Coalición Canaria afronta esta campaña electoral en un clima político nacional polarizado y por eso va a intentar dirigirse a los ciudadanos "puerta a puerta" y transmitirles la necesidad de que "no se distraigan", porque "lo que van a elegir son los hombres y las mujeres que los van a defender en Madrid, ninguna otra cosa".

Así se ha expresado ante el comienzo esta noche de la campaña la candidata de CC que encabeza la lista por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, para quien "cuantos más seamos y más nos necesiten, Canarias mejor estará".

"La ciudadanía cada vez tiene más claro que la fuerza del territorio, a través de los partidos independientes, mejora sus vidas", y ese es el valor que quieren transmitir los candidatos de CC. "Los diputados de otros partidos casi no hacen campaña porque sus jefes la hacen por ellos", pero CC tiene que seguir dejando claro que este partido no lo juegan solo dos, subrayó la candidata.

Ningún acuerdo con Vox

Cristina Valido ratificó su compromiso de que no votará a favor de la investidura de un presidente que incluya a ministros de Vox en su gobierno. "No vamos a apoyar nunca esa posibilidad. Podemos llegar a acuerdo bilaterales con el PP o el PSOE si fuera el caso, podemos incluso no votar la investidura y abstenernos, y tendremos que negociar porque seguramente van a necesitar nuestros votos para apoyar leyes y sacar adelante presupuestos", explicó.

Recordó que aparentemente en la anterior legislatura CC no era necesaria pero consiguió la gratuidad de las guaguas o la bonificación del 60% del IRPF para La Palma.

"Son muchas las votaciones y muchas las ocasiones en que se necesitan los votos de Coalición Canaria. Cuantos más seamos y más nos necesiten, Canarias mejor estará", afirmó la candidata.

Para el líder de su partido, Fernando Clavijo, la polarización de esta campaña electoral hace que se juegue "de manera irresponsable en los extremos", lo cual no beneficia "los espacios de diálogo y entendimiento" que propugna Coalición Canaria.

"Me encantaría que fuera la campaña del sentido común, del encuentro y el diálogo, llegar a propuestas comunes, ese es el papel que juega Coalición Canaria, un partido nacionalista con sentido de estado y de obediencia canaria que quiere llevar al Congreso cordura, sosiego, tranquilidad y lealtad con Canarias", afirmó.