Saiba Bayo: «Lo que va a ocurrir en África será peor que la Primavera Árabe»

¿Cuáles son las raíces de las migraciones africanas?

El ser humano llegó a Europa a través de las migraciones y cuando se migró hacia América fue porque Europa pasaba por momentos de incertidumbre que les llevó a explorar nuevos lugares del mundo. A partir de la II Guerra Mundial, cuando se crean los estados africanos y Europa estaba en construcción, muchos africanos empezaron a venir a Europa por las mismas razones que movían a los españoles a otros lugares. Los países africanos pasaron a ser gestionados y gobernados por elites autóctonas indígenas, lo que supuso un cambio de paradigma que perturbó el orden establecido hasta entonces. En el caso de Senegal, se crearon muchas ciudades, sin contemplar el desarrollo rural. A esto se sumó una fuerte sequía por la que los agricultores perdían su ganado y sus cultivos. La gente se desplazó del interior a la costa y muchas familias se convirtieron en pescadores. A partir de los años 2000, los acuerdos económicos con terceros países y el interés de las empresas extranjeras por los recursos pesqueros expulsaron a los pescadores locales del mar, que cada vez tenían que recorrer más kilómetros para encontrar peces. Tanto es así que los primeros cayucos que llegaron a Canarias iban buscando pescado y así descubrieron que podían llegar hasta aquí.

En la charla que ofrecerá en Casa África explicará el fenómeno migratorio a través del cine.

He elegido tres películas. La primera es La noire de..., de Ousmane Sembene, que relata el inicio de la inmigración regular, cuando los senegaleses no necesitaban visado para llegar a Francia. La segunda es Kaddu Baykat, de Safi Faye, que explica las razones de las migraciones internas y aborda temas como la corrupción de los funcionarios y la explotación de los agricultores. La última es Bako, la otra orilla, de Jacques Champeux, que cuenta el fatídico viaje de un migrante que sale de Malí para llegar a Francia, pasando por Senegal, Mauritania y Canarias. Son tres películas que explican mejor que cualquier artículo académico el fenómeno migratorio, pues dan una perspectiva completa y real de lo que ocurre.

¿Existen factores de atracción a la hora de emprender un proyecto migratorio?

Los factores de empuje son económicos, políticos y climáticos, pero la atracción creo que está sobrevalorada. Nunca fue mi sueño venir a Europa. Es cierto que existe un imaginario colectivo de que Europa es el paraíso, pero yo al menos sabía que no era real. Creo que si la gente tuviera las necesidades básicas cubiertas, no le verían sentido a venir.

La inestabilidad política y social de Senegal ha impulsado el uso de cayucos para migrar a través de la ruta canaria y se espera que en las próximas semanas aumente el flujo migratorio. ¿Comparte esta previsión?

No es una previsión, ya está ocurriendo. Es un fenómeno que se reproduce cada año en septiembre, porque los que trafican con personas controla la climatología. A esto se suma que la inestabilidad en Senegal va a ir a más, porque la situación política es cada vez más crítica. Ahora mismo en Senegal se prohíbe el acceso a los estadios a los militantes de la oposición para que no griten el nombre de su líder político en las gradas. Lo que hay de trasfondo es tremendo. Siempre habrá migración e irá a más. La previsión es que seguirán llegando en los próximos meses y en los próximos años.

Europa envejece, pero cierra las puertas de la inmigración legal desde África...

Europa siempre ha sido esquizofrénica cuando se habla de inmigración. Los datos están ahí y la única posibilidad de que esto pueda arreglarse es reconocer que la población europea no continuará siendo como ha sido tradicionalmente: blanca. Los negros tendrán que venir y lo harán con sus culturas y con sus maneras de ser. Francia propuso filtrar y permitir que vinieran solo lo que tienen estudios y entienden los valores europeos, pero esa es una fragilidad intelectual. Europa vive con la nostalgia de salvar su identidad judeocristiana.

¿Es eficaz la política migratoria de blindar las fronteras?

Aunque pongan vallas flotantes en el Mediterráneo y en el Atlántico, la gente va a entrar. Aunque pongan submarinos para bombardear las pateras, la gente va a entrar. Es una cuestión de supervivencia. En Senegal se ha popularizado la expresión ‘Barça o barsax’. Es un juego de palabras que hace referencia a la ciudad de Barcelona y barsax significa tumba. Esto refleja que los chicos son conscientes de que existe un porcentaje muy alto de morir, pero aún así se van.

¿Existe una solución real para frenar la migración irregular?

Eso es una película de ciencia ficción. Sería una película en la que África en un paraíso donde todos tienen su casa, su coche, carreteras y agua corriente en el grifo. La solución es la libertad y la justicia distributiva. Aquí tenemos sanidad pública, seguridad social, puedes ir tranquilo por la calle y puedes militar en el partido que quieras. En Senegal tienes que pagar solo por entrar en un hospital y si levantas la voz contra el presidente pueden encarcelarte sin juicio.

El altavoz de ultraderecha en Europa lanza discursos de odio hacia los migrantes. ¿Está calando en la sociedad?

No. En España, Vox no está diciendo o haciendo nada que no existiera ya en la sociedad, simplemente es un altavoz para decir lo que muchos españoles piensan. La sociedad española es la que es y hay gente muy inculta, que si no existiera la Unión Europea estaría pegando tiros. Vox permite que esta gente exprese su incultura, su odio y que expulse la mierda que tienen dentro.

¿Estamos deshumanizados ante las tragedias de la migración?

No, estamos acostumbrados a que los negros mueran de las formas más terribles y en cualquier lugar. Pero si le pasara a una persona blanca, pondríamos el grito en el cielo, porque en Europa se ha vendido la narrativa de la superioridad de las personas de piel blanca.

¿Qué hay detrás de la cascada de golpes de Estado que vive el continente africano? ¿Tienen algún ingrediente común?

El componente común es que no hemos roto los lazos coloniales que crearon las instituciones africanas. Existe una falta de voluntad por parte de las excolonias de dejar que los países africanos decidan su futuro, porque nunca ha habido una independencia real y total. Los países africanos tienen mucho que hacer con las estructuras del poder y de las administraciones. Todavía nos queda por hacer una revolución. La revolución africana no han empezado, pero empezará. Y cuando llegue, la gente se enterará de que estos golpes de Estado no son nada más que una señal de que algo está cambiando.

¿Se espera una especie de Primavera Árabe en África?

Lo que va a ocurrir en África será peor que la Primavera Árabe. Va a ser una sacudida total. Hablo de una evolución a la altura de la Revolución Francesa. Los que están a la delantera de los movimientos sociales en África no son gente que sale a gritar sin más, son personas que tienen estudios, están bien informados, han viajado, han vivido en muchos países y entienden lo que es la justicia. Tienen un anhelo de libertad incontrolable. Cuando eso explote, no habrá ejército que lo pare. Es una cuestión del pueblo y tiene legitimidad popular. Algo se está gestando y seguramente en los próximos diez años muchas cosas cambiarán.

¿Hay más países en la cuerda floja?

No es una cuestión de estar en la cuerda floja, es una cuestión de implosión desde dentro que produce cambios.