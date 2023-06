Cristina Valido encabezará la candidatura de Coalición Canaria (CC) al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En caso de ser elegida el próximo 23 de julio, Valido dejaría vacante el escaño que le corresponde en el Parlamento de Canarias. La nacionalista tiene la condición de diputada electa en la Cámara regional tras figurar como número 4 en la lista insular por Tenerife en las recientes elecciones locales y autonómicas. Coalición logró seis escaños en la circunscripción tinerfeña, de modo que si Valido hace las maletas para continuar su trayectoria política en las Cortes Generales, será el número 7 de aquella lista, José Alberto Díaz-Estébanez, quien ocupe su asiento en el hemiciclo canario.

Al margen de la designación de Valido (en realidad se trata de un acuerdo-propuesta de la ejecutiva y el consejo insulares de CC en Tenerife que ahora debe pasar el filtro de los órganos regionales del partido, lo que en cualquier caso es un mero trámite), la cúpula nacionalista en la isla eligió también a sus dos candidatos al Senado: Jonathan Domínguez y Gladys de León, que tendrán como suplentes a Lot García y Diana Mora. Se da la circunstancia de que tanto Valido como Domínguez y De León son también concejales electos, con lo que en principio compatibilizarían sus tareas en las Cortes con su trabajo en los municipios. La que fuera consejera del Gobierno de Canarias lideró el 28M la candidatura de CC al Ayuntamiento de El Rosario, donde Coalición consiguió dos ediles. Domínguez hizo lo propio en la lista de los nacionalistas para el consistorio de La Laguna, donde debería de ejercer de líder de la oposición. Y De León fue la número dos en la plancha al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde CC ya ha alcanzado un acuerdo con el Partido Popular para que José Manuel Bermúdez continúe en la alcaldía. En el caso de Valido, su elección el 23J para el Congreso implicaría la cesión de su escaño en el Parlamento autonómico en favor de Díaz-Estébanez, pero esto no tiene por qué ocurrir con su acta de concejal en El Rosario, ya que tendría la posibilidad de desempeñar ambos cargos. Y lo mismo Domínguez y De León en sus respectivos municipios. De hecho, el propio Díaz-Estébanez tendría que compatibilizar los plenos en el Legislativo canario con los plenos en el ayuntamiento capitalino si finalmente hereda el escaño de Valido. Algo que, por otra parte, es más que habitual.

Cabe recordar que los partidos se ven en la tesitura de reajustar las piezas del puzle por el sorpresivo adelanto electoral de Pedro Sánchez. Apenas hay tiempo para cuadrar las candidaturas, de ahí que Cristina Valido, por ejemplo, pueda pasar de diputada electa en Canarias a diputada electa en Madrid en menos de dos meses. El batacazo del PSOE el 28M, que es la razón de la enésima vuelta de tuerca de Sánchez en su intento por mantenerse en el poder, supone así un quebradero de cabeza para las fuerzas políticas, que afrontan dos precampañas, dos campañas y dos comicios en apenas semanas, algo sin precedentes. La polarización izquierda-derecha que vive el país entre los bloques del PSOE y de Yolanda Díaz, por un lado, y del PP y Vox, por otro, supone, además, una amenaza para los partidos nacionalistas, que pueden perder votos ante dos opciones tan señaladas. Por eso el secretario general de CC, Fernando Clavijo, hizo este sábado hincapié en que Canarias «necesita representatividad» en Madrid. La idea, ahondó, es establecer alianzas con tantas organizaciones de obediencia canaria como les sea posible, incluida NC, para aglutinar los apoyos suficientes para que las Islas tengan voz en las Cortes.

Sustituta de Oramas

Valido aspira a ser la sustituta de Ana Oramas en la tribuna del Congreso, quien más allá de filias y fobias ha sido en los últimos 15 años el rostro de Canarias en el hemiciclo, para bien o para mal según cada cual. Con el papel de los diputados isleños del PSOE y el PP siempre subordinado a las órdenes de Ferraz y Génova, Oramas supo ganarse un espacio propio en las Cortes y en el particular ecosistema de la política nacional. De vuelta al Archipiélago, la nacionalista le cedió este sábado el testigo a su correligionaria Valido, de quien se deshizo en halagos. «Cristina era mi candidata, y era mi candidata desde que tomé la decisión de volver a la política canaria», explicó Oramas, que justificó su parecer en la experiencia de Valido en el Cabildo de Tenerife, en el Parlamento autonómico o en el mismo Gobierno regional y también en su conocimiento de las cuestiones que deberá abordar en Madrid en el caso de contar con la confianza de los electores el 23J. Cuestiones, agregó la exalcaldesa de La Laguna, que Valido se sabe al dedillo, básicamente porque es quien preparaba las enmiendas y los discursos de Oramas en el Congreso en asuntos de tanta enjundia como la vivienda, las pensiones, las pensiones no contributivas o el ingreso mínimo vital. No en vano, la trayectoria pública de Valido ha estado pegada al ámbito de las políticas sociales, área de la que fue consejera en el Ejecutivo. «Ha sido la persona más importante» para Oramas en la Cámara Baja.

La idea en Coalición Canaria es que las alianzas que intentan tejer con otros partidos de obediencia isleña les permitan alcanzar hasta tres escaños en el Congreso, «no solo dos diputados por esta provincia», la de Santa Cruz de Tenerife, apuntó Oramas, sino «tres diputados», con lo que se añadiría uno por la demarcación de Las Palmas. De ser así, «podríamos estar decidiendo el próximo Gobierno de España», remarcó la parlamentaria electa para la Cámara regional. «No se decide entre la derecha o la izquierda, sino si Canarias va a seguir estando en la política nacional», afirmó.