Problemas en la repatriación de Ángel Cuenca tras su muerte en Santiago de Cuba

El histórico dirigente del independentismo canario Ángel Cuenca falleció en la que era su segunda patria después de Canarias, en la isla de Cuba, concretamente en Santiago ciudad a la que acudió con motivo del 42 Festival del Caribe y por los festejos conmemorativos que se celebran en esa ciudad cubana con motivo del 70 aniversario del asalto de Fidel Castro y sus tropas al Cuartel de Moncada el 26 de julio de 1953 , al frente de poco más de un centenar de militantes del Partido del Pueblo Cubano que, a pesar de que no logró el objetivo, sí supuso el germen que floreció con el Movimiento 26 de Julio que derribaría a posteriori la dictadura de Batista. Cuenca iba con bastante frecuencia a la isla caribeña, de hecho disponía de una residencia en La Habana y allí ejercía también su faceta de trovador del amplio cancionero cubano y latinoamericano, tenía muchos amigos y se sentía como en su casa.

Precisamente por estar Santiago de Cuba sumergida en estos actos festivos los familiares de Ángel Cuenca no recibieron noticias sobre el óbito de Cuenca hasta varios después de producirse. Su hermano, el arqueólogo Julio Cuenca, relata que el fallecimiento se produjo el 16 de julio como consecuencia de un infarto, según les han comunicado, aunque les llegó la confirmación de la noticia nueve días después, el pasado martes. Hasta el momento no han podido repatriar el cuerpo o incinerarlo para traer sus cenizas a las Islas. La comunicación se está produciendo a través de la Embajada y Cuenca relata que tampoco han podido contactar con el Hospital Clínico de Santiago de Cuba, donde se encuentra el cuerpo en la morgue desde entonces. "Santiago está medio paralizado porque es fiesta nacional por la conmemoración del asalto a Moncada, en el momento del fallecimiento estaba solo, aunque tenía su documentación", añade el hermano del fallecido, que describe como Ángel Cuenca pasó muchos tiempo en los últimos años a caballo entre Puerto Rico, Cuba y Venezuela. En la isla caribeña estaba varios meses del año "porque allí se sentía muy cómodo". "No tenemos todos los datos del protocolo que hay que cumplir, todo se está haciendo a través de la Embajada de España", añade Cuenca.

Vertiente política

Ingeniero agrónomo de profesión, Ángel Cuenca apenas ejerció la profesión pero sí le valió para tener amplios conocimientos de agricultura, lo que que le llevó a las diferentes luchas en las que intervino, entre ella la defensa de la aparcecía del tomate. Sin duda alguna la vertiente política y reivindicativa de Cuenca fue la más conocida en su trayectoria desde joven vinculado a distintos movimientos y organizaciones históricas vinculadas al independentismo y soberanismo canario como Congreso Nacional de Canarias (CNC), Frepic Awañak o Siete Estrellas Verdes. Asesoró en una etapa al expresidente del Gobierno canario Lorenzo Olarte con una iniciativa para que Canarias adquiriese el estatus de Estado Libre Asociado, lo que le llevó a estar afiliado al Centro Canario Nacionalista (CCN). En las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo encabezó la lista del partido Reunir Canarias al Parlamento.

Cuenca escribió un sinfín de artículos y realizó varios trabajos, entre ellos estudios sobre las aguas archipielágicas o sobre la entrada de Canarias en la UE y el papel del Archipiélago en Europa. Recorrió medio mundo y, después de Antonio Cubillo, fue el dirigente que más acudió a foros internacionales dando voz al independentismo canario. Fue uno de los protagonistas de la icónica fotografía de la alegría que produjo en el movimiento soberanista canario el regreso de Antonio Cubillo a Gando en agosto de 1985 tras recuperarse del atentado que sufrió en Argel y que casi le cuesta la vida. Fue candidato en Santa Cruz en aquella experiencia frustrada que fue Siete Estrellas Verdes. Participó de lleno en el CNC e incluso en una corta etapa militó en el Frepic Awañak de Tenerife.