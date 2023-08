"Un bajo impacto fiscal al inicio mejora la economía sumergida"

¿Es una buena idea la de hacerse autónomo?

Al final es una necesidad que tienen muchos canarios. La tasa de paro es muy elevada y esta es una alternativa que se convierte en una salida en ocasiones. Hemos visto cómo, a veces, se reducen las plantillas cuando llegan crisis económicas y esos profesionales, que han adquirido un alto nivel de conocimiento, ven como una alternativa ser autónomos.

¿Dónde queda esa idea romántica de yo nací para esto?

No digo que el caso que he expuesto sea el único. Por supuesto que existen personas que tienen ese gen y no contemplan ser otra cosa, no disfrutarían.

¿En qué medida influye esa actitud inicial en el éxito?

La actitud, la idea de negocio y los riesgos que quieres asumir. Eso aparte de algo tan esencial como la capacidad y los conocimientos. Nada tiene que ver una empresa que se dedica a los servicios y es innovadora frente a una que se desarrolla en un modelo más tradicional.

¿Por qué crece en Canarias el número de trabajadores por cuenta propia mientras cae en otras comunidades?

Sólo hay seis en las que está creciendo, con las Islas a la cabeza. Yo creo que se ha puesto en valor el trabajo que desarrollan los autónomos y en las seis en las que aumenta –Valencia, Madrid, Andalucía, Canarias y Cataluña– el sector turístico es muy importante. Esa es la clave. La pandemia nos mostró cómo se paraliza la actividad privada cuando no llegan turistas. De la misma manera, la recuperación, la buena marcha que está teniendo durante este año el sector alojativo, impulsa a otros. Es una oportunidad para el emprendimiento en varios sectores.

¿Eso quiere decir que si se detiene el crecimiento turístico también lo hará el del número de autónomos?

Sí, y por eso es importante apoyar la innovación en el sector turístico. La internacionalización de las grandes empresas turísticas de las Islas siempre será importante para los autónomos aquí. En buena parte, de eso depende nuestra actividad económica y el crecimiento. Tenemos que pensar lo que hay alrededor de una empresa, muchos autónomos les prestan servicio.

Se estrena un nuevo Gobierno regional e incluye una Dirección General de Autónomos.

Es muy importante esa medida. ATA-Canarias siempre tiene una intensa interlocución con el Gobierno regional. Es importante dar voz a los autónomos, conocer sus necesidades y sus pensamientos, porque nos jugamos una parte importante del empleo de Canarias; somos 139.400. Tener esa interlocución directa es clave. Ahí tengo que decir también que Lorenzo Amor [presidente de ATA en España] ha hecho un trabajo impagable. Fruto de él son los consejos generales de autónomos que se han generado en diferentes comunidades, como Andalucía, Madrid o Aragón. Eso permite el conocimiento directo de las necesidades, que en muchos casos se desconocen por completo.

¿Espera que crear este departamento incremente esa relación que siempre existió?

Sí, ese conocimiento de primera mano de los problemas y de manera muy eficaz. Hay medidas que se deben aplicar para reducir la mortandad empresarial que hay entre los autónomos.

¿Es elevada?

Es alta, sí, y nuestro objetivo es reducirla y ser capaces de promover la creación de más y mejor empleo: eso es lo que esperamos de la creación de esta dirección general.

¿Cómo les ha afectado el incremento de las cotizaciones?

Siempre se suben de manera automática las cotizaciones sociales, pero este año, sin previa comunicación dentro del diálogo social y sin tampoco decir nada a las principales organizaciones de autónomos, como la nuestra, se subieron un 8,6%. Eso fue un palo para más de 3 millones de autónomos de este país.

Cuantitativamente aumenta el número de autónomos, ¿pero cuál es su estado de salud?

Uno de cada tres ha visto crecer sus gastos por encima de lo que lo han hecho sus ingresos. O lo que es lo mismo, la viabilidad de todos esos negocios está en riesgo. A eso me refiero con las medidas para conseguir que aumente la supepervivencia, mejorar la digitalización y la productividad. Hay incrementos de tipos de interés, de los carburantes, economía sumergida, alta morosidad. Son subidas de costes que se aplican al desarrollo del negocio. Es clave mejorar las condiciones de los autónomos para que puedan tener una mejor salud en el desarrollo y el crecimiento de su negocio.

¿En qué medida opina que esa mortandad preocupa menos que aminorar el paro?

Uno de nuestros objetivos es lograr que se afiancen los nuevos negocios, no basta con impulsar el emprendimiento, hay que consolidarlo. De lo contrario, en efecto, tendremos un autónomo que volverá a las listas del paro. Queremos empresas sólidas, fuertes, autónomos con capacidad de generar una fuerte actividad económica en Canarias. Tenemos que ser capaces de acompañarles en ese proceso para generar empresas sostenibles y que ayuden a transformar la economía de Canarias.

Exención de cuotas durante un tiempo. Y cuando acaba el plazo, ¿qué?

Debería combinarse con un muy bajo impacto fiscal en los primeros años de vida, hasta que el autónomo no sea capaz de generar un rendimiento neto similar al salario mínimo interprofesional. En muchos casos, los autónomos carecen de recursos económicos en los primeros años. Eso reduciría también en mucho la economía sumergida, que es otro de los problemas a los que nos enfrentamos quienes cumplimos con todos los pagos que se nos exigen. El sistema debe ser flexible y modularse en función de los rendimientos; ayudar a los que comienzan.

¿Tiene género lo de ser autónomo? ¿O hasta el momento lo ha tenido y está cambiando?

Las mujeres autónomas están creciendo un 30% más que los hombres autónomos. Es una gran noticia, porque la sociedad busca ser más igualitaria.

¿Resulta más sano un escenario en el que haya un porcentaje mayor de autónomos jóvenes?

Tenemos un problema con la natalidad, y eso también repercute en el desarrollo del emprendimiento y de cómo está transformándose en los últimos diez años. En toda España hemos perdido 150.000 autónomos de menos de 29 años y se han ganado 300.000 por encima de los 45. Cuando se retiren estos, alguien tendrá que desarrollar esa actividad.

¿Y cómo conseguirlo?

Una parte importante de ello es la Formación Profesional de todos esos migrantes que llegan a nuestro territorio. Hay que formarles y acercarnos a ese modelo de FP vasco que tan buenos resultados está dando. Es cierto que aplicarlo en Canarias nos costará unos años de esfuerzo, pero no podemos bajar los brazos, porque lo que sí tenemos claro es que debemos trabajar para ese relevo generacional que, más pronto que tarde, va a tener que producirse.