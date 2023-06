«La actual clase política es la menos preparada de la democracia»

¿Qué problema presentan las instituciones democráticas?

Nuestra democracia atraviesa una situación de crisis por muchas causas. Una de ellas es que ha habido una erosión muy grave de las instituciones. La democracia solo puede funcionar si, además de elecciones libres, las instituciones del Estado funcionan con ejemplaridad y eficacia. Por ejemplo, las Cortes Generales están en una actitud de degradación casi absoluta. La función de control realmente no tiene lugar en las Cámaras. También ha decaído mucho la democracia interna dentro de los partidos y se han convertido en su interior en democracias plebiscitarias. Ha habido una cierta degradación en términos generales de la clase política, donde el mandato del jefe es la palabra única y decisiva para todo. La función legislativa también está absolutamente erosionada. El 70% de la legislación producida en esta última legislatura es por decretos leyes. La degradación parlamentaria es muy fuerte, pero también la degradación del Gobierno. Ya prácticamente no existe, existe el presidente del Gobierno. Él decide por sí y ante sí.

¿Desde cuándo ocurre esto?

Las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Ya se venían arrastrando algunos defectos en nuestra democracia, pero el problema se agudizó en los últimos cinco años, en la última legislatura desde que es presidente de Gobierno el señor Pedro Sánchez. Y se ha agudizado tanto que ya puede tener unas consecuencias muy destructoras para el propio sistema.

¿Diría que tenemos ahora en España la peor clase política de la democracia?

No me gusta tampoco establecer afirmaciones tajantes si no las tengo documentadas con números. Pero sí me fío de lo que le oigo a mis amigos, con los que colaboro en mi último libro, y ellos tienen datos de que esta es posiblemente la clase política menos preparada en términos generales. Y si comparamos gobiernos, las diferencias son notables. Antes era gente con preparación suficiente, con experiencia profesional probada en ayuntamientos, en ciudades, en administración de las cosas públicas. Ahí sí que se ve el salto.

¿Qué reformas propone para revertir esta situación?

Determinadas reformas normativas, algunas referidas a la legislación electoral, otras referidas al funcionamiento interno de los partidos políticos y a la financiación de los partidos. Otras referidas al modo de composición de los órganos. Acabar con el sistema de cuotas y volver al auténtico consenso. También otros cambios normativos en los reglamentos de las Cámaras para hacer más efectivo el control. Tienen que cambiar las actitudes políticas y la vuelta al consenso para los asuntos fundamentales del Estado.

¿Qué cambios haría en la Constitución?

Ahora mismo no estamos en un momento político adecuado porque las reformas de la Constitución no se pueden hacer en un momento de polarización política tan profunda como la que tenemos ahora. Pero para cuando se pudiera planteo dos reformas necesarias. Eliminaría la primacía del varón sobre la mujer en el acceso al trono. Y la otra sería reformar el título octavo, es decir, modificar el estado autonómico. Cambiar el actual sistema de distribución de competencias, que es muy complejo y ha dado lugar a muchos conflictos, por un modelo más sencillo de distribución de competencias. Y nada más. No hay que buscar una Constitución perfecta, la nuestra está bastante bien, salvo en esos dos puntos.

¿Ve posible que vuelvan a existir consensos entre PSOE y PP?

No es que sea posible, es que es necesario. Un sistema constitucional democrático se mantiene solo si hay consenso en lo principal entre los grandes partidos y sin eso, el sistema se cae. Nuestra clase política está muy polarizada y eso es gravísimo. Aún eso no ha llegado a la sociedad, pero si llega como en Estados Unidos, ya es algo muy grande. Yo confío en que después de las elecciones eso se pueda recuperar y que el partido que gobierne se dé cuenta de que no puede seguir por ese camino. Y además, nazca un movimiento de regeneración de un partido socialista que hoy prácticamente no existe.

¿También el poder judicial está deteriorado? ¿Está muy politizado?

El problema está en los puestos más altos del Poder Judicial, que se designan por el Consejo General del Poder Judicial, que hasta ahora ha sido ocupado por cuota política y esto claro que politiza, sin duda alguna. Habría que reformar la ley y acabar para siempre con el sistema de cuotas.

La ley de solo sí es sí ha sido una de las más polémicas de la última legislatura. ¿Qué valoración hace de la norma?

Cuando se estaba preparando el anteproyecto hubo informes jurídicos donde se hizo saber los problemas que ese proyecto tenía. Y los ignoraron. Ese proyecto de ley, que tiene cosas satisfactorias, tenía después unos graves efectos técnicos. ¿Qué clase de defensa de los derechos de las mujeres ha permitido durante seis meses que salgan a la calle violadores por una ley mal hecha? Había que haberlo resuelto inmediatamente. Yo no puedo perdonar lo que ha pasado a los culpables de esos seis meses de retraso.