El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado este sábado la unanimidad con la que su partido ha aprobado las listas electorales en las islas y ha defendido el trabajo realizado por el gobierno que ha presidido durante la pasada legislatura.

Torres, en declaraciones a los medios antes de entrar en la reunión del comité federal de su partido, ha recordado que por la provincia de Santa Cruz de Tenerife la lista la encabeza el ministro de Industria, Héctor Gómez, y por la de Las Palmas, la actual presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo.

El dirigente del PSOE de Canarias ha afirmado que llega a este comité para construir y a avanzar en una España "con mayor justicia social y más derecho sobre todo para la familia y los sectores que tienen mayores necesidades".

"Máximos respeto a los que han venido y los que no"

Preguntado por la ausencia en este comité de dirigentes socialistas como Emiliano García Page o Javier Lamban, por el malestar en la configuración de las candidaturas, Torres ha considerado que los que no vienen son los que tendrán que decir por qué no lo han hecho pero ha subrayado que "mi máximo respeto a los que han venido y los que no".

Tras aprobarse las candidaturas, "la sentencia" la tendrán con su voto los españoles que tendrán que decidir si, ha añadido, quieren un país que " avance en proteger con el salario mínimo interprofesional más digno a quienes menos cobran con un salario, con un ingreso mínimo vital, a quienes no tienen ningún tipo de ingreso o si queremos más pensiones para las personas que lo precisan".

"Esto es lo que está en juego" ha dicho Torres, que también se ha referido a las becas para los jóvenes, a los medios para luchar contra la violencia machista y a la defensa del modelo de dependencia.

El dirigente socialista, que en esta legislatura ha presidido el Gobierno de Canarias y que tras el pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular pasará a la oposición, ha dicho que tiene la convicción de que su Ejecutivo ha hecho un buen trabajo y eso lo ha validado el apoyo ciudadano que convirtió el pasado 28 de mayo al PSOE en el partido más votado.

Ha señalado que "sigue esperando" las explicaciones del PP, que dijo que dejarían gobernar a la lista más votada, y ha cerrado un pacto entre la segunda y la tercera fuerza política.