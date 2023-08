Alcaldes y sindicatos ‘resucitan’ el conflicto por la ley de policías locales

Lo curioso del caso es que la consejera que asume las competencias de Seguridad en la Comunidad Autónoma, Nieves Lady Barreto, es la misma que en la legislatura 2015-2019 dejó un proyecto de ley ultimado en el Parlamento que no salió adelante al estancarse en la Cámara por la falta de acuerdo entre alcaldes y sindicatos. En el mandato del pacto de las flores –2019-2023– el Ejecutivo cambió el texto prácticamente en su integridad, pero llegó a las postrimerías de la legislatura sin que diera tiempo de debatirlo en el Parlamento. En este nuevo periodo legislativo la consejera ha advertido que uno de sus compromisos es aprobar la ley con acuerdo entre todas las partes, algo que a priori será una tarea complicada ante las diferencias que las separan.

Además de la llegada de un nuevo Gobierno, la Fecam también cambia de directiva como consecuencia de la nueva correlación de fuerzas políticas de los ayuntamientos canarios tras las elecciones. El PSOE sigue siendo el partido con más alcaldías en las corporaciones de las Islas y la costumbre en la entidad municipalista es que el partido mayoritario ocupa la presidencia y el resto del comité ejecutivo se elige de forma proporcional a la representatividad de cada formación. Los partidos independientes y de ámbito local superan a Coalición Canaria y al PP, por lo que puede haber cambios en las cuatro vicepresidencias que forman el órgano de gobierno de la Fecam.

Fuentes de la entidad que representa a los ayuntamientos canarios advierten que la Fecam mantiene su defensa del texto de la ley que se pactó con el Gobierno anterior y el equipo que lideraba el socialista Julio Pérez en la Consejería de Administraciones Públicas. Los alcaldes que dirigen la Fecam son firmes en su argumento de que son los ayuntamientos los interlocutores con el Gobierno para elaborar la ley y coordinar el funcionamiento de las policías locales, al margen de que el Ejecutivo quiera escuchar a los representantes sindicales.

Precisamente los sindicatos que representan a la plantilla de las policías locales esperan que el equipo de la consejera Nieves Lady Barreto y el nuevo director general de Seguridad del Gobierno regional, David del Pino Franquet, retomen el texto que se pactó en 2019 por la propia Barreto tras haber sido marginados por el Ejecutivo del pacto de las flores que, según los dirigentes sindicales, acordaron cambiar el texto y pactarlo solo con los alcaldes. Las centrales sindicales confían en que Franquet, que fue policía local en Santa Cruz de Tenerife y ahora es subcomisario de la Policía Canaria, retome el diálogo con las asociaciones de jefes y sindicatos y se alcance una ley que no solo favorezca «los intereses de determinados alcaldes», advierten fuentes sindicales.

Ante esta disparidad de criterios, la Consejería quiere activar la Comisión de Coordinación de las Policías Locales, órgano que apenas se reunió en la legislatura anterior, para debatir en su seno un texto consensuado. El Ejecutivo considera que la norma redactada por el equipo anterior se estancó por el conflicto entre la plantilla policial y los alcaldes. La propia Barreto ha confirmado que ya ha recibido peticiones desde los sindicatos para retomar el texto de la legislatura 2015-2019 y otros escritos desde los ayuntamientos para mantener el proyecto del anterior mandato. La iniciativa es convocar a la Comisión donde se sientan todos los interlocutores para intentar llegar a un acuerdo. Según Barreto, «en esta legislatura se tiene que aprobar la ley y no va a ser la que quieran ni los ayuntamientos ni la que quieran los policías locales, será en la que nos pongamos de acuerdo todos, el punto medio. Todos tenemos que ceder cuando queremos llegar a un acuerdo en un tema que es conflictivo».

Entre los aspectos más polémicos del texto pactado por el Gobierno y la Fecam, y que no dio tiempo de tramitar en el Parlamento, está la posibilidad de que pueda entrar personal interino en los cuerpos de la policía local y la figura del vigilante municipal en aquellos municipios con menos de cinco efectivos del cuerpo de seguridad. Asimismo, la norma abre la puerta a la entrada de un cupo hasta del 20% de militares con al menos cinco años de servicio.

Una de las cuestiones que también ha ocasionado malestar en las centrales sindicales es la reforma que la ley realiza de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales, órgano compuesto hasta ahora por el Ejecutivo regional, la Fecam y los representantes sindicales. El nuevo texto reduce la comisión a la presencia de los miembros de la Administración autonómica y los alcaldes que sean elegidos por la Federación de Municipios. Los sindicatos quedan relegados a una subcomisión de trabajo, lo que ha soliviantado los ánimos de las centrales sindicales.

El déficit de plantilla que acumula el cuerpo de la policía local en Canarias provoca situaciones en algunos ayuntamientos que bordean la legalidad, según denuncian los sindicatos que representan a los agentes. Vigilantes municipales e incluso miembros de Protección Civil realizan en ocasiones labores propias de los agentes de la autoridad como regular el tráfico, retirar vehículos de la vía pública con la grúa o realizar cortes en las carreteras por algún tipo de evento. El sindicato CSIF ha documentado con pruebas fotográficas e imágenes algunas «irregularidades» como las que suceden, por ejemplo, en el municipio de La Matanza de Acentejo, en Tenerife. Según esta central sindical, el Ayuntamiento publicó el 17 de junio de 2020 las bases para la selección de vigilantes municipales y la constitución de listas de reserva sin que el Gobierno canario impugnara el procedimiento pese a que estas acciones no están previstas aún en la normativa, que data de 1997 y no recoge este tipo de empleados públicos para realizar labores que son competencia de la policía local. Asimismo, en una convocatoria de plazas de policía local de este año la Corporación, gobernada por el PSOE, establece en las bases la creación de una lista de reserva con los aspirantes que hayan aprobado el proceso selectivo y que no hayan obtenido la condición de funcionarios de carrera, con el fin de cubrir posibles vacantes que posteriormente puedan ocasionarse.

El Consistorio también autoriza y habilita a la agrupación de protección civil y a vigilantes de los espacios públicos para realizar funciones de cortes de tráfico en todos los eventos deportivos o de otra índole. Este tipo de situaciones son denunciadas con contundencia por el CSIF, que recuerda que el regidor de La Matanza, Ignacio Rodríguez, es uno de los máximos dirigentes de la Fecam y uno de los impulsores del texto pactado con el Gobierno anterior en el que se abre la puerta a los policías interinos y a los vigilantes municipales.

Los sindicatos exigen a los ayuntamientos y al Gobierno que agilicen la convocatoria de plazas para cubrir las deficiencias en la plantilla de policías locales porque hay municipios en las Islas en los que se carece de agentes o hay muy pocos, con lo que la seguridad no está garantizada.