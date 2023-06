«Nada, cero». Así de contundente se expresa el vicepresidente y secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, sobre las mejoras que tanto empresarios como asesores fiscales y economistas llevan demandando al Estado, principalmente, y al Gobierno de Canarias sobre el Régimen Económico y Fiscal (REF) desde hace tres años. La pandemia evidenció aún más las carencias en la aplicación real de los incentivos del fuero canario en las empresas y autónomos, que tuvieron que cerrar sus negocios y, como consecuencia, incumplían las inversiones o la creación de empleo que se les exigían para acogerse, por ejemplo, a la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) o a la Deducción por Inversiones (DIC) –instrumentos ambos del REF–, pero, pese a sus quejas, todo sigue en el limbo.

Y no es que solamente no se haya contestado en tiempo y forma a muchas de sus demandas, lo que genera una inseguridad jurídica que además detrae las inversiones, sino que la demora, como se temían, ha coincidido con las elecciones autonómicas –por tanto, cambio de gobierno por medio– y las generales – aún peor para explicar las singularidades canarias a los nuevos gobernantes de España–.

«Al final lo que pasa con el REF es que ni lo entienden en Madrid ni desde Canarias han conseguido explicarlo correctamente ni existen los cauces oportunos para que haya un diálogo fluido en esta materia», remarca García.

«Los empresarios o los asesores fiscales somos los que hemos estado ahí constantemente reclamando que se cumpla el REF y las mejoras en aquellos aspectos que se puedan adaptar, pero cuando se producen problemas, como la pandemia, que en cualquier situación afecta a nuestra economía, no hay fórmulas claras para que si se suspende la actividad y no se puede entregar una obra en el plazo concebido no se incumpla el REF», recalca.

El REF no es un privilegio

A su juicio, solo tienen que entender que el REF «no es un privilegio ni un favor que nos están haciendo». Por ello, considera que «es bueno que los que llegan ahora y que decían que todo esto lo entendían» breguen por las mejoras del REF en los nuevos gobiernos de Canarias y España que se van a constituir tras las elecciones autonómicas y generales. En este sentido, consideran esencial el anuncio de los partidos que están ultimando el Gobierno canario –CC y PP–, sobre la creación de una nueva figura, un comisionado del REF, para que haya una supervisión directa y constante del cumplimiento del fuero canario por parte del Gobierno central. Ahora bien, los empresarios, asesores fiscales y economistas van a mirar con lupa quién ocupará ese importante cometido.

Mejoras

Según los firmantes del Manifiesto del REF, que representan a colegios y asociaciones profesionales, universidades, cámaras de comercio y patronales empresariales, «el REF no fue diseñado para afrontar circunstancias tan excepcionales –como la pandemia, el volcán de La Palma o la guerra en Ucrania– quedando muchos de sus mecanismos e instrumentos notablemente erosionados». Según se indica en el Manifiesto, el REF debe permitir acortar los sobrecostes que se padecen en el Archipiélago canario por su condición de región ultraperiférica, lo que dificulta la creación y mantenimiento del empleo en las Islas y, por ello, contiene herramientas incentivadoras de la inversión y el empleo que están inadaptadas a la situación actual.

Piden, por tanto, un marco que dé seguridad jurídica y que aporte un grado de certeza razonable en el uso y aplicación de los mecanismos e incentivos del REF, así como su mejora. Desde hace tres años se han dedicado a divulgar la necesidad de adaptar el fuero canario a la realidad económica y social de las Islas. En este contexto, le pidieron al Gobierno de Ángel Víctor Torres, que ahora expira con el pacto CC, PP, AHI y ASG – que hará al nacionalista Fernando Clavijo presidente­–, más presión ante Madrid. En su opinión, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, nunca ha visto con buenos ojos el REF, y el Gobierno canario, del mismo color político (PSOE), aunque ha peleado por corregir situaciones adversas para las Islas –como las ayudas al sector audiovisual–, lo suele hacer cuando los empresarios o asesores fiscales, en definitva el sector privado, da la alerta sobre los incumplimientos del Estado sobre el REF, explica García.

Los miembros del Manifiesto del REF, por ejemplo, esperaban que el palmero Héctor Izquierdo, que fue colocado como número dos de Hacienda, hiciera caso a sus reivindaciones. No fue así porque duró seis meses. Tras él, nombraron a Jesús Gascón como secretario de Estado de Hacienda, quien se suponía que conocía la situación de Canarias al haber sido director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Un grupo del Manifiesto del REF se reunió con Gascón el 16 de diciembre de 2022, para explicarle las necesidades de las mejoras del REF. Hubo, al parecer, sintonía, pero ayer se cumplieron seis meses de ese encuentro y nada ha avanzado. Ni llamadas al respecto y, por si esto fuera poco, con una convocatoria de elecciones generales por medio.

La patronal y el Manifiesto del REF esperan que los gobiernos entrantes, tanto el canario como el central, no demoren aún más sus demandas y defiendan el fuero canario. Es más, la CCE recomienda al Ejecutivo regional que sea una materia que se enseñe en los centros educativos para que desde la niñez se tenga conciencia de la importancia de lo que significa para las Islas el REF.