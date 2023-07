Lanzarote es toda ‘roja’ y Tenerife pega un volantazo a la derecha

Los resultados salidos de las urnas el 23J plantean más preguntas que respuestas. Pero si algo quedó claro tras el estrecho recuento de la noche electoral es que el bipartidismo cobró fuerzas y que la llamada al voto útil movilizó a los simpatizantes de ambos bloques. Donde no hubo dudas sobre a qué partido brindar apoyo fue en Lanzarote, pues se convirtió en el único territorio del Estado en el que todos sus municipios votaron mayoritariamente por el Partido Socialista. Ya en las elecciones generales celebradas el 10 de noviembre de 2019, el mapa de la isla de los volcanes se tiño de rojo, pero entonces los electores de Tuijene prefirieron respaldar a Coalición Canaria, que el domingo se posicionó como tercera fuerza más votada en esta población. En el lado contrario de la balanza está Tenerife, donde los de Pedro Sánchez perdieron fuelle, dando paso al Partido Popular como la formación más votada en 23 de sus 31 municipios.

Hace cuatro años, Coalición Canaria lideraba el número de votos en tres localidades tinerfeñas –La Orotava, Garachico y El Sauzal– y el PP tenía sus principales bastiones en Santiago del Teide y Santa Úrsula. El resto de los municipios tinerfeños se decantaron entonces por la formación progresista, que el domingo solo conservó su liderazgo en ocho municipios, entre ellos San Cristóbal de La Laguna y Puerto de la Cruz.

Hace cuatro años, todas las poblaciones de La Gomera y El Hierro apostaron por el PSOE, que en esta ocasión no pudo repetir ese pleno. La Isla Colombina, uno de los principales caladeros de votos progresistas en el Archipiélago, hizo aguas en esta ocasión. En Valle Gran Rey se consiguió imponer el PP con una diferencia de apenas 52 votos; al igual que en Hermigua, donde la ventaja de los populares fue de solo 40 papeletas. En la Isla del Meridiano solo El Pinar votó mayoritariamente al Partido Socialista, mientras que en Valverde y Frontera ganaron los de Alberto Núñez Feijóo.

El volcán no deja huella

Coalición Canaria pierde fuerza y solo se mantiene como formación política más apoyada en tres municipios de la comunidad autónoma, cuando en 2019 era líder en siete localidades. Dos de los enclaves canarios que apostaron por los nacionalistas se encuentran en La Palma: El Paso y Fuencaliente. Los resultados electorales en los municipios palmeros afectados por el volcán de Cumbre Vieja se mantienen intactos con respecto a los anteriores comicios generales, aunque cada una de las tres localidades es de un color político: Los Llanos de Aridane (PP), Tazacorte (PSOE) y El Paso (CC). En la Isla Bonita se registraron importantes cambios en los resultados, pues los progresistas dejaron de ser primera fuerza en cuatro municipios, que se tiñeron de azul el domingo.

Sin rastro del ‘tito Berni’

El peso de la presunta trama de corrupción que se investiga en el caso Mediador no pasó factura a los socialistas en Puerto del Rosario, donde el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes, conocido como el tito Berni, reside y desarrollaba sus negocios. El único cambio que se registró en la isla majorera es el de La Oliva, donde se logró imponer el Partido Popular de manera muy ajustada por apenas 17 votos.

El auge de NC en el noroeste de Gran Canaria valió para que los canaristas se convirtieran el domingo en el partido más votado en Gáldar y en Santa María de Guía, donde en los anteriores comicios se impuso el Partido Socialista. Con respecto a 2019, los populares ganan el liderazgo en Mogán, con lo que lograron imponerse en un total de siete localidades grancanarias. El resto de los resultados dan al PSOE como la fuerza más votada, con lo que en los últimos cuatro años solo ha perdido el apoyo de tres municipios.

Las fuerzas políticas situadas en los extremos ideológicos del arco parlamentario no lograron encabezar los resultados en ninguna localidad isleña, algo que tampoco ocurrió en noviembre de 2019. Por porcentaje de votos, donde más apoyos cosechó Vox fue en Fuerteventura, con un 15,29%. Si bien los de Santiago Abascal no pudieron presentar su candidatura al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife después de que la Junta Electoral provincial no proclamara su candidatura al no cumplir los requisitos necesarios. Un motín interno terminó con la dimisión en bloque de varios candidatos horas antes de que se cumpliera el plazo para presentar modificaciones en las listas. La formación ultraderechista no tuvo margen para rehacer su plancha para la Cámara Baja, con lo que no hay datos sobre los apoyos que podrían haberse apuntado en Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro.

Fuerzas minoritarias

Sumar, la alianza de 15 fuerzas de izquierdas liderada por Yolanda Díaz, contó con un 11,28% de los votos en Lanzarote, siendo la isla en la que más se apostó por esta opción; seguida de Tenerife, con un 11,11%. Donde menos adeptos acumuló la formación en la que se engloba Podemos fue La Palma, con un 7,64%. Los principales feudos de Coalición Canaria fueron La Palma y El Hierro, donde les votaron el 26 y el 24% de los electores, respectivamente, pero no logró convencer a los grancanarios, donde solo les eligió el 5% de los votantes.

En este tablero político dominado por el bipartidismo, PP y PSOE acapararon 12 de los 15 escaños que estaban en juego en las Islas, dejando solo tres para Coalición Canaria, Sumar y Vox. Nueva Canarias se quedó a las puertas del Congreso de los Diputados por una diferencia de 3.008 votos que le sacó de ventaja en Las Palmas al Partido Popular, al que le hubiera ‘robado’ su último escaño. La diferencia fue incluso menor para Sumar en Santa Cruz de Tenerife, que se posicionó a solo 1.515 votos de rascar el tercer diputado que se llevó el PSOE. Con esto, Alberto Rodríguez se queda fuera del hemiciclo y no logra recuperar su escaño después de que, en octubre de 2021, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, decidiera retirarle su acta de diputado tras una condena del Tribunal Supremo por pegar a un policía en 2014 durante una manifestación en La Laguna.

Batalla por el voto polarizado

La batalla por el voto en Canarias la ganó el Partido Socialista que, además, se convirtió en la fuerza política que cosechó más respaldos en las capitales de todas las islas, excepto en Santa Cruz de Tenerife y en Valverde, donde se impusieron los conservadores. Las Palmas de Gran Canaria, al igual que ocurrió en las últimas generales y en las pasadas municipales, se decantó por los socialistas y alcanzaron 67.579 papeletas. Por el contrario, en Santa Cruz de Tenerife auparon a los populares al primer puesto, con 38.696 votos. La tercera formación más votada en la capital grancanaria fue Vox, con 26.169 apoyos; mientras que en la capital tinerfeña Coalición Canaria logró la tercera posición, con 81.391 votos.

San Cristóbal de La Laguna se confirma como bastión socialista en la misma línea que en las elecciones municipales del 28M y en noviembre de 2019. Si bien los populares registraron un importante incremento de apoyos, con un 13% más de papeletas que en los comicios generales. En Telde, los de Pedro Sánchez obtuvieron el mayor número de apoyos, pero la subida que experimentaron los dos partidos mayoritarios fue similar y rozó en ambos casos el 5%.

El PSOE duplicó los votos del PP en Arrecife, mientras que en Puerto del Rosario solo le pasó en 381 papeletas. En San Sebastián de La Gomera la formación más apoyada también fue el PSOE, que superó a los conservadores en 500 votos. Santa Cruz de La Palma se declaró progresista, pero la formación política que más creció fue el PP, que consiguió incrementar un 7,57% el número de palmeros que depositaron en las urnas una papeleta a su favor. Sin ser Santa Cruz de Tenerife, Valverde fue la única capital isleña en la que se impusieron los de Feijóo, donde 888 electores optaron por esta formación frente a los 735 que respaldaron al PSOE.

