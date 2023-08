Nieves Lady Barreto Hernández: «En La Palma se han perdido dos años en los decretos de recuperación»

El Gobierno de España se comprometió en sus presupuestos a dar 100 millones de euros a La Palma tras la erupción. Ese ingreso parece no llegar, ¿lo dan por perdido?

Yo no lo doy por perdido. Eran 100 millones durante cuatro años y ese dinero sigue estando en el Gobierno de España y en el presupuesto a nombre de La Palma. Lo hemos reclamado nuevamente y también el Cabildo de La Palma lo ha hecho. El Gobierno de España en funciones tiene capacidad ejecutiva suficiente para transferir los millones. No vamos a esperar a diciembre porque la partida es de los presupuestos de 2023.

En caso de que se ingresen, ¿a qué se van a destinar?

Cuando nosotros lo pedimos en la negociación de los presupuestos, nuestra enmienda era para que los 100 millones fueran para ingresar dinero a la gente que había perdido sus casas tras la erupción. Al margen de eso, según la Consejería de Agricultura la cuantificación de las hectáreas de plátanos afectadas está en 108 millones de euros. Si tuviéramos 100 millones de euros podríamos resolver esa papeleta ya. Pero lo que creo es que hay que hacer un plan de pago e ir a lo más importante, las casas.

¿Cuántas personas que perdieron sus casas siguen sin ser compensadas?

El 48% de los afectados cobraron del consorcio de seguros y eso permitió que buscaran camino, muchos tienen pisos o casas comprados ya. Sin embargo, el otro 52% que no tenía seguro ha cobrado la ayuda de los 60.000 euros, aunque todavía quedan algunas por cobrar que no he logrado identificar. A esos 60.000 euros hay que sumar otra ayuda del Gobierno de Canarias de 30.000 euros, que también faltan expedientes por pagar. En total, han ingresado 90.000 euros. En La Palma hoy, con 90.000 euros no se puede comprar un piso para vivir una familia, quizás sí un estudio. No podemos permitir que el hecho de tener o no seguro sea lo que te castigue cuando el seguro no es obligatorio salvo si tienes una hipoteca.

¿Ustedes van a habilitar nuevas ayudas?

Creemos que el Gobierno de Canarias tiene que poner dinero en esto, que se dijo mucho en la anterior legislatura que si hacía falta se ponían 100 o 50 millones. Y aparte hay fondos que el Gobierno de España ha transferido para vivienda y el Gobierno de Canarias se comprometía a poner otra cantidad, pues eso no está. Tampoco están los fondos de salud mental que para nosotros eran vitales.

¿Por qué han creado una viceconsejería específica para La Palma?

Queríamos que hubiera una parte ejecutiva y un órgano que coordinara todas las áreas dentro del Gobierno y a los cabildos y ayuntamientos. Por eso hemos montado esta viceconsejería que tiene capacidad ejecutiva y es transversal. Con ella, lo que queremos es ir a lo prioritario, los decretos y los fondos. Tenemos mucho trabajo con los decretos.

¿Qué es prioritario arreglar en cuanto a estos decretos?

En primer lugar, los decretos se suponía que estaban hechos y que se podían aprobar, pero nunca se llegaron a aprobar. Nos tenían que haber contado cómo estaban los decretos porque he tenido una reunión con el consejero de Agricultura, el director de Ordenación, el director de Agricultura, el viceconsejero de Recuperación y el comisionado de Reconstrucción del Estado y me han manifestado que los decretos tienen advertencias de varios ministerios por supuestas irregularidades y por una posible inconstitucionalidad. Y de eso nos enteramos ahora. A veces, te sientes impotente porque son dos años perdidos.

¿Cree que chocará este viceconsejero con el comisionado del Estado?

No, de hecho en la reunión que tuvimos con el comisionado y el subsecretario de Estado, el comisionado nos dijo a todos que ya era hora de que hubiera un órgano que coordinara desde el Gobierno de Canarias. Muchas veces le dije a Ángel Víctor Torres que él era el presidente de ocho islas, que era entendible que no pudiera estar 24 horas al día con La Palma, pero que La Palma necesitaba a alguien dedicado 24 horas. Esto no significa que este órgano tenga que llevar todos los asuntos, pero tiene que ser el que coordine y que tenga un aparato administrativo.