría una comisión de investigación en el Congreso sobre los motivos que llevaron a Pedro Sánchez a cambiar de posición de forma unilateral en este conflicto y apoyar la propuesta automista defendida por Marruecos.

El candidato popular también se refirió a otras cuestiones que de alguna manera están contenidas en el pacto con CC sobre la agenda canaria aunque en este caso no mencionando expresamente ese acuerdo con los nacionalistas. En este sentido, y tras recordar sus entrevistas con algunos presidentes autonómicos para explicarles sus planes de gobierno si lograba la investidura, entre ellos el presidente de Canarias y líder de CC, Fernando Clavijo, el candidato destacó su intención de alcanzar un pacto de Estado en política territorial en el marco del cual se podrían “hacer ajustes dentro del límite constitucional” para un mayor reconocimiento de las singularidades de las distintas comunidades autónomas. Mencionó luego alguna de las demandas concretas de cada territorio y reiteró en ese contexto que su compromiso es "impulsar la agenda canaria". "Para eso la firmé", remarcó.

A partir de ahí y apelando a su condición de expresidente de una comunidad como Galicia, aseguró que su “concepción” de la política territorial “es dar respuesta a las diferentes necesidades” de cada

autonomía, añadiendo que impulsará la reforma del Senado para convertirla en una auténtica cámara territorial, así como una reforma del sistema de financiación autonómica en el primer semestre del próximo año. Dirigiéndose a los partidos nacionalistas, afirmó que “los matices de cada autonomía son una riqueza, no un problema, pero les pido que no se arroguen la representación exclusiva de los territorios que representan”.

Apoyo sin excusas

Tras la intervención de Feijóo, la diputada de CC, Cristina Valido, hizo una valoración de urgencia ante los medios de comunicación en la que consideró que el candidato había dado una de cal y otra de arena en relación con Canarias y con la política territorial. “Hemos oído hablar mucho de independentismo, de amnistía y hemos pivotado en ese triángulo de la Bermudas que es Madrid-Bilbao-Barcelona-Madrid, pero como canaria reclamo algunos minutos más de los problemas importantes que tienen los territorios”, afirmó la representante de CC. Aunque se mostró “agradecida” por la mención a los problemas de Canarias, consideró que “ese discurso ha sido demasiado breve”. Valido aprovechó además las referencias de Feijóo a su compromiso con la agenda canaria y le reclamó de forma clara que lo mantenga también si su papel a lo largo de la legislatura no es el de presidente del Gobierno, sino el de jefe de la oposición.

“Este acuerdo con el PP sobre una agenda canaria independientemente de que esta investidura no prospere es el compromiso para 137 diputados y diputadas (del PP) que deberán votar a favor de esas propuestas canarias que a lo largo de la legislatura se irán poniendo sobre la mesa si tenemos un futuro gobierno”, manifestó la diputada. “No nos vamos a conformar con este agradecimiento a un apoyo a la investidura, sino que este apoyo tiene que traducirse en el futuro en un apoyo sin excusas del PP a todas las cuestiones que Canarias plantee y necesite”, añadió. En respuesta a las palabras de Feijóo sobre los nacionalismos aseguró, además, que “queda claro que de nuestros territorios solo se va a hablar si estamos nosotros para hacerlo”.

Manuel Domínguez (PP) “Confío en que CC se firme contra la amnistía”

El presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, resaltó que “Canarias ha vuelto a estar presente en un discurso de investidura” y aseguró que “Feijóo tiene en su cabeza a Canarias como una región muy importante”. Domínguez aseguró que la posición que finalmente tenga CC en una posible investidura de Pedro Sánchez no afectará en absoluto a las relaciones entre nacionalistas y populares como socios del Gobierno regional, pero dio un toque de atención y dijo “confiar” en que su socio de Gobierno en las Islas “sea firme en lo que ha expresado que no va a apoyar a nadie que divida al país y que va a estar pendiente de que las políticas que se hagan a nivel nacional vayan en favor de Canarias, un territorio que ha sufrido por el desgobierno desde el Estado”.

“Tendrá que definir CC si es capaz de apoyar a un presidente que tenga en su oferta un territorio particular de España la amnistía o cualquier cesión de esas exigencias que han reclamado (los independentistas catalanes), afirmó el líder de los populares canarios, quien añadió que “para el PP es algo a valorar muy considerablemente porque entendemos que este país no se puede dividir”. “A partir de ahí cada uno tiene que ser responsable de sus actos y yo confío” resaltó antes de insistir en que “nada tiene que ver el Gobierno de canarias con lo que puedan decidir en el ámbito nacional, No tendría ninguna lógica”.

María Dolores Corujo (PSOE): “Investidura de Feijóo como jefe de la oposición”

La diputada socialista por Las Palmas Dolores Corujo calificó el discurso de Feijóo como “el reconocimiento de que es una investidura como jefe de la oposición” y no como el de alguien que aspira a presidir el Gobierno porque “se ha dado cuenta de que está solo y desubicado”. Sobre la propuesta del candidato para impulsar la cuestión migratoria desde la presidencia española de la UE, Corujo recordó que ese papel “le corresponde al presidente Sánchez y el retraso que ha habido en la presidencia ha sido precisamente por perder el tiempo con esta investidura que se supo desde el primer momento que estaba condenada al fracaso”. Según Corujo, “en materia de migración, la propuesta que está sobre la mesa en Europa es la que ha hecho nuestro eurodiputado López Aguilar con el voto en contra de la derecha conservadora en Europa”. “El señor Feijóo está bastante desubicado, pero sobre todo está solo ante la inmensa mayoría de la sociedad canaria y de nuestro país”, resaltó la diputada socialista.

Noemí Santana (Sumar): “Es una moción de censura contra el Gobierno en funciones”

La diputada de Sumar por Las Palmas Noemí Santana calificó el discurso de Feijóo de “tedioso, aburrido y cargado de incoherencia y de cinismo”, mencionando la posición del PP en la pasada legislatura contra la subida del SMI o la revalorización de las pensiones frente a las promesas que a este respecto hizo ayer el candidato. “Es una investidura que se parece más a una moción de censura al actual gobierno en funciones, ha sido todo un teatrillo porque dan por perdida la investidura y se anticipa a su oposición a la posible investidura de Pedro Sánchez en unas semanas”, resaltó. Sí destacó como positivo del discurso del líder del PP que mencionara el problema migratorio “porque es un reto que tiene que abordar el gobierno que toque para que Canarias no se quede sola ante la situación que está viviendo”. También afirmó la diputada de Podemos/Canarias que su formación tendría que analizar la propuesta de Feijóo sobre una comisión de investigación en el Congreso sobre el cambio de posición de Sánchez sobre el conflicto del Sáhara. “No hemos hablado sobre nuestro posicionamiento de cara a esa posible comisión de investigación, pero de partida probablemente estamos más cerca a no asumir esa decisión unilateral que adoptó Sánchez y abrirlo al diálogo porque es una traición en toda regla al pueblo saharaui”, recalcó.