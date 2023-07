El PP propone crear una oficina en Tenerife para acercar la tarea de sus diputados en Madrid

Una oficina del diputado que permita a los ciudadanos conocer el trabajo que realizan los representantes del Partido Popular (PP) en Madrid y a la que puedan dirigir sus peticiones. Este es el compromiso que lanzó ayer el cabeza de lista de la formación al Congreso, Juan Antonio Rojas, si logra obtener un escaño en la Cámara Baja en las elecciones del próximo 23 de julio. El candidato apuntó que con esta iniciativa se quiere acercar la labor que se lleva a cabo en esta institución a los votantes canarios y aseguró que servirá para mantenerse “permanentemente conectado” con sus demandas y necesidades.

La oficina se ubicará en la misma sede del PP en Santa Cruz de Tenerife que será el centro de trabajo de Rojas los días en los que el Congreso no tenga actividad. Aunque también pondrá a diposición de los ciudadanos un correo electrónico para poder estar en contacto de forma permanente.

Rojas aseguró que encara esta campaña con algo de "vértigo". Se definió como "el gran desconocido" ya que a pesar de que lleva 22 años afiliados al PP nunca se había presentado como candidato. "No había ni una foto mía en Google cuando me nombraron", recordó y reconoció que no le dio un sí inmediato al partido cuando se lo propusieron. "Fue un ofrecimiento para tratar de apostar por la renovación pero combinándola con la experiencia", apuntó.

En un acto en el que estuvo acompañado por su compañero de candidatura, Manuel Gómez, y por los candidatos al Senado, Ana Zurita y Emilio Navarro, Rojas destacó que en estas elecciones se decide entre "continuidad" de Pedro Sánchez en La Moncloa o el proyecto de Feijóo y el PP, pronosticando que a España le va a "venir bien" la nueva etapa de gobierno de los populares.

Apuntó que el objetivo es intentar "gobernar en solitario" con mayoría absoluta, algo que "no es imposible", subrayando que se trata de representar un "proyecto de mayorías" que "deje atrás al sanchismo".

Asimismo, no se mostró preocupado por un eventual pacto de gobierno con Vox dado que en las comunidades en las que gobiernan o en coalición con otros partidos, no se ha producido ningún recorte. "Es mentira", señaló.

"Vox no es un coco que viene a comernos, es un partido más", resaltó Emilio Navarro, quien añadió que las fuerzas que quedan a la izquierda del PSOE son "mucho peores" dado que hay "comunistas, asesinos e independentistas". Para Navarro Vox es un partido "igual que todos los demás, elegido democráticamente, si bien ha dejado claro que el PP no va a dar "ni un paso atrás" en derechos sociales ya reconocidos ni en la lucha contra el machismo y la violencia de género.

Ana Zurita, candidata al Senado por la isla de Tenerife, comentó que "la peor desprotección" que se ha originado a las mujeres es la 'ley del solo sí es sí', que ha generado 1.155 reducciones de pena y 117 entre agresores sexuales. "Es la peor herramienta legislativa" para proteger a las mujeres "y no ha sido Vox", sino el pacto de gobierno de la izquierda.

Sobre las expectativas electorales, Emilio Navarro, presidente de los populares en Tenerife, que "lo normal" es obtener entre tres o cuatro diputados dado que hay una "corriente a favor" del PP de cara a las Generales, y más aún desde que se ha conocido que Vox no concurre por Santa Cruz de Tenerife al inadmitirse su lista electoral.