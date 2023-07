Educación prioriza la vigilancia de la salud mental del alumnado canario

Educación potenciará la Salud Mental y la Enfermería Escolar en Canarias. El consejero de Educación, Formación Profesiona, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, anunció este jueves, durante la toma de posesión de seis altos cargos de su departamento, que la vigilancia de la salud mental del alumnado de Canarias será uno de los ejes de actuación de esta legislatura. "Debemos hablar también de instaurar la psicología y trabajar la Salud Mental en los centros educativos. Es muy importante, vamos a trabajar en ese sentido con los colegios profesionales con la comunidad educativa para, de alguna manera, poder también estar en los centros de Canarias", adelantó Suárez.

Una salud mental que se ha visto golpeada por la crisis de la pandemia de la Covid-19 y que ha repuntado entre los menores y adolescentes de Canarias, según las últimas estadísticas. Contar con un servicio de atención en los centros educativos del Archipiélago puede servir para vigilar, atender y valorar estos casos entre el alumnado antes de que empeoren.

A la Salud Mental se suma también una clara apuesta por la Enfermería Escolar que ya puso en marcha el anterior ejecutivo a través de un proyecto piloto. "No vamos a ser capaces en principio de llegar a todos y cada uno de los centros de Canarias pero sí instaurar esa enfermería escolar por mancomunidades. Es un primer paso que tenemos que dar. Es verdad que ya existe ese proyecto y nosotros también trabajamos de la mano del Colegio de Enfermería para poder llegar a ese entendimiento y a esa instauración. Tenemos que hablar mucho", destacó.

Menores con necesidades especiales

Otro de los ejes sobre los que pivoterá la acción de Educación para los próximos cuatro años se basará en mejorar la atención al alumnado con necesidades especiales, sobre todo de aquellos que al cumplir los 21 años no pueden seguir escolarizados y se ven forzados a dejar el sistema y su formación. "Hay un proyecto que queremos potenciar para que aquellos que puedan se acojan a la Formación Profesional hasta los 23 años. Este viernes celebraremos con la asociación de padres y madres de niños con necesidades especiales ese primer encuentro para buscar una solución. Tenemos que poner las herramientas para que estos niños no se queden en la calle", apostilló.

También apostará por una ampliación de la Educación de 0 a 3 años para que llegue al mayor número de familias en Canarias. Una medida que facilitaría la conciliación laboral y familiar. En este punto, Suárez anunció que la puesta en marcha de las 1.793 plazas anunciadas por el anterior presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, para el curso 2023-2024 se tendrá que dilatar al menos hasta enero.

"Nos hemos encontrado con un problema y es que esas plazas anunciadas no van a ser posibles por muchas razones entre otras razones porque no se han sacado a licitación algunas obras, en otras porque las previstas en La Gomera y en La Palma han quedado desiertas y también porque aquellas que han sido licitadas no se han puesto en marcha", explicó. Este contratiempo no frenará a Educación a la hora de ampliar las plazas de cara al futuro para extender la Educación de 0 a 3 años a todos los rincones del Archipiélago.

Mejoras

A estas medidas se sumará también la realización de un plan de mejora de las infraestructuras de los centros educativos de Canarias para, entre otras, eliminar los barracones que aún perduran en algunos centros. "Tenemos entre manos el futuro de los niños y niñas y de los jóvenes de Canarias; tenemos entre manos facilitar que las nuevas generaciones puedan progresar en sus proyectos vitales y profesionales; tenemos entre manos el talento futuro de Canarias y la sociedad que queremos ser a largo plazo", comentó.

Uno de los grandes objetivos de la legislatura será promover un gran pacto por la Educación en Canarias. Una iniciativa que cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y del vicepresidente, Manuel Domínguez. "Llamaré a los exconsejeros y exconsejeras de Educación para que formen parte de ese gran pacto. Creo que desde el diálogo, el trabajo y el consenso vamos a ser capaces de llevar a cabo una gestión impecable en lo que hay educación se refiere", explicó.

Diálogo

Suárez subrayó el diálogo como la principal guía para su labor al frente de Educación y abrió las puertas a todas las propuestas y críticas constructivas. "Ese es nuestro compromiso. Dejarnos la piel y el alma para lograr el progreso de nuestro Archipiélago. Trabajar de manera incansable, estar permanentemente al pie del cañón, pendientes de las necesidades de la comunidad educativa; y, sobre todo, con una actitud proactiva, dialogante en la búsqueda permanente del consenso y la colaboración de todos los agentes implicados", aseguró.

Apostó por hacer partícipes a todos los actores involucrados en la Educación en Canarias y remarcó su intención de trabajar unidos por un mismo objetivo. "No podemos afrontar este cometido de otra manera; y sé que este equipo y el resto de nombramientos que tendrán lugar en los próximos días, vienen con este ánimo y llevan en la sangre esta forma de entender la gestión pública", aseveró.

Cargos

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, y el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte, Poli Suárez, presidieron en la mañana de ayer la toma de posesion de seis altos cargos del departamento. "En los próximos días hablaremos del resto de la estructura de esta consejería", adelantó Domínguez.

El primero en prometer su cargo fue Manuel Peinado Bosch, secretario general técnico de la consejería. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en 2005. Es funcionario de carrera del Grupo A1, Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ejerce de secretario general técnico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes desde el 26 de julio de 2019 y hasta la actualidad.

Tras él tomó posesión del cargo de viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera Delgado. Es Licenciado en Derecho e Ingeniero Superior en Informática por la Universidad de La Laguna (ULL). En su trayectoria profesional destacan, entre otros puestos, su desempeño como jefe territorial de la Inspección (Territorio Occidental) entre 2021 y 2023 e inspector de Educación desde 2013 hasta la actualidad. Además ha ejercido de docente en diversos centros educativos.

Mónica Ramírez Barbosa juro su cargo como directora general de Personal y Formación del Profesorado. Es licenciada en Derecho por la ULPGC. Es funcionaria de carrera del Grupo A1 Cuerpo de Administradores Generales, con una antigüedad en la Administración de 25 años. Entre otros cargos, ha sido jefa de Servicio de Selección y Provisión de Recursos Humanos Docentes en la Dirección General de Personal, Consejería de Educación, Universidades Cultura y Deportes (noviembre 2020 y hasta la actualidad).

David Pablos González prometió su cargo de director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación. Tiene un Grado en Magisterio en la Universidad Camilo José Cela, un Postgrado Desarrollo de la Función Directiva en Centros Docentes, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es Titulado Superior en Pedagogía Musical, especialidad Guitarra Clásica, por el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Entre otros, ha sido delegado de la junta de personal docente y ha ejercido labores de Asesoramiento y formación sobre Desarrollo Curricular, Programación Didáctica y Situaciones de Aprendizaje, en el Centros del Profesorado de Canarias (CEP).

José Francisco Pérez Martín juró su cargo de director general de la Actividad Física y el Deporte. Es técnico deportivo superior (entrenador nacional), Cinturón negro 7º Dan de Karate, juez Nacional de Grados, instructor nacional de Defensa Personal y árbitro Interregional de Kumite y de Katas. Es presidente, director técnico y entrenador del Club Deportivo Shurite. Además es insignia de oro de la Real Federación Española de Karate, de la Federación Canaria de Karate y de la Federación Canaria de Bola Canaria. También recibió el Premio Canarias concedido por la Federación Canaria de Lucha Canaria.

Lorena Hernández Labrado fue la última en jurar su cargo como la nueva directora general de Deportes Autóctonos. Tiene estudios en Relaciones Laborales y es técnico en gestión administrativa. Ha ejercido como administradora en un estudio de arquitectura (2006-2011) y ha sido primer teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos y seguridad en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane (2019-2023) y diputada del Parlamento de Canarias por La Palma 2015-2019 , 2019-2023 y portavoz de educación, cultura y deportes y ponente en la Ley Canaria del deporte 1/2019.