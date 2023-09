De las reuniones que ha tenido sobre este asunto con los ministros de Exteriores, Interior y Migraciones, el presidente del Ejecutivo canario destacó que los dos primeros «niegan la realidad» que se vive en el Archipiélago en relación a este fenómeno, mientras que con el tercero el encuentro, esta misma semana, «fue mucho mejor», ya que encontró en su titular «conocimiento y preparación de lo que todos sabemos que va a ocurrir».

«En cuanto el mar se vaya calmando van a seguir viniendo porque huyen de la muerte y la miseria y, por lo menos, hay una planificación», manifestó en relación a José Luis Escrivá, quien le aseguró que el Ministerio estudia ya crear y adaptar espacios para acoger a migrantes ante el repunte que se avecina.

Clavijo resaltó ayer que el mando único que el presidente socialista Rodríguez Zapatero creó en 2006 para gestionar este fenómeno, que encomendó a la por entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, «solucionó muchísimos problemas y salvó muchísimas vidas».

Por ello, el presidente regional insiste en que «al frente de esta crisis» humanitaria «tiene que haber un mando único con el Estado, de forma que esta comunidad autónoma pueda relacionarse y que coordine al resto de ministerios».

«Esto es imprescindible, para no tener que pedir cinco citas, de las que hemos tenido tres, para hablar de lo mismo», apostilló.

La demandas del nacionalista se solapan con las negociaciones que llevan a cabo los partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados para investir a sus líderes. Al popular Alberto Núñez Feijóo, a quien el Rey Felipe VI encomendo ir a la investidura –el 26 y 27 de este mes– los números no acaban de darle la mayoría suficiente pese al apoyo de Vox, UPN y CC. Un acuerdo al que el presidente regional y de los nacionalista se refirió defendiendo «que el Gobierno que se comprometa con Canarias contará con los votos y el apoyo de CC. Y el PP ha asumido la agenda canaria». Un juego en el que también cabe el PSOE.

«Creo que en esto hay que ser muy exquisito y formal, el rey ha encomendado a un candidato que elabore un Gobierno y eso significa que tiene que ir a una investidura. Vamos a esperar cuál es el resultado y, si fracasase, nos veríamos en otro escenario, pero las condiciones de CC siempre han sido las mismas, es más, la agenda canaria se la dimos en el mismo momento al PSOE y al PP», refirió.

El dirigente de CC apostilló que su partido cree «que el Estado tiene que comprometerse con Canarias para resolver los problemas, de las Islas que no son pocos», por lo que ha subrayado que «el Gobierno que se comprometa con Canarias contará con los votos y el apoyo» de esta formación.

pacto de las flores

«Un descontrol en el gasto y obras sin hacer»

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cargó ayer contra el «auténtico descontrol del gasto» efectuado por el

en el área sanitaria y sin que ello tuviera repercusión en la mejora de la calidad del servicio.En declaraciones a los periodistas con motivo de su asistencia a los actos de la festividad de la Virgen de Nuestra Señora del Pino, en la villa de Teror, negó que esta circunstancia heredada sea una «excusa» para no cumplir la promesa electoral de bajar el IGIC, dado que así lo atestiguan los informes de la Intervención General de la Comunidad Autónoma. El presidente lamentó que pese al aumento del gasto público hay «más listas de espera, más tiempos de espera y conflictividad laboral» y entiende que la obligación de un gobernante es «prestar el mejor servicio» cuando hay «recursos limitados y escasos» y «no presumir de recaudar más y que el servicio sea peor».Además indicó que encara la apertura del curso político «con ilusión y optimismo» y haciendo frente a «los retos» que le tocan al Gobierno en un contexto en el que «vienen curvas» .Sobre las dificultades para poner en marcha la nueva oferta gratuita en la educación de dos a tres años, comprometida por el anterior Ejecutivo, señaló que la Consejería de Educación trabaja en «dar una respuesta» a las familias pero dejó claro que muchas obras no se dejaron planificadas y no hay espacios adecuados, por lo que hay que buscar una solución transitoria. Fernando Clavijo, en respuesta a las críticas lanzadas el jueves por los dirigentes de NC en la comparecencia con la que abrían en curso político, no ocultó que su Gobierno es más grande que el anterior pero indicó que el desarrollo de las nuevas competencias del Estatuto de Autonomía como costas, prisiones o seguridad privada, obliga a «dimensionar» su estructura. A propósito de los actos en honor a la patrona de Gran Canaria, Clavijo Clavijo señaló que ha pedido a la Virgen del Pino que «dé fuerza y sabiduría» a su Gobierno para que «no se equivoque y acierte con las decisiones que tome» y aludió entre ellas al recurso de inconstitucionalidad contra la ley nacional de vivienda, en línea con lo que han hecho Madrid, Andalucía, País Vasco, Cataluña o Baleares. Al respecto apuntó que solicitará una reunión de la comisión mixta entre esta administración regional y la estatal antes acudir al TC.| EP