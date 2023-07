Cristina Valido: «En el Estado español las comunidades que consiguen dinero son las que van a la bronca y a pelear»

Votaremos en verano. ¿Han calibrado los posibles efectos de la canícula en los niveles de participación?

Es probable que Pedro Sánchez sí lo valorase. De hecho, estoy convencida de que mucho antes del día que lo anunció ya había pensado en el siguiente paso tras un resultado [el de las elecciones locales y autonómicas] que sin duda le habrían vaticinado. No creo que fuera una decisión de un día para otro, sino algo meditado para lo que debió valorar el impacto que tiene convocar unas elecciones un 23 de julio. Seguramente alguien o algo le hizo pensar que podría beneficiarle. No ha sido fortuito.

El verano es un nuevo factor electoral. Otro factor, aunque no novedoso, es la polarización del discurso y, por tanto, la posible polarización del voto. Para los partidos de obediencia regional, en este caso canaria, es un problema.

Sí, es difícil competir cuando las grandes cadenas hablan a todas horas de dos a cuatro únicos protagonistas de esta contienda electoral. Como si los demás no existieran. Pero los canarios estamos acostumbrados a salir muy de cuando en cuando en el telediario, y en la mayoría de las ocasiones no por nada bueno. Estamos muy acostumbrados a no tener presencia en esas cadenas, pero aun así, no se nos olvida cuáles son nuestras necesidades y nuestros derechos, que es lo que más nos duele: el incumplimiento sistemático de los derechos de los canarios cuando los canarios no son necesarios. Hay que recordar que en elecciones pasadas irrumpieron en el Congreso grupos territoriales que nunca habían formado parte del arco parlamentario y que empiezan a tener un peso cada vez mayor. Así que algo en los territorios está moviéndose a sabiendas de que o estás presente, y además con fuerza, en el Congreso y en el Senado, o no estás en el debate, no estás en el reparto de fondos y no estás en el respeto a tus derechos.

Bueno, más allá de los representantes nacionalistas, hay y habrá diputados canarios del PSOE y del PP.

Nadie puede discutir que los diputados de otras formaciones son tan canarios como nosotros. La diferencia está en que a ellos no los dejan hablar y nosotros conseguimos guaguas gratis; la diferencia está en que a veces incluso se atreven a votar en contra de las cosas que los canarios necesitan; la diferencia está en que a ellos nunca los verán en la tribuna poniendo colorado a un presidente o a un ministro, como sí se ha visto a Fernando Clavijo o a Ani Oramas... Por eso es tan importante que haya diputados y diputadas valientes, que no obedientes, en el Congreso, y senadores y senadoras valientes, que no obedientes, en el Senado. Porque los obligamos a comparecer, los obligamos a contestar y los obligamos a cumplir. Y algunas de las medidas más importantes para los bolsillos de los canarios conseguidas en los últimos tiempos tienen la firma de Coalición Canaria. Y ahora no solo hablo de las guaguas gratuitas, hablo de la bonificación del 60% del IRPF para los palmeros y las palmeras, que tan mal lo están pasando. Porque en La Palma no hay nadie que no esté afectado por las consecuencias del volcán.

Decía usted hace unos días que las medidas para la recuperación de La Palma deberán mantenerse durante los próximos diez años.

¿Sabe lo que pasa? Que han hecho una campaña para vender que han cumplido con La Palma y que han mandado un montón de millones a La Palma, así que cuando decimos que deben garantizarse los fondos y las medidas por un mínimo de diez años, hay gente que cree que somos unos exagerados. Pero los palmeros lo entienden muy bien. Saben que no se ha cumplido lo que les prometieron en tantos photocalls, en tantos paseos y en tantos reportajes fotográficos. Y saben también que van a necesitar al menos una década para intentar recuperar la isla. Hay cien millones que Coalición Canaria logró que se pintaran en los presupuestos, pero los palmeros saben que esos cien millones son claramente insuficientes, que son una de esas medidas que deben repetirse en los próximos años. En La Palma hay mucho trabajo pendiente. Hay que recuperar la isla, porque nuestros hermanos palmeros y palmeras tienen todo el derecho a poder seguir viviendo allí; no tienen por qué asistir a la huida de gente joven que pierde la ilusión porque no ve futuro.

Supongo que las casas-contenedores no son una de las medidas a mantener.

¡Claro que no! Mire, no hay nada peor que no tener certidumbres. Y los palmeros y las palmeras viven en una continua incertidumbre que está haciendo mella en la salud mental de toda una sociedad. Por eso pedimos un millón y medio para reforzar el servicio que prestan los profesionales que atienden la salud mental. Pero resulta que esto no ha llegado todavía a La Palma, resulta que no se ha entendido urgente. Eso sí, el señor Sánchez se ha encargado, en plena campaña, de aprobar un decreto que recoge no sé cuántas medidas que afectan al territorio peninsular y que no tienen impacto en Canarias.

¿Pero cómo es posible que sigan sin transferirse esos 1,5 millones para la atención psicosocial en La Palma? ¿Cuál es la explicación?

Pues probablemente lo que muchos pensamos... Podemos estar equivocados y puede que haya otros motivos, desde luego, pero como tampoco hay respuestas claras ni nada que lo justifique, algunos pensamos que puede tener que ver con que la llegada de ese dinero no se la apunte alguien con quien se está en plena contienda preelectoral. Tal vez se están dando largas, se están reteniendo los fondos y, en esas, se está pasando por encima del drama de La Palma.

Me comprometo a, como mínimo, hacerlo igual que Ana Oramas, pero mi reto es hacerlo mejor

En nada habrá nuevo Gobierno central y con este vendrá la renovación de muchos cargos, así que a los diputados y senadores canarios les tocará explicar una vez más en las capas funcionariales de los ministerios qué es eso del REF. Por cierto, esto también lo admiten los representantes isleños de los dos grandes partidos de ámbito nacional.

Cada vez que hay un cambio de gobierno, un cambio importante en el organigrama del gobierno o un cambio de inquilino en la Moncloa, hay que volver a explicarles quiénes somos, dónde estamos y qué problemas tenemos. Y quienes no lo reconocen públicamente, lo reconocen en los pasillos. A esos diputados y diputadas de otros partidos que dicen que son tan canarios como nosotros, cosa que nosotros no negamos, habría que amonestarlos, en términos propios de la lucha canaria, por pasividad en la brega. Porque no los hemos visto protestar, no los hemos visto pelear. Estamos esperando el momento en que algún diputado o diputada de esos partidos se arriesgue a que lo cesen o a que le exijan la dimisión por defender a Canarias frente al criterio de su organización política y por encima de la disciplina de partido.

Lo de conseguir grupo propio en el Congreso es hoy imposible, ¿no?

Tuvimos grupo propio hace años...

... Lo sé, pero ahora pinta complicado.

En aquellos momentos en los que prácticamente empezábamos a andar, cuando se generalizaron los conceptos de estatuto de autonomía, de respeto de las diferencias, de singularidad, de Región Ultraperiférica..., tuvimos grupo propio. ¿Por qué? Porque la gente entendió que era importante. ¿Por qué no puede volver a ocurrir? Estos días hemos visto en titulares cómo se han acelerado más de mil millones de euros para Cataluña porque allí tiene Sánchez a sus socios, mientras que nosotros no somos capaces de entender por qué no llegan cien millones para La Palma. ¿Cuándo vamos a entender que en unas elecciones al Congreso no se elige ni a Sánchez ni a Feijóo, que no están en ninguna papeleta? Lo que ponen las papeletas que los canarios van a meter en las urnas es el nombre de señores y señoras que piden su confianza para defenderlos en Madrid. ¿Cuándo vamos a entender quiénes son los que nos defienden en Madrid? Porque si lo entendiéramos, podríamos tener un grupo si no con la misma fuerza, sí con casi tanta fuerza como vascos y catalanes; porque, además, nuestro nacionalismo tiene más argumentos y motivos que cualquier otro del territorio continental.

Claro que los nacionalistas, los partidos nacionalistas, quizá deban entender antes la importancia de la unidad. Este, aunque solo fuera por aquello de la polarización PP-PSOE, parecía un escenario propicio para la unión con, por ejemplo, Nueva Canarias. ¿No le parece?

La política, como la vida, son ciclos. A medida que algunos ciclos se agotan, aparecen otros nuevos, se produce una renovación natural. Ahora mismo, por ejemplo, Ani Oramas se queda aquí, en la política canaria y en el Parlamento, y me toca a mí ir allí a defender los intereses de los canarios. Y en ese camino de renovación y de ciclos, yo espero que llegue el momento en que podamos alcanzar una entente cordiale entre los grupos nacionalistas. Es una pena que algunos grupos todavía no entiendan que esto debe ponerse por delante de lo demás. Pero las renovaciones surgen de manera natural, y las nuevas generaciones no tienen las hipotecas de las anteriores, esas hipotecas que impiden los acuerdos.

Le tocará reemplazar en Madrid, por supuesto si cuenta con el suficiente apoyo de los electores, a Ana Oramas. Intuyo que eso en Coalición Canaria debe de ser como sustituir a Messi.

Siempre que una persona acaba una etapa en un lugar y llega otra a desempeñar igual papel, las comparaciones son inevitables. Yo me comprometo a, como mínimo, hacerlo igual. Pero el reto de la persona que llega a un lugar debe ser hacerlo mejor que la anterior. Y sé que ese es el reto: es lo que les deberé a los canarios y a las canarias que apuesten por este partido y que apoyen mi candidatura el 23 de julio. Les debo, como mínimo, hacerlo igual de bien, pero mi reto y mi obligación es hacerlo mejor. Es más, espero que llegado el momento de dar un paso a un lado, la persona que venga tenga en su cabeza hacerlo mejor que yo. Porque solo así mejoramos, solo así mejora la sociedad, cuando nos ponemos metas por delante cada vez más complicadas de alcanzar. Si nos ponemos metas sencillas, no daremos un paso.

Nuestros acuerdos serán bilaterales con quien quiera vivir en la Moncloa. Punto

Hablemos de infraestructuras. Tenerife tiene carencias en aeropuertos, en instalaciones educativas, en la red hidráulica y ni que decir tiene en carreteras.

Todo lo que nos deben. Todo eso que recoge nuestro REF [Régimen Económico y Fiscal] y que no se cumple. Mire, nos han vendido una mentira. Llevamos cuatro años escuchando al todavía presidente en funciones [Ángel Víctor Torres] decir que se conseguía más de buen rollito. Que éramos unos llorones, que íbamos a la bronca, que íbamos a pelear... En el Estado español las comunidades que consiguen dinero son las que van a pelear, las que van a la bronca y las que no dejan de llorar por lo que es suyo.

E incluso las hay, o más bien hay Gobiernos autonómicos, que cruzan todas las líneas rojas y llevan las cosas al extremo.

Llevándolas mucho más al extremo que nosotros, que siempre hemos sido solidarios, responsables y nunca rupturistas con el resto del Estado. Siempre. Y aquellas que más crecen y que más consiguen son las que amenazan, las que lloran y las que pelean, mientras que aquí llevamos cuatro años escuchándole al presidente que con nuestra actitud no se consigue nada, que todo se consigue con buen rollito con el inquilino de la Moncloa, en este caso compañero suyo de partido. Y ahora vemos el resultado. Lo que se ha conseguido lo ha conseguido Coalición Canaria. Las únicas voces canarias que se han oído en el Senado y en el Congreso han sido las de Fernando Clavijo y las de Ani Oramas. Son los únicos que han logrado cosas para Canarias, porque ellos no solo no han conseguido, sino que, además, han acabado en los tribunales por la transferencia de Costas. ¡Menos mal que eran amigos! ¡Menos mal que eran del mismo partido! Pero fíjese que tienen que ir a los tribunales.

Sí han logrado resolver el conflicto por la deuda histórica en materia de carreteras.

El dinero sigue sin venir. Muchas firmas y muchos encuentros para subirse a la tribuna del Parlamento y decir hemos resuelto lo que ustedes con la bronca eran incapaces de resolver..., pero no han resuelto nada, el dinero sigue sin venir. Fuimos nosotros los que llevamos este asunto a los tribunales, y ganamos porque teníamos toda la razón. Eso les ha servido a ellos para exigir unos acuerdos que dicen que han alcanzado desde el buen rollito pero que siguen sin materializarse. Pero el buen rollito es el motivo por el que no han llegado los cien millones para la reconstrucción de La Palma. Y es ese buen rollito el que hace que no llegue el millón y medio de euros para los afectados por salud mental en La Palma. Ese es el buen rollito. Y, mientras, señalándonos a nosotros como los bronquistas, los que se pelean, los que lloran...

La firma de Cristina Valido no estará en ningún documento junto a la rúbrica de Vox. ¿Lo garantiza?

Nuestros acuerdos serán bilaterales con quien quiera vivir en la Moncloa si es que necesita nuestros votos. Punto. No vamos a negociar con nadie más ni vamos a estampar nuestra firma en un papel en el que aparezcan otros partidos.

Palabras recientes de Pedro Sánchez: «La ruta del Mediterráneo occidental, que es la nuestra, es la única ruta que decrece en términos de cifras de entrada de inmigración irregular».

Estoy muy enfadada. Me parece lo más insultante que podíamos recibir los canarios cuando acabábamos de asistir a la muerte de 90 personas. Nadie contesta por qué no acudieron los equipos de salvamento del Estado español; por qué lo dejaron en manos de equipos de salvamento marroquíes, que no aparecieron. Ahora lo entiendo. Ahora podemos entender muchas cosas... Es que no es la nuestra, no es la nuestra. ¿De quién es entonces? ¿De quién es el control de esas aguas que también son canarias? ¿Forma esto parte de ese acuerdo de Sánchez con Marruecos que desconocemos? Es asombroso, es vergonzante y nos plantea la necesidad de nuevas preguntas. Nunca una frase dijo tanto. Mire que llevamos tiempo intentando saber qué es lo que ha pactado con Marruecos.

Le propongo un juego: le doy cuatro nombres y usted me dice lo que piensa con el menor número de palabras posible. ¿Acepta?

Adelante.

Pedro Sánchez.

El hombre que no miente, que solo cambia de opinión.

Alberto Núñez-Feijóo.

Gris.

Santiago Abascal.

Mmm... Peligroso.

Yolanda Díaz.

Soñadora.