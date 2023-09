La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, reclama «corresponsabilidad» al Gobierno central y las comunidades autónomas con las derivaciones de menores migrantes no acompañados porque no es sostenible que el Archipiélago tenga unos 2.700 bajo tutela. «Si España no nos hace caso, nos dirigiremos a Europa», señaló en una mesa debate sobre migración y asilo organizada por el Parlamento de Canarias a través de las Jornadas Conecta. Canarias-Europa.

Delgado incidió en el hecho de que España «tiene que legislar» para que la derivación «sea obligatoria» y además de la mano de los técnicos, las entidades del tercer sector y de los propios migrantes porque de lo contrario, «sería darnos de bruces con las paredes», dijo al tiempo que sostuvo que «no quiero que salga ni un niño con la mayoría de edad de un centro sin sus papeles, es un compromiso personal». En este sentido, recordó a los asistentes que «hay mucho que trabajar y seguir haciendo, vamos a hacer todo lo posible e imposible por que la atención sea integral», remarcando que hay que evitar que haya «migrantes de primera y segunda», en referencia al diferente trato que reciben los refugiados africanos con respecto a los ucranianos. El director del Observatorio de Inmigración de Tenerife (Obiten), Vicente Zapata, reconoció durante su intervención que hablar de la ruta canaria «es hablar de movilidades» porque hay muchas rutas que tienen Canarias como inicio y destino, «gente que se muere y que se mueve en condiciones muy precarias» y se han preguntado «cuántas no han llegado» tras contabilizarse más de 175.000 desde 1994. Mame Cheikh Mbaye Seck, cofundador de la Red Canaria de Acogida, apuntó en sede parlamentaria que «es una realidad» que Canarias es la «puerta de entrada» a Europa y por eso ha apelado a «conectar» a las islas con el continente pues está a menos de dos horas de avión. Sobre este asunto, ha lamentado que en cuestiones migratorias «Canarias no es Europa» pero, tras lo que sucedió con el hacinamiento en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), ha admitido que la situación «ha mejorado» porque se permite la movilidad, no se ve a migrantes «en la calle durmiendo» ni «enormes colas» ante la Policía Nacional. «Un reparto equitativo» La vicepresidenta del Parlamento de Bremen, en Alemania, y ponente del Dictamen del Comité Europeo de las Regiones (CDR) sobre el nuevo pacto sobre migración y asilo de la Unión Europea, Antje Grotheer, intervino en la jornada de ayer por videoconferencia desde el país germano y reclamó «más solidaridad y un reparto equitativo de las cargas para aliviar la presión sobre las regiones de primera línea», como Canarias. A su juicio, «el objetivo primordial debe ser que las realidades locales y regionales se tengan en cuenta en la reforma de la política de migración e integración de la UE, dado que el impacto socioeconómico de las migraciones y el esfuerzo cotidiano de la acogida e integración de los migrantes se sienten con fuerza a nivel local y regional». Para Antje Grotheer, por último, reiteró que «es muy necesario un mayor apoyo a los gobiernos locales y regionales, tanto político como financiero, desde el ámbito nacional y europeo, con el fin de facilitar su labor de acogida e integración de inmigrantes de una manera socialmente responsable y basada en el derecho internacional y en los valores europeos», concluyó el alto cargo germano. Por su parte, la abogada de origen saharui y especializada en Extranjería, Loueila Mint El Mamy, destacó que los migrantes tienen que empezar a ponerse «en el centro» de este fenómeno «y ser protagonistas, pasar de ser objetos a sujetos de derecho». Otro de sus argumentos fue que «las personas migrantes no hemos cometido ningún delito, nuestros países están colonizados y han sido saqueados, no somos delincuentes», aclaró, por lo que no entiende la «deshumanización» con la que se les trata. «A los refugiados ucranianos se les trata con «dignidad» a diferencia de los migrantes africanos que llegan a las Islas.