El consumo de las familias isleñas aún no se ha recuperado del crac de 2007

¿Se han recuperado las familias canarias de la crisis? ¿De qué crisis se habrían recuperado? ¿De la del coronavirus? ¿Y si resultase, 15 años más tarde, que los hogares del Archipiélago aún no hubiesen superado las consecuencias del crac financiero de finales de 2007? Pues bien, aunque de entrada pueda parecer una elucubración, lo cierto es que las familias isleñas todavía no han recobrado los niveles de consumo de los que disfrutaban antes de aquel infausto octubre de 2007, el mes en que se inició la Gran Recesión con aquel primer capítulo de las hipotecas subprime o basura en los Estados Unidos. Tanto tiempo después, el consumo de los hogares sigue por debajo de las cifras de antes de la crisis financiera, en concreto un 6,5% por debajo.

En 2006, las familias de la región gastaron –siempre de media– 27.941 euros. Al año siguiente, ese en el que la economía occidental entró en uno de los períodos más negros de su historia, el valor de los bienes y servicios consumidos por los hogares canarios se fue hasta los 29.407 euros. El estallido de la crisis a finales de 2007 no fue suficiente para frenar la tendencia al alza de los años de bonanza y progreso al calor de la burbuja inmobiliaria. Máxime cuando desde el Gobierno que entonces presidía José Luis Rodríguez Zapatero, en una idea en la que se mantuvieron también en 2008 –cuando las señales de lo que se venía encima eran ya notorias–, se negaba la existencia misma de la crisis. Sea como sea, el consumo de las familias del Archipiélago ya se redujo en el año I después del crac a 27.746 euros. Ese fue el primer ejercicio de un sexenio en el que el gasto de los hogares se desplomaba un poco más a cada año. Nunca se ha vuelto a aquellos más de 29.000 euros del lejano 2007.

Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó la Encuesta de presupuestos familiares de 2022. Una encuesta esperada con mayor interés que en años anteriores por cuanto debía mostrar si se habían o no recuperado los niveles de consumo de 2019, es decir, los niveles de consumo de antes de la pandemia. Cuando se analiza la economía de una región o de un país el indicador por excelencia es el Producto Interior Bruto (PIB), que mide el valor de todos los bienes y servicios generados y prestados por el tejido productivo a lo largo del ejercicio. Y_uno de sus derivados, el PIB per cápita, es el indicador más utilizado para calibrar los mayores o menores niveles de bienestar ciudadano. Ni uno ni otro, claro, son infalibles, pero es impepinable que cuantos más altos sean el PIB y el PIB per cápita –que es el resultado de dividir el PIB entre la población–, mayor desarrollo socioeconómico tendrá ese Estado o esa región. No obstante, en la Eurostat, la Oficina Europea de Estadística –el INE del Viejo Continente–, gusta mucho usar la variable del consumo y su evolución como termómetros para medir el bienestar ciudadano. Al fin y al cabo, la europea es una sociedad de consumo donde las economías domésticas crecen en la medida en que lo hace el consumo y donde los mayores o menores niveles de consumo de individuos y familias determinan no solo su nivel de vida, sino también su estatus social. Es, en definitiva, un indicador clave. «Aunque el PIB per cápita suele utilizarse como un indicador del nivel de bienestar de los países, no es necesariamente un indicador adecuado del nivel de vida real de los hogares. Para este propósito, es mejor utilizar el indicador del consumo», sostiene la Eurostat.

El caso es que el PIB per cápita o por individuo ya da pistas bastante evidentes de que Canarias aún no ha levantado cabeza tras el varapalo de la crisis financiera. En 2021, la renta media por habitante se quedó en las Islas en unos exiguos 18.990 euros, cuando en 2007 era de 21.050 euros. Es verdad que esta comparación es injusta, por cuanto en 2007 aún se vivía en el ensueño de la burbuja inmobiliaria y en 2021 todavía se sufrían las consecuencias socioeconómicas de la covid; pero no es menos cierto que el PIB o renta per cápita media fue en 2019, antes de la irrupción del coronavirus, de 21.251 euros. Así que la subida en doce años no llegó ni al 1%. Un evidente estancamiento. Ahora bien, ¿qué dice el consumo?, porque del PIB de 2022 todavía no hay datos del INE pero sí del consumo. Y lo que dice no es precisamente positivo. Si los hogares gastaron en 2007 una media de 29.407 euros, el año pasado se quedaron en 27.490. Son 1.917 euros menos, un 6,5% menos.

Ojo, y esto en precios corrientes, no en precios constantes. Si se tiene en cuenta que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se incrementó en hasta 23,7 puntos entre 2007 y 2022, lo normal sería que el gasto de las familias fuera ahora más alto que antes del crac aun cuando el consumo efectivo fuese inferior. Al fin y al cabo, hoy hacen falta 123 euros y 70 céntimos para adquirir lo mismo que en 2007 se compraba con cien euros. Pero es que ni por esas. Aun cuando todo está mucho más caro que antes de la crisis financiera, el desembolso medio de los hogares canarios es todavía inferior, lo que da una idea de hasta qué punto la Gran Recesión supuso un antes y un después en los niveles de consumo –y por ende de bienestar– de los isleños. De modo que si el análisis se hiciera a precios constantes –con la inflación– se vería una caída del consumo aún mayor.

Los hogares han recortado sus gastos desde 2007 sobre todo en vestido y calzado, un 38 y un 45% menos; en electrodomésticos, un 40% menos; en libros, con una caída de hasta el 60%; en la compra de coches (-63%); o en la restauración (-22). Han recortado, sobre todo, en ropa, hogar y ocio. Esto es lo que ha permitido compensar el incremento en gastos fundamentales –cabe insistir en que más gasto no significa un mayor consumo efectivo– como la luz (98%), el alquiler (13,5%) y en especial la comida (7,5%), el principal desembolso de las familias, y con mucha diferencia.