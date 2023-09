Dos millonarios entre los diputados canarios en el Congreso tras el 23-J

Dos diputados canarios electos por la provincia de Las Palmas en las pasadas elecciones del 23 de julio forman parte del exclusivo grupo de los parlamentarios millonarios y con mayor patrimonio del total de 350 representantes de todo el Estado según se desprende de sus respectivas declaraciones de bienes y rentas presentadas en el Congreso. Los nombres que aparecen en ese privilegiado elenco son Alberto Rodríguez Almeida, el único representante canario de Vox en esta legislatura, y Carlos Sánchez, que ocupó el número tres del PP por la provincia oriental y que accede por primera vez a un escaño en el Congreso. Aunque ambos están en el grupo de los llamados ‘diputados millonarios’ porque sus rentas o el valor patrimonial de sus bienes supera el millón de euros, la diferencia de patrimonio entre ambos es, pese a todo, considerable a favor del primero, que declara recursos por valor de 3,1 millones, frente a los 1,3 del segundo, además de contar con un mayor número de bienes inmuebles y propiedades cuyo valor no se especifica.

Rodríguez ya destacó en esa lista de diputados más ricos desde que el dirigente ultra accediera a la Cámara baja en 2019 tras las elecciones de noviembre de ese año, posición que mantiene prácticamente con una declaración de bienes y patrimonio muy similar a la que hizo entonces. En la actual, el diputado de Vox por Las Palmas declara unas retribuciones de 115.000 euros, en su mayoría procedente de su sueldo como diputado, y pagos extra de 7.348 euros por parte de su grupo parlamentario del Congreso. Pero lo que hace de Rodríguez un político con un patrimonio muy por encima de la media es su participación en distintas empresas de su propiedad: Inventia Factory SL, Frosua Blue Star SL, Garabato SL, y Desarrollo Tecnológicos Inventia SL. En cada una de las dos primeras declara tener participaciones por valor contable teórico de 3,1 millones de euros, y de 3.502 euros, respectivamente.

Inventia Factory SL, su principal proyecto empresarial, se dedica a la explotación de franquicias relativas a la gestión de establecimientos comerciales especializados en la venta de helados y la elaboración y venta de toda clase de vinos y bebidas, según consta en el registro mercantil; en relación con Garabato SL, un centro de educación infantil, y con Desarrollo Tecnológicos Inventia SL, una consultora para instituciones públicas y privadas en el campo de las nuevas tecnologías, en ninguna de ellas concreta el valor monetario de su participación. El tercer ámbito de procedencia del patrimonio declarado por Alberto Rodríguez se refiere a su participación en los fondos de ahorro y de inversión de la aseguradora profesional Mutualidad de la Abogacía, en la que dispone de un PIAS (Producto Individual de Ahorro Sistemático) de 4.812 euros, así como de un fondo de 45.430 euros.

También sigue declarando trece propiedades inmobiliarias y dos plazas de garaje, así como dos vehículos de gana alta (BMW y Mercedes Benz). Contrasta el detalle de sus bienes e ingresos con el saldo que ofrece en sus cuentas bancarias, de apenas de 12.800 euros, así como con su alto nivel de endeudamiento, pues cuenta con un préstamo hipotecario de 519.857 euros del que tiene pendiente de pago casi 318.000 euros. Tiene ademas dos avales bancarios por valor de 45.000 y 73.000 euros, de los que debe aún 36.000 y 50.000 euros respectivamente.

El ‘segundo’

El popular Carlos Sánchez, por su lado, declara unos ingresos de 44.877 euros durante 2022 por su participación en la empresa IMESAPI, una compañía dedicada a la conservación y mantenimiento de carreteras, así como otros 25.000 euros por el rendimiento de la empresa Bio Carburos SL de la que es propietario en un 50%, y otros 15.000 por el alquiler de varias plazas de garaje de su propiedad. Esa participación en un 50 % en Bio Carburos es la que otorga a el nuevo diputado del PP un estatus de millonario ya que está valorada en 1,3 millones de euros, aunque su actividad empresarial se complementa además con la explotación y gestión de Inversiones Siglo XXI, valorada en todo caso, en la modesta cantidad de 4.000 euros. Sus depósitos bancarios alcanzan los 46.000 euros, y su pago por IRPF en 2022 ascendió a 30.701 euros. Cuenta con un fondo de inversión de 11.500 euros y de varias plazas de aparcamiento, un solar urbano y otro industrial donde se ubica la empresa de la que es copropietario. Tiene un préstamo hipotecario de 96.0000 euros del que le quedan por amortizar 77.547. Como elemento llamativo, dispone de una embarcación de siete metros de eslora, aunque no declara ninguna vivienda ni vehículo.

Cabezas de lista

De entre el resto de representantes canarios en el Congreso, el socialista Héctor Gómez, actual ministro en funciones de Industria, Comercio y Turismo, y la popular Jimena Delgado –ambos encabezaron las listas del PSOE y PP en las provincias oriental y occidental respectivamente– son quienes mayores patrimonios declaran. El primero lo concreta en sus depósitos bancarios, que ascienden a 260.842 euros, aunque también dispone de un fondo de pensiones y una póliza de seguro que suman 47.000 euros, así como de una vivienda y un solar en la capital tinerfeña.

Gómez no detalla en su declaración los ingresos que percibió como diputado, algo que tampoco hacen otros parlamentarios al no ser obligatorio puesto que la Cámara ya conoce cuales son, y se limita a declarar lo que percibió como ministro desde su nombramiento en marzo pasado, 18.706 euros. Cabe aclarar que su sueldo como ministro no es acumulable al de diputado y que por tanto dejó de percibir este último desde que entró en el Gobierno, aunque sí sigue percibiendo las ayudas para cubrir gastos de su labor parlamentaria.

Jimena Delgado, por su parte, declaró unos ingresos de 68.905 euros como funcionaria de la Comunidad Autónoma, así como otros 19.500 en concepto de alquileres. Aunque solo declara unos depósitos bancarios de 15.340, dispone de un fondo de inversión de 14.630 euros y de planes de pensiones por valor de 110.689 euros. Su patrimonio se revaloriza además como propietaria de cuatro pisos en la capital grancanaria y dos plazas de garaje. Como muchos otros representantes políticos canarios en Madrid, que suman un total de 2,4 millones de deuda bancaria (1,5 por parte de los diputados y casi un millón por parte de los senadores), tiene pendiente de pago un préstamo hipotecario que en su caso asciende a 250.000 euros. Los únicos diputados que no tienen contraída ninguna deuda hipotecaria son los socialistas Héctor Gómez, Dolores Corujo, Ada Santana, y Sergio Matos, y los populares Asier Antona y Laura Lima. Cabe señalar que el socialista Luc André Diouf está aún pendiente de presentar su declaración de bienes.

El también popular Juan Antonio Rojas es otro de los de mayor patrimonio entre los diputados isleños. Declara un sueldo en 2022 de 80.037 euros como capitán de Marina Mercante de la compañía Fred Olsen, y 3.758 euros en ingresos por alquiler, además de un patrimonio de 107.000 euros en depósitos bancarios y fondos de inversión, y tres viviendas y un garaje en Tenerife. Es sin embargo uno de los de mayor deuda bancaria, con más de 270.000 euros.

Frente a los casos de mayor patrimonio, destacan en sentido contrario los de los socialista Ada Santana, Sergio Matos, y Dolores Corujo, y la popular Laura Lima. Santana, de 25 años y la diputada más joven del Congreso, no declara ingresos ni patrimonio de ningún tipo, aunque sí haber pagado 292 euros de IRPF en 2022 y unos depósitos bancarios de 4.446 euros. Corujo declara unos rendimientos del trabajo por valor de 73.002 euros (su sueldo como presidenta del cabildo de Lanzarote en 2022 más las dietas por asistir a los plenos del Parlamento de Canarias) y unos ahorros de 23.304 euros, pero tampoco dispone de patrimonio inmobiliario alguno o de otro tipo de inversiones, fondos o planes de pensión. Sergio Matos declaró un sueldo de 47.971 euros y una renta de 11.500 entre saldo bancario y plan de pensiones. Laura Lima, por su lado, declara un sueldo de 26.324 como concejal del ayuntamiento de Los Realejos y unos ahorros de 6.762, sin otro tipo de propiedad o inversión más allá de un modesto vehículo Volkswagen Polo comprado en 2014.

La nacionalista de CC Cristina Valido declaró los 51.876 euros de sueldo como diputada regional el año pasado, y asegura disponer de 6.000 euros de ahorros, pero ningún otro bien aparte de un BMW adquirido en 2021. Por su lado, otra de las nuevas parlamentarias isleñas, Noemí Santana, de Sumar/Podemos, ingresó el año pasado los 73.954 euros como consejera del Gobierno de Canarias, y cuenta con unos depósitos bancarios de 17.520 euros, siendo además propietaria al 50% de una vivienda en Telde sujeta a una deuda hipotecaria de 254.459 euros.

Guillermo Mariscal, del PP, asegura tener unos ahorros de solo 3.954 euros pese a sus ingresos de 101.3897 euros en 2022, si bien cuenta con acciones por valor de 15.500 euros y otros fondos y planes valorados en 29.000 euros. Declara una casa en Madrid sujeta a una hipoteca de 156.000 euros.

El también popular Asier Antona, no declara su sueldo del año pasado como senador, aunque sí ingresos por 9.000 por un alquiler vacacional. Su saldo bancario es de 70.450 euros y es propietario de dos apartamentos (uno de ellos al 50 %) y un solar en Tenerife. Finalmente, Alicia Álvarez, del PSOE, declaró su sueldo como viceconsejera del Gobierno de Canarias (59,890 euros) y unos ahorros totales de 32.982, así como el 50 % de una casa en Santa Cruz de Tenerife (con 118.000 euros de deuda hipotecaria).

Senadores

En el Senado, los de mayor saldo bancario son los socialistas Manuel Fajardo, senador por Lanzarote, con 173.976 euros, y su compañera de partido Paloma Hernández, senadora por Fuerteventura, con 170.000 euros. Los representantes de esa Cámara con menor capacidad de ahorro son el popular tinerfeño Emilio Navarro, que declara un saldo bancario de 1.568 euros, y el ex consejero del Gobierno de Canarias José Antonio Valbuena, que declara unos ingresos en 2022 de 76.150 euros por ese cargo, pero que cuenta con apenas 5.085 euros en su cuenta corriente, si bien dispone de tres planes de pensiones por valor total de 41.540 euros.

El ex presidente del cabildo de Tenerife, el también socialista Pedro Martín, que tampoco revela lo que cobró por ese concepto (aunque sí 3.018 euros como psicólogo del ayuntamiento de Adeje) declara, aparte de su vivienda familiar, ser beneficiario con distintos porcentajes de varios bienes urbanos por herencia familiar, además de 182 participaciones de la entidad mercantil Promociones Buen Solar, y de una quinta parte indivisa de los bienes que la mencionada herencia valorada en 154.435 euros.

Pedro Sanginés, ex presidente del cabildo de Lanzarote, no declara sus ingresos por dicha ocupación el último año, y cuenta con ahorros de 30.000 euros. Posee dos viviendas y una plaza de garaje, además de dos motocicletas y dos automóviles. Reconoce una deuda bancaria de195.000 euros.

Los senadores sin apenas cargas bancarias son Emilio Navarro, María Australia Navarro (4.000), Javier Armas (AHI), Fabian Chinea (ASG), Manuel Fajardo y Pedro Martín.