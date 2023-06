Si bien, salvo contadas excepciones, los ayuntamientos de toda España salidos de las elecciones locales del 28M están ya constituidos desde el sábado 17 de junio, también los canarios, aún no ha llegado la hora de los cabildos, las corporaciones locales especiales que solo existen en Canarias. Las fechas de constitución de los siete cabildos ya están convocadas, pero no caen todas el mismo día porque las instituciones tienen flexibilidad para formarse, siempre que no sobrepasen el mes tras las elecciones. Esto significa que el 27 de junio los siete cabildos han de estar renovados conforme a los resultados salidos de las urnas el pasado 28M.

De acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen General Electoral, que establece las disposiciones especiales para la Elección de los Cabildos Insulares de Canarias, estos "se constituyen en sesión pública dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones, formándose a tal efecto una Mesa de Edad conforme a lo establecido en el artículo 195 para las Corporaciones Municipales". La referida ley dispone también que será presidente del Cabildo Insular el candidato primero de la lista más votada en la circunscripción insular. En línea con el planteamiento de investir presidente al cabeza de la lista más votada, en Gran Canaria tomará posesión Antonio Morales, de Nueva Canarias; en Tenerife, Pedro Martín, del PSOE; en Lanzarote, Oswaldo Betancor, de Coalición Canaria; en Fuerteventura, Lola García, de Coalición Canaria; en La Palma, Sergio Rodríguez, de Coalición Canaria; en La Gomera, Casimiro Curbelo, de Agrupación Socialista Gomera (ASG); y en El Hierro, Javier Armas, de Agrupación Herreña Independiente (AHI). Pactos para gobernar Todos ellos tomarán posesión, pero salvo Sergio Rodríguez en La Palma y Casimiro Curbelo en La Gomera, que tienen mayoría absoluta, el resto tiene que sustentar sus gobiernos en pactos. De la salud de esos pactos depende su continuidad en el Gobierno insular o que se tengan que enfrentarse a una moción de censura que los desplace y relegue a la oposición. Dos mociones están ya cantadas, ante la imposibilidad del presidente electo de suscribir acuerdos de mayoría en los casos de Tenerife y El Hierro. De momento, en Gran Canaria, Antonio Morales (NC) ya ha suscrito un acuerdo con el PSOE para renovar el pacto que mantienen desde hace ocho años. El nuevo pacto bipartito consolida a Morales en la presidencia y convierte en vicepresidente a Augusto Hidalgo, exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria que encabezó la lista del PSOE al Cabildo de Gran Canaria. Con 16 consejeros, ocho por cada formación, al gobierno insular en Gran Canaria tiene una mayoría holgada, de uno más sobre la mayoría absoluta, suficiente para gobernar con tranquilidad y sacar adelante todas sus propuestas. Mociones de censura en Tenerife y El Hierro El socialista Pedro Martín no podrá mantener la presidencia del Cabildo de Tenerife. Tiene imposible suscribir ningún pacto con el resto de formaciones que lograron representación en la institución insular tinerfeña, esencialmente porque Coalición Canaria y Partido Popular ya han suscrito un acuerdo para desbancarlo, un acuerdo natural que obedece a los pactos en cascada en línea con el pacto que sustentará al Gobierno de Canarias. La alianza CC-PP suma 18 consejeros en el Cabildo de Tenerife, dos más sobre la mayoría absoluta y, por tanto, suficiente para garantizar un gobierno estable La extensión del pacto entre CC y PP también permitirá a Oswaldo Betancor en Lanzarote mantenerse en el gobierno insular, alejando de sí el fantasma de la moción de censura. Entre los dos partidos suman los 12 consejeros necesarios para disponer de una mayoría absoluta. Salvo sorpresas de transfuguismo, que en Lanzarote todo puede pasar, este pacto se presume sólido. Lo mismo que en Lanzarote sucede en Fuerteventura, aunque con mayor holgura, pues CC y PP suman un consejero más sobre el umbral de la mayoría, que es 12. Entre los dos tienen 13. Lola García, que ya conoce lo que es ganar la presidencia y verse desalojada al mes siguiente por una moción de censura, aspira a mantener la mayoría con el pacto CC-PP a semejanza del acuerdo autonómico. El caso de El Hierro es atípico. Javier Armas González, de AHI, tomará posesión, pero no podrá mantener la presidencia, porque su hermano, el socialista Alpidio Armas, se ha coaligado con Asamblea Herreña e IUC-Reunir para plantearle una moción de censura. Así, Alpidio Armas González volverá a ser presidente del Cabildo desbancando a su hermano. Fechas y horas de constitución de los siete cabildos De acuerdo con las convocatorias de pleno fijadas por cada institución, los nuevos cabildos de Canarias se constituirán del siguiente modo: Cabildo de La Gomera, viernes 23 de junio, a las 18.00 horas.

Cabildo de Gran Canaria, sábado 24 de junio, a las 11.00 horas.

Cabildo de El Hierro, lunes 26 de junio, a las 11.00 horas.

Cabildo de Fuerteventura, lunes 26 de junio, a las 12.00 horas.

Cabildo de Lanzarote, lunes 26 de junio, a las 18.00 horas.

Cabildo de La Palma, martes 27 de junio, a las 11.00 horas.

Cabildo de Tenerife, martes 27 de junio, a las 18.00 horas.