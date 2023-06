El Gobierno canario mantuvo el contrato con Respuesta Social Siglo XXI aunque el banco cerró sus cuentas

El banco ING cerró en 2021 la operativa de las cuentas corrientes personales de los cuatro directores de los cinco centros de menores migrantes de Gran Canaria y Lanzarote investigados por haber desviado, presuntamente, dinero público a su enriquecimiento propio. La entidad financiera consideró que había movimientos sospechosos de fondos de los que no se justificó el origen o destino. Pese a ello, recrimina la Fiscalía Anticorrupción, el Gobierno de Canarias pecó de una "absoluta falta de control en el cumplimiento del servicio" que había adjudicado a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, también querellada por estos hechos.

Los cuatro directores querellados, contratados por la propia oenegé para gestionar los centros de acogida de menores migrantes, habrían aprovechado su cargo y el acceso a los fondos públicos destinados por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Ejecutivo autonómico para ejecutar disposiciones en efectivo, traspasos a sus cuentas personales y pagos para cuestiones ajenas a su misión con cargo a la tarjeta bancaria que tenía cada recurso. Según la forma de actuar de la entidad social en un primer momento, se creaba una cuenta a nombre de cada uno de los directores de los distintos dispositivos que gestionaba donde se les ingresaba el dinero semanal para la manutención de los acogidos y mantenimiento de los inmuebles.

Según la querella de Anticorrupción, a la que ha tenido acceso este periódico, los investigados "aprovecharon el grosero incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control de la actividad de la gestión económica y administración de los centros de menores" para llevar a cabo su actividad irregular. Por las transacciones que hicieron desde que llegaron a los puestos directivos de los centros, el banco decidió emitir un informe, de julio de 2021 en el que alertaba que no existía justificación suficiente para el volumen de fondos que se movían ni para su destino real.

Examen opaco y deficiente

ING requirió a los directores, al detectar estos movimientos sospechosos, que justificaran su operativa bancaria. Fruto de un examen "opaco, deficiente y poco riguroso" sobre la gestión económico-financiera de las partidas presupuestarias abonadas a la oenegé, se llegó a la conclusión de que no se estaba haciendo buen uso de los productos bancarios. El dinero que entraba en esas cuentas procedía de fondos públicos destinados por Derechos Sociales a través de contratos de emergencia para la gestión de dispositivos para la acogida del gran número de menores migrantes que estaban llegando a las costas canarias. Además, consideraba que existía un "deficitario control" sobre el sistema de gestión contable de los centros por parte de la Fundación.

Pero no fue hasta el 11 de febrero de 2022 que la entidad comunicó a Respuesta Social Siglo XXI que rescindió el contrato bancario que habían suscrito y que canceló las cuentas asociadas a los querellados. Lo hizo por el proceso de know your customer (conoce a tu cliente). Es decir, por "haber recibido y emitido en sus cuentas operaciones sin justificar el origen/destino".

El Ejecutivo certifica su personación en la causa El portavoz en funciones del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, confirmó este jueves que el Ejecutivo autonómico ya está personado en el caso que investiga el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria sobre presuntas irregularidades en centros de menores migrantes gestionados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI en las islas de Gran Canaria y Lanzarote. Así lo indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que ahondó que la Administración regional se persona como «parte perjudicada» del proceso, que se conoció a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por detectar indicios de los delitos de falsedad documental, administración desleal y malversación de caudales públicos en la gestión de la Fundación en los contratos de emergencia en materia de atención a los menores migrantes. La entidad recibió algo más de 12 millones de euros entre 2020 y 2022 de fondos públicos destinados a la atención de estas personas, pero parte del dinero, según la investigación del Ministerio Público, no se destinó a estos pormenores y, al contrario, acabó en gastos diversos como tratamientos de belleza, hoteles de lujo, viagra o parches para dejar de fumar. Pagos personales acometidos por los propios investigados, que también pudieron haber desviado hasta 47.000 euros a sus cuentas bancarias personales, según las pesquisas que llevó a cabo el fiscal Javier Ródenas. El juez Francisco Javier García García-Sotoca ya se encuentra instruyendo la causa. | Agencias

Es en este momento cuando la oenegé modifica su modelo de gestión económica y crea nuevas cuentas corrientes en el banco Santander para cada uno de los centros de menores que gestiona. Con esta nueva modalidad, los directores disponen de una tarjeta de débito para poder extraer el dinero que necesiten para cubrir las pagas semanales de los migrantes y atender los gastos de cada uno de los recursos. Además, cada semana tenían que enviar una relación de los pagos que acometían y era la propia entidad social la que reponía el dinero gastado en cada cuenta.

Nulas consecuencias

El delegado de Anticorrupción en Las Palmas, Javier Ródenas, destaca que, pese al cierre de las cuentas bancarias de la Fundación por operativa sospechosa, Derechos Sociales no actuó de ninguna manera. Hubo una "ausencia de medidas y consecuencias de penalidades" ante la apariencia de incumplimientos en los contratos por parte de la entidad social. Considera algo "inexplicable" que se la mantenga como adjudicataria de estos vínculos con la Administración, sin iniciar la tramitación ordinaria de los mismos y "tolerando unas graves ineficiencias que el erario público no debiera asumir".

Para Ródenas, "no consta control alguno" de los dineros públicos concedidos para poder justificar la inversión realizada "para la atención de una importante y noble necesidad pública" como fue la acogida de menores migrantes.