El presidente del Gobierno en funciones, Ángel Víctor Torres, advirtió ayer al próximo Ejecutivo de CC y PP que no reducir el IGIC del 7% al 5% de forma general sería un «fraude electoral» porque fue el compromiso adquirido por nacionalistas y populares en la campaña del 28-M. «Ahora vienen los matices pero son ellos los que adquirieron ese contrato con el electorado y tienen que hacerlo, si no es un fraude», aseguró Torres. El líder del PSOE canario reiteró que rebajar el principal tributo de la hacienda canaria «es un error» que supondría 1.000 millones de euros menos de ingresos, que se puede agravar si la UE aplica de nuevo las reglas fiscales de contención del déficit y gasto públicos.

«Bajar impuestos junto a las reglas fiscales anunciadas para 2024 no sustentan el Estado del Bienestar, porque no solo no recauda la Comunidad Autónoma sino también son menos ingresos para cabildos y ayuntamientos», subrayó Torres, que, en cualquier caso, indicó que «son ellos los que tendrán que dar cuenta de lo que van a hacer».

El jefe del Ejecutivo presidió ayer su último Consejo de Gobierno como presidente ya que la próxima semana será el debate de investidura en el Parlamento y tomará posesión el nuevo Gobierno regional. El pacto de las flores se ha reunido en torno a la mesa del Consejo en 228 ocasiones desde julio de 2019 hasta ayer y Torres remarcó como dato destacado como en agosto de 2020 el Ejecutivo se reunió hasta cinco veces como consecuencia de la gestión de la pandemia del Covid. Por ello el dirigente socialista destacó como, después de tres años complicados por el virus, ayer el Ejecutivo cerró su última reunión oficial dejando sin efecto la ley que regula la alerta sanitaria y las medidas para el control y la gestión de la pandemia de la Covid-19 en Canarias.

«Ahora matizan pero su compromiso es bajar el IGIC del 7% al 5% y tienen que hacerlo, si no es un fraude electoral» Ángel Víctor Torres - Presidente del Gobierno canario en funciones

En unos días empieza una nueva legislatura y Torres le pide al nuevo Gobierno «aquello que uno da», lo que se traduce en «trabajo, esfuerzo, sacrificio, defensa del interés general, honradez, honestidad, dar la cara, decir la verdad y estar a la altura». Desde el punto de vista político «voy a pedir ni más ni menos que lo que hemos conseguido nosotros» en materia de empleo, afiliaciones a la Seguridad Social, datos de pobreza, justicia social y relaciones con el Estado y con Europa, lo que quiere decir como mínimo 30.000 parados menos, 70.000 afiliados más a la Seguridad Social, bajar los ratios de pobreza y que la dependencia sea «una pesadilla superada».

Sin embargo Torres no solo cuestionó los «matices» lanzados por el nuevo pacto en materia de rebajas fiscales sino también alertó sobre la pretensión del PP de «derogar» la Ley de Cambio Climático. En este sentido recordó que CC votó a favor de esta iniciativa legislativa y que se trata de la norma «más participada» de la historia de Canarias. «Toda ley se puede mejorar y si se cambia para eso contarán con nosotros pero no se puede derogar o retroceder en una ley que es imprescindible y urgente, que debíamos haber tenido hace mucho tiempo porque no podemos consumir tanta energía fósil y porque nos obliga Europa y la comunidad internacional», añadió.

Torres valoró la gestión de su Gobierno durante la pandemia ya que es la comunidad autónoma con menos fallecimientos por habitante por el Covid y por el trabajo realizado por Sanidad. Sin embargo, lamentó en clave de autocrítica no haber terminado su mandato «con mejores datos en las listas de espera sanitarias». Pese a los esfuerzos realizados en tal sentido la pandemia condicionó la gestión sanitaria y a partir de ahora «deber ser una prioridad para el próximo Gobierno igual que sería para nosotros si hubiésemos seguido en el Gobierno», añadió.

«Al próximo Gobierno le voy a pedir ni más ni menos que lo mismo que hemos logrado en estos cuatro años, que dejen una Canarias mejor que ahora en empleo, afiliaciones, pobreza o justicia social» Ángel Víctor Torres

Torres quiso despedirse con un mensaje de preocupación por el auge de Vox, cuya llegada a gobiernos locales y autonómicos se ha estrenado con «actos de censura para decir a los ciudadanos qué se puede leer o qué se puede ver y qué no, o qué banderas son buenas y cuáles son repudiadas».

Al respecto, recordó que Canarias es la única comunidad española que logró aprobar por unanimidad la Ley trans «como corresponde a una sociedad diversa y plural» y consideró que «eso está en riesgo con la extrema derecha, como también lo está el autogobierno».

Torres dio las gracias a la sociedad canaria por su «colaboración» durante la época más aguda de las restricciones, a los medios de comunicación por ayudar a combatir los «bulos» con información veraz y rigurosa y a los consejeros y miembros de los partidos políticos del pacto de las flores por su «lealtad» al Gobierno, que ha sido uno de los pocos en acabar tal y como empezó. Subrayó también que la legislatura se cerró con «grandísimos consensos» en torno a las disposiciones especiales de los ERTE, el Plan Reactiva o el Plan de Vivienda, un ejemplo de «política útil y de diálogo permanente».

Torres también puso sobre la mesa el «esfuerzo» por potenciar la enseñanza de cero a tres años de forma gratuita por primera vez en la historia de Canarias y la contratación de 3.000 docentes más y 7.000 sanitarios para mejorar los servicios públicos esenciales.

En cuanto a las relaciones con el Estado, resaltó que la comisión bilateral se volvió a reunir doce años después, que los presupuestos generales del Estado de 2023 son los de «mayor cumplimiento» del REF y que se resolvieron los conflictos que había en carreteras, en materia audiovisual y para el traspaso de las competencias en Costas.

«Los momentos más críticos fueron cuando se retomaron las clases en plena pandemia,el inicio de la erupción de La Palma o el fin de semana de febrero con cuatro alertas y el positivo en un hotel» Ángel Víctor Torres

A modo de recordatorio en su último Consejo de Gobierno, el presidente en funciones indicó como los momentos más difíciles de su mandato el día que se acordó retomar las clases en plena pandemia porque «fue un momento crítico» al no saber lo que vendría por delante; el día de la erupción volcánica en La Palma porque se desconocía cuando iba a finalizar y la destrucción que iba a generar o un fin de semana de febrero -entre el 21 y el 23- con cuatro alertas máximas, aeropuertos y puertos cerrados sin poder movilizar equipos de seguridad y el lunes siguiente el hotel de Adeje en cuarentena con 1.000 personas al detectarse un positivo por coronavirus.

En relación con los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, además de certificar el fin legal de las restricciones derivadas del Covid, Torres destacó la anulación de la orden de la Consejería de Transición Ecológica que permitía la caza de perros, gatos y hurones asilvestrados hasta la entrada en vigor el próximo 29 de septiembre de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. Por ello se deja «sin efecto» la norma por acuerdo unánime de todo el Gobierno para que sea el nuevo Ejecutivo el que tome una decisión definitiva.

Asimismo, el Consejo de Gobierno aprobó la modificación del Decreto 145/2022, de 26 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del Servicio Canario de Salud de estabilización del personal estatutario y laboral, para incorporar 146 plazas de naturaleza estructural a la oferta final de plazas convocadas en un principio, que queda fijada de esta forma en 12.428.

La incorporación se hará efectiva a través de la aprobación de un nuevo decreto por el que se modifica el Decreto 145/2022, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.