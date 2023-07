Senegal, una democracia precaria en el punto de mira de Canarias

Un total de 1.541 kilómetros separan a Canarias de la ciudad senegalesa de Saint Louis, uno de los puntos de partida de muchas de las embarcaciones que arriban a El Hierro, Gran Canaria o Tenerife desde África occidental. De media, si no hay complicaciones, la travesía dura siete días en cayuco. Esta zona de salida hacia la ruta migratoria canaria ha vuelto a colocarse en el punto de mira debido a las tensiones políticas y sociales que atraviesa Senegal. La olla a presión en que se ha convertido a causa de las revueltas en torno a la carrera presidencial de febrero de 2024, junto a las actuales buenas condiciones de navegación, mantienen en alerta al Gobierno de Canarias ante el temor, a partir de septiembre, de una ‘avalancha’ de migrantes semejante a la vivida en 2020 cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.

La crisis política amenaza la precaria democracia de ese país costero africano, que cuenta con 17 millones de habitantes y es un importante socio pesquero de España. Es una rareza en África, ya que no ha sufrido hasta la fecha golpes de Estado y está entre los más democráticos del continente. Esa excepcionalidad hace que destaque aún más lo que está ocurriendo.

Disturbios y muertos

Todo estalló el 1 de junio, día que el carismático líder opositor y presidente del partido Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef), Ousmane Sonko, fue condenado a dos años de prisión por «corrupción de la juventud» en un juicio por supuesta violación y amenazas de muerte a una joven de 19 años, cargos de los que había sido absuelto. El opositor denunció que todo fue una confabulación del Ejecutivo del presidente del país, Macky Sall, con el objetivo de eliminar su candidatura a la carrera presidencial de 2024.

Es el tercer contrincante que se ha quitado de en medio con tretas judiciales, alega la oposición. Sall se negaba en aquel momento a retirar su candidatura, a pesar de que la Constitución le impide repetir para un tercer mandato. Lleva en el poder desde 2012.

La sentencia desató disturbios en la capital, Dakar, y en otras ciudades como Ziguinchor, los más graves de los últimos años en Senegal, con al menos 600 detenidos, múltiples daños materiales y 16 muertos según las autoridades, 24 según Amnistía Internacional –tres de ellas menores de edad–, y 30 según la oposición. De hecho, ante las protestas, nunca se ejecutó la orden de ingreso en la cárcel; la policía se ha limitado a arrestar a Sonko en su domicilio.

En medio de las revueltas, y ante el rechazo masivo que despierta entre la población, el presidente Sall anunció a principios de julio que no optará a revalidar el cargo en los próximos comicios. Pero el fin de la era Sall no ha calmado las aguas en el país. La condena de dos años para el líder opositor deja inhabilitado al postulante con más apoyo popular , especialmente entre los jóvenes, y si a eso se suma que la coalición que ostenta actualmente el poder, Benno Bokk Yaakaar (BBy), también se ha quedado sin candidato, el escenario político es cada vez es más incierto.

La violencia está trascendiendo las fronteras del país. Se han producido asaltos a sus consulados en París, Burdeos, Milán y Nueva York. Tal es la situación que el gobierno de Senegal ha anunciado el cierre temporal de sus delegaciones.

Los opositores de Pastef ganaron las elecciones locales de enero de 2022 en Dakar y Ziguinchor. La coalición del presidente mantuvo el poder en el grueso del resto del país. Después, en las parlamentarias de julio, el presidente Sall, volvió a ser investido. Pero el Parlamento se polarizó, con prácticamente la mitad de los 165 escaños a favor de cada polo político. Ahora se espera a las elecciones de 2024 con violencia, división y represión.

El freno español

Los altercados, ya habituales, han frenado la actividad economía, que se basa en su mayoría en el pequeño comercio, la agricultura y la economía sumergida. «En Canarias a lo mejor no tiene demasiado impacto, pero en Senegal una carretera cortada por una protesta implica que las mercancías no lleguen a su destino y que los vendedores no puedan abrir sus puestos», explica el periodista especializado en África occidental, José Naranjo. Para la activista Momadou Diagne, Senegal no es un país pobre, «sino emprobrecido» por el expolio que realizan las multinacionales de sus ricos recursos naturales, entre los que destaca el gas. Una cuestión estructural, que implica falta de oportunidades y expectativas de futuro insatisfechas entre los jóvenes, que Naranjo señala como la clave del flujo migratorio que reciben las Islas en busca del ‘sueño europeo’, y que es visto como la única salida a la penuria. «Un senegalés que trabaja de mantero aquí y que gana 200 euros genera un cambio importante en su familia que permanece en África. 75 euros al mes allí puede ser la diferencia entre recibir un tratamiento médico para una enfermedad crónica o no», subraya el periodista.

España intenta parar a estas embarcaciones que ponen rumbo a Canarias en las costas de África occidental, donde tiene desplegadas fuerzas en países con los que ha cerrado acuerdos. Hay patrullas conjuntas de la Guardia Civil con las policías de Mauritania, Gambia y Senegal. En ciudades como Dakar y Saint Louis ayudan y forman a especialistas para la investigación de mafias que trafican con seres humanos.

En una conversación telefónica que tuvo lugar en la tarde del martes, el presidente canario, Fernando Clavijo, advirtió al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de que el Gobierno senegalés está haciendo la vista gorda con los viajes clandestinos porque son una vía para aligerar la tensión social en las calles. Reprochó a Madrid la falta de previsión ante el incremento del flujo migratorio, frecuente en la época estival, y remarcó la necesidad de que la Unión Europea negocie para que el Ejecutivo de Macky Sall no se oponga al aterrizaje de nuevos vuelos de repatriación.