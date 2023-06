Ni boda, ni bautizo, ni entierro. La sesión constituyente del Parlamento –dentro del campo de las liturgias asamblearias– se corresponde más a la ceremonia de la primera comunión. Los viejos y nuevos diputados se acercan a la pila bautismal de la democracia representativa para consagrar su unión íntima con la Cámara que, según la teología dominante, encarna la voluntad del pueblo. Ayer por la mañana se celebró la primera comunión de la decimoprimera legislatura, pero las hostias se tragarán a lo largo de los próximos cuatro años. Como en todas las sagradas comuniones aquello estaba lleno a reventar de invitados, fotógrafos y camarógrafos que zumbaban alrededor de los que celebraban su llegada o permanencia en los escaños. Para ser sinceros, los diputados, sus familiares y amigos actuaban como si se tratara de una fiesta privada a la que nos permitían echar un vistazo. En la tribuna no cabían los maridos, novias, sobrinos, nietos, cuñados y suegros de los diputados más afortunados y una señora joven, delgada y aburrida apretaba contra su pecho a un bebé de poquísimos meses. Sé que un día se arrojarán desde la familiarmente entusiasmada tribuna higos chumbos, quesadillas, chorizos de Teror, pellas de gofio y latas de Clipper, pero con un poco de suerte no lo veré.

Ahí me colé y en tu fiesta me planté/ cocacola para todos y algo de comer. Pero Gustavo Matos no había previsto ni comida ni bebida. No había donde ponerla. Entre los invitados especiales era curiosa la presencia de ex de casi todo que ya no significaban casi nada, como José Manuel Soria, extremadamente afable e impecablemente trajeado, o Santiago Pérez, exactamente lo contrario, o Julio Cruz, socialista errante, que sacaba fotos compulsivamente. El PSOE había decidido, vaya usted a saber por qué capricho ornamental, mostrar su poderío municipal, y allá subieron el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, que iba de blanco tropical por la baranda de sus sueños, y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, que a ratos recuerda a Nefertiti y a ratos a Edna Moda, la diseñadora de Los Increíbles. Depende de la intensidad de su gesto de cabreo. Habló mucho con Soria, también exalcalde de Las Palmas, que se limitaba a escucharla y a asentir. Por ahí estaban también, más o menos sentados, Alpidio Armas, presidente in pectore del Cabildo de El Hierro por encima de cualquier sospecha de fratricidio, o José Carlos Francisco, que ha pasado de ser un icono mullido y regordete del capitalismo ultraperiférico a construirse un físico de faquir hindú. Y, por supuesto, se cuadraron todos los responsables de los órganos de obediencia parlamentaria: la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo, el Diputado del Común y el Comisionado de Transparencia.

Abajo, en el salón de plenos, se retrasaban las cosas, como si escenográficamente ninguno de los dos bloques quisiera entrar primero. Finalmente lo hicieron José Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife con permiso de Carlos Tarife, y Francisco Linares, alcalde de La Orotava. Bermúdez entró en el salón de plenos con los brazos cruzados, tal vez en clave de declaración de intenciones, mientras Linares se sentó, entrecerró los ojos y dejó que se extendiera su sentido arácnido por toda la estancia. Barragán llegó acompañado de Pablo Rodríguez e inmediatamente apareció Fernando Clavijo, anudándose todavía la corbata. En los escaños del Gobierno el madrugador fue Román Rodríguez, que se pasó la mañana simulando que no le atormentaba un disgusto lacerante. Cuántas veces profetizó Rodríguez que el pacto progresista duraría como mínimo dos legislaturas y que Coalición había comenzado un declive irreparable. Ahora presidirá el Gobierno Fernando Clavijo y él, el mejor consejero de Hacienda en la historia de la Macaronesia, se ha quedado sin escaño. Por eso mismo Rodríguez extremó sus risas y su buen rollo y se fundió en un intenso abrazo de sonrisas de mermelada con Rosa Dávila. Luego se abrazó a todo el mundo. Si se hubiera alzado una farola o desmayado una morsa junto al escaño las hubiera abrazado con el mismo entusiasmo. Pero si hasta abrazó a Clavijo (brevemente, eso sí). Después llegó el resto del Ejecutivo y una docena de diputados socialistas como guardias de corps. Entre ellos, Gustavo Matos. El banco azul estaba al completo, salvo Noemí Santana, que ya ha dimitido para presentarse al Congreso de los Diputados, y así se evita preguntas enojosas de los periodistas sobre los centros de menores inmigrantes investigados judicialmente y otras fruslerías por el estilo. En el extremo José Antonio Valbuena recuperaba su soledad con su sempiterna camisa colgandera y sus bambas ligeramente grasientas. Por fin desembocó Ángel Víctor Torres bajo la lámpara de araña y como un zar desangrado que acaba de llegar en un trineo funerario concitó toda la atención de los presentes.

Torres arrastra toda una atmósfera trágica que asume con la serenidad de los héroes. Ha insistido durante varias semanas en victimizarse y se presenta en todas partes como el viudo de una Presidencia al que han envenenado con una ley electoral atroz. Que su partido, el PSOE, haya elaborado en buena parte esa ley y la haya votado favorablemente hace menos de dos años se las trae al pairo. Que él mismo haya sido alcalde de Arucas en dos ocasiones, y en ninguna de las cuales había ganado las elecciones, le importa un hijo pico. Ayer, por supuesto, no tenía otra cosa que hacer que posar de perfil para emitir más monedas de su injusta pesadumbre. Como siempre ha sido y será un hombre educado saludó a Clavijo con un abracito corto y varias palmaditas karatekas. Luego se sentó. Sobre el pequeño escritorio del escaño solo un bolígrafo dorado. Al cabo de un rato se puso a leer y a mandar wasaps y así pasó el rato. Todos los diputados fueron tomando asiento. Los cuatro de Vox, que no parecían interesados en saludar a nadie, se instalaron en los escaños que en la legislatura anterior ocupó Podemos, observadores y silenciosos, como cuatro guirres ociosos sobre un poste telefónico cara al sol. Por fin Gustavo Matos tomó asiento por última vez como presidente del Parlamento –uno sospecha que se le echará bastante de menos– y se eligió la Mesa de Edad.

Los diputados juraron o prometieron su cargo y se les entregó la medallita de marras. Al principio el jefe de protocolo ponía o retiraba el crucifijo junto a los ejemplares de la Constitución y del Estatuto según el diputado electo juraba o prometía, pero luego se cansó y Jesús de Nazaret se quedó humildemente en la esquina de la mesa. A algunos diputados se le entendió y a otros no. Por ejemplo, se pudo escuchar a Sebastián Franquis claramente:

–I, ometo.

Y después, al dirigirse al escaño, saludó a Torres y hasta le hizo unas cosquillitas a Román Rodríguez, que ronroneó irónicamente. Ana Oramas se confundió un instante. Casimiro Curbelo pareció tomarle juramento al Estatuto de Autonomía. José Miguel Barragán, diputado desde antes de que se inventase la telefonía móvil y tal vez las puertas, prometió su cargo, pero podía haber dicho perfectamente:

–Como siempre.

Finalmente se votó la nueva Mesa de la Cámara, y todo salió según lo negociado en el seno de la nueva mayoría. Es decir, Astrid Pérez, exalcaldesa de Arrecife, fue votada por los 38 votos de CC, PP, AHI y ASG. En blanco votaron los socialistas y Nueva Canarias. Lo hicieron porque encuentran “inaceptable” que Pérez no haya acatado la orden judicial de derribo del chalet donde vive. “Pero la clave”, comentaba un diputado de Nueva Canarias a la salida del pleno, “es que no es una candidata de consenso, sino la candidata que exigió el PP para que se mantenga el pacto en Arrecife, y eso es un enjuague que nunca se había visto en la Mesa de la Cámara”. Torres envió la jaula dorada de la Mesa a Gustavo Matos (vicepresidente segundo) y a Patria Hernández (secretaria segunda) mientras que Coalición designó a Ana Oramas (vicepresidenta primera) y a Mario Cabrera (secretario primero). Es una mesa cuajada de personalidades políticas fuertes, expansivas, berroqueñas unas y exasperantes otras. Con seguridad será un interesante experimento de combustión interna. En su discurso inicial la señora Pérez cometió un pequeño desliz al aludir al «cambio social» propiciado por las últimas elecciones autonómicas, cuya consecuencia, cabía deducir de sus palabras, se proyectaba en la Mesa del Parlamento. Alguien debería apuntarle a la flamante presidenta que no se ha producido ningún cambio social como consecuencia de las elecciones, sino unas nuevas mayorías y minorías, y lo que es más importante: su principal deber es mantener una exquisita neutralidad institucional. Esto no es su ayuntamiento de Arrecife, sino el Parlamento de Canarias.