Asián reprocha a Sánchez que les mantenga a ciegas con el presupuesto

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, reprochó este miércoles al Gobierno central que no tenga «colaboración administrativa» y no reúna a las comunidades autónomas para fijar el techo de gasto y las entregas a cuenta, además de no aclarar las reglas de gasto con el fin de que puedan elaborar sus respectivas cuentas autonómicas.

«El Estado no puede elaborar los Presupuestos Generales pero nada le impide reunirse con las comunidades para informarnos de las magnitudes», indicó la consejera. Asián cree que este escenario aumenta la «incertidumbre» en un contexto de «inestabilidad» política y con un crecimiento «a la baja» el próximo año porque se mantienen la tendencia inflacionista y las restricciones financieras. Además, dijo que podría haber un descenso del turismo si los países emisores entran en recesión. Ante todo esto, Asián asegura que esperarán al cierre de previsiones de otoño para empezar a fijar los ingresos con los que poder elaborar un presupuesto. Eso sí, dejó claro que Canarias no debe financiar sus servicios públicos con fondos que no sean del sistema de financiación. «Los recursos del REF no deben servir para cubrir servicios esenciales», señaló. Canarias espera a final de otoño para elaborar sus cuentas y tener mayor previsión de ingresos Asimismo, Asián mostró su deseo de que haya una «política tributaria justa» basada en «aliviar la presión fiscal» a los ciudadanos que pasa, en su opinión, por «combatir la economía sumergida» para que haya más gente «pagando» y por tanto suba la recaudación bajando el esfuerzo fiscal. En ese sentido, comentó que el IGIC es «regresivo» porque grava el consumo y afecta más a las familias vulnerables. «Lo vamos a bajar desde que podamos pues se subió para una necesidad determinada y qué sentido tiene seguir con el récord de recaudación», agregó la consejera. Dado que España estará sujeta a las reglas fiscales, el nacionalista José Miguel Barragán advirtió de que será necesario afrontar una reducción de 9.000 millones en los PGE de 2024. Esta situación, avanzó el nacionalista, llevará a que «una parte del ajuste» se cargue sobre los ayuntamientos y comunidades. Además, anticipó un escenario en el que es probable que haya que «congelar» partidas debido a las dificultades para «cuadrar números» y alertó de que hay «gasto estructural» comprometido en sanidad y educación con gasto a fondos europeos. El hecho de que desde el Gobierno se haga hincapié en las reglas de gasto no gustó al grupo socialista, que aprovechó para cuestionar las declaraciones de semanas anteriores en las que el vicepresidente Manuel Domínguez negaba conocerlas. Fue el diputado socialista Manuel Hernández quien recordó que «la recuperación de las reglas fiscales «era conocidas por todos» desde marzo «salvo por algunos representantes del PP». Tras esto, aprovechó para reivindicar que el actual Gobierno se haya encontrado con cuentas gestionadas «con rigor y menor deuda». Los populares se comprometen a no reducir el gasto en servicios públicos en el presupuesto Además, la incertidumbre no es excusa para quienes estuvieron en el Gobierno en la anterior legislatura. Los socialistas afirman que vivieron el mismo escenario en 2019 y, aún así, «hubo presupuestos en Canarias y muy buenos, con vocación social», recordó Hernández. Una idea que repitió Esther González, de Nueva Canarias, al hacer referencia al momento que vivió el pacto de las flores en 2020, cuando hubo que diseñar las cuentas «a ciegas». Por ello, insistió en que debe haber «prudencia» con las cuentas en un contexto de «normalidad» de la ley de estabilidad financiera, especialmente si se mantiene la decisión de bajar el próximo año el IGIC al 5%, algo que afectará a las corporaciones locales. En vista de que las comunidades pueden afrontar recortes en su financiación, la oposición insistió ayer en que esa merma de gasto no afecte a servicios básicos. Desde el Gobierno, el popular Fernando Enseñat confirmó el «compromiso» existente en ese sentido aunque aclaró que «no será fácil».