"Quienes dicen que hay trampa con los fijos discontinuos tienen poco rigor"

Afirma que Canarias es la comunidad autónoma con mejor ejecución de los fondos de empleo que llegan. ¿Por qué?

En general en España se ejecutan bien los fondos y no porque lo diga yo. La Comisión Europea ha revisado al alza el crecimiento del PIB en España y el comisario de Economía ha detallado que una de las razones es el buen nivel de ejecución de los fondos. Pues Canarias es el mejor ejemplo, ha estado a la cabeza. Y no hablamos solamente de los fondos europeos. En 2022 fueron aún más importantes los que transfiere el Estado y el resultado es una ejecución del 100%. No hay otra comunidad autónoma que haya llegado a ese nivel.

¿Qué tienen de especial las Islas para que sea así?

Tienen al frente a personas que saben de lo que hablan. Dunnia [Rodríguez, directora del Servicio Canario de Empleo], aparte del componente político que conlleva su cargo, es una excepcional técnica. Esto tiene mucho que ver con las personas y con los equipos, indudablemente.

¿Qué ha diferenciado a España en la salida de la pandemia? ¿Por qué tiene mejor pronóstico que el resto?

Evidentemente por esa buena ejecución de los fondos, nos hemos tomado las cosas muy en serio. Se podrá analizar mejor a medio plazo, pero a la vista de los informes que tenemos del propio Observatorio Ocupacional y de la EPA, vemos que está cambiando el perfil de quienes se incorporan a los puestos de trabajo y están mejorando de forma sensible sus competencias, están mejor formados. Crecemos en actividades económicas que antes no estaban a la cabeza. Una mirada al DESI (Índice de Economía y Sociedad Digital) revela que el país ha mejorado dos puntos en competencias digitales en solo dos años.

¿En cuáles?

Indudablemente el turismo sigue creciendo de forma muy importante aquí y en Baleares. La construcción se mantiene a pesar del incremento de los costes hipotecarios. Habrá alguna ralentización este año, pero sobre todo en el área de rehabilitación, el pulso sigue firme. Hasta ahí ninguna novedad, pero es que ahora los mayores incrementos se registran en las TIC, cultura, el sector energético o el logístico.

Récords de afiliados, tasas de desempleo desconocidas desde hacía muchos años... ¿Por qué, si se suponía que la pandemia o las veleidades bélicas de Putin nos llevaban al abismo?

Ha sido fundamental la reforma laboral. Reducir la tasa de temporalidad al 14% conduce directamente a que se produzca mejor y a que haya más confianza en el mercado de trabajo; la contratación indefinida rema a favor de que todo esto suceda.

¿Es hacer trampa contabilizar a los fijos discontinuos como ocupados todo el tiempo?

Lo peor de esto es que quien afirma que hay trampa lo hace con poco rigor y los datos lo dejan muy claro. La inmensa mayoría del empleo creado en este país es indefinido a tiempo total, es decir, para los 365 días del año. En 2022 se rubricaron casi dos millones de contratos más que el año anterior y solo el 7% fueron para fijos discontinuos. Y le digo más, ser fijo discontinuo es mejor que estar firmando todos los años contratos de obra o servicio. Mire cómo miden los bancos el riesgo de impago. El fijo discontinuo puntúa mejor que quien firma quince contratos en los últimos quince años, tiene muchas más posibilidades de conseguir un crédito?

Va bien el desempleo pero en Canarias tenemos aún 176.552 parados. Mientras, diferentes sectores sostienen que no encuentran personal. ¿Cómo se explica esto?

En temas tan sensibles, el análisis debe abordarse desde diferentes ángulos. En algunos casos, tienen mucho que ver las condiciones laborales. En la hostelería, por ejemplo, donde aún existen muchas miles de horas sin pagar, se pasó el año pasado en Baleares de 80.000 a 150.000 fijos discontinuos. Creció tanto el volumen de turistas que la patronal hotelera tuvo que mejorar las condiciones retributivas sin más remedio; eso les permitió acabar la temporada. ¿Por qué Soria tiene un problema con los conductores de camión? Porque tiene el convenio colectivo más bajo de toda España. ¿Por qué Huelva tiene un problema de trabajadores agrarios? Porque tiene el peor convenio del campo.

¿Qué otras razones existen?

En otros sectores, el tecnológico, por ejemplo, pueden no existir personas con el talento suficiente y hay que buscarlas en otros sitios. Puede ser dentro, recualificando a las que están en la plantilla. En este sector no necesariamente debe existir una titulación. Si llega un ingeniero de Telecomunicaciones, perfecto, es lo mejor que puede ocurrir y hay que seguir invirtiendo en ello, pero tanto nosotros como las empresas hemos detectado que hay gente muy hábil que adquiere competencias digitales en el sector de los videojuegos. Son ágiles en ese terreno y con una formación adecuada, terminan siendo unos buenos profesionales con salarios importantes.

¿Están claras siempre las necesidades que hay?

Hay camino por recorrer. Es cierto que en las tecnológicas, puede haber vacantes, pero no siempre saben definir con claridad cuáles son.

¿Qué papel juega en esa labor la FP Dual?

Ha aumentado de forma exponencial el número de plazas. Es verdad que con la anterior fórmula había quienes se aburrían y abandonaban. De esta manera, incorporándolos a un proyecto, se rescata a un buen número de ellos y el resultado es mejor cuando aprenden y trabajan al mismo tiempo, porque están adquiriendo las competencias que les permitirá acceder al mercado laboral. En España tenemos el ejemplo de las escuelas-taller que funcionan desde 1985.