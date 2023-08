El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, ha instado a Coalición Canaria a aclararse y decidir si está dispuesta a apoyar un gobierno de progreso liderado por Pedro Sánchez o prefiere, en cambio, respaldar a un ejecutivo dependiente de la ultraderecha, como sería la opción de Alberto Núñez Feijóo.

En comparecencia de prensa celebrada este martes en Las Palmas de Gran Canaria, tras reunirse con los diputados y senadores socialistas de la XV legislatura en las Cortes Generales, Torres ha manifestado que la agenda canaria no solo es una cuestión de recursos económicos, sino también de derechos, subrayando los avances alcanzados en este sentido durante los últimos años.

“Confiamos en que este país siga gobernado por fuerzas políticas progresistas. Y Coalición Canaria dice en sus estatutos que ellos son nacionalistas y progresistas”, ha recordado el dirigente socialista, quien ha recalcado que “la agenda canaria es hablar también de defender la lucha contra la violencia machista, la pluralidad o la diversidad”.

Por ello, “Coalición Canaria tendrá que decidir si se coloca del lado de los derechos conseguidos o del lado de la involución, que es lo que pretende una ultraderecha que es clave en cualquier combinación para que pueda ser investido presidente Alberto Núñez Feijóo”.

Para Torres, España y Canarias deben continuar en la senda de los avances y las conquistas sociales y, con ese propósito, ha vuelto a repetir: “Tendemos la mano para un gobierno progresista que tenga claro sus pilares: el Estado del bienestar y los avances logrados”.

La bajada del IGIC, “primer gran fraude” de CC-PP

El secretario general socialista también ha hecho balance de las primeras semanas de CC y PP al frente del Gobierno de Canarias, destacando que está siendo un gobierno “demasiado caro” y “con demasiadas caras”, en relación a la cantidad de nombramientos de altos cargos que ha realizado frente a la falta de decisiones de verdadero alcance que ha adoptado.

Además, ha dicho que la propuesta electoral de bajar el IGIC del 7 al 5% ha supuesto el "primer gran fraude” de este nuevo gobierno regional, pues fue uno de sus "anuncios estelares" de campaña y, pasadas las fechas, aún no lo ha materializado. Entiende, no obstante, que no es una medida que beneficie a Canarias, pues mermaría sus ingresos y, con ello, los servicios esenciales y el Estado del bienestar.

Torres también ha hecho hincapié en que “la voz de Canarias” en las Cortes Generales es claramente socialista, como demuestra que este es el partido con mayor representación de la nueva legislatura en número de diputados (5) y senadores (8).

Asimismo, respecto a la designación de los miembros de los consejos de administración de las dos autoridades portuarias de Canarias, un asunto que ha generado importante controversia, Torres ha dejado claro que se trata de "una decisión" que corresponde al Gobierno de Canarias a través de su consejero de Obras Públicas y Transportes.

Por tanto, “es el presidente Fernando Clavijo y el consejero Pablo Rodríguez, ambos de Coalición Canaria, quienes han dejado fuera de estos órganos tanto al alcalde de Puerto del Rosario, también de CC, y a la isla de Fuerteventura, como al representante del municipio grancanario de Agüimes. Ellos son los responsables”, ha remarcado.