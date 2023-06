Los nacionalistas apuran hasta el último minuto la opción de la alianza

Esta medianoche acaba el plazo para presentar las coaliciones electorales para las Elecciones Generales del 23 de julio y todavía CC y NC no han decidido si concurrirán juntos o lo harán por separado. El poco tiempo que queda para negociar dificulta la alianza porque no solo se trata de registrarla, sino también hay que formalizar numerosos documentos. No obstante las dos formaciones mantienen la puerta abierta hasta el último minuto. Así lo confirmó ayer el secretario de Organización de CC, David Toledo, quien reconoció que la postura del partido sigue siendo la de «no tirar la toalla» y que NC se integre en el acuerdo que la formación está materializando con otros partidos locales e insulares de Canarias. Ayer se celebraron durante el día varias reuniones de las directivas en los dos lados para intentar desatascar el pacto, pero ninguno acaba de aceptar los requisitos del otro.

Desde NC aseguran que la intención del partido canarista es formar parte de la «alianza» pero, a pesar de la buena voluntad de ambos, no han sido capaces de llegar a ningún acuerdo hasta el momento. A la predisposición que existió en un principio tras el anuncio de la convocatoria de elecciones, le siguió un bloqueo del diálogo que comenzó a principios de semana. CC dio un paso atrás al entender que NC quería «libertad de voto» en el Congreso. «No queremos repetir la vergüenza de 2019 cuando cada formación votó por separado en la investidura», apuntó el portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento, José Miguel Barragán, el pasado martes. Nueva Canarias no acabó de entender la decisión de los de Fernando Clavijo, pero no cesó en su intento de alcanzar un acuerdo. La Ejecutiva Nacional envió hasta en dos ocasiones un documento a CC en el que se recalcó la voluntad del partido de llegar a Madrid con «unidad de voto». El portavoz de Nueva Canarias y miembro de la comisión negociadora, Luis Campos, aseguró el miércoles que los canaristas dejaron claro en el escrito que respetarán los acuerdos que se fijen en el programa conjunto y explicó que ante cuestiones que no se hayan acordado, como la investidura, buscarán consensos y pactarán las diferencias. En caso de no conseguirlo, se abstendrán. La única línea roja que establecen los canaristas es el apoyo a un Gobierno del que forme parte Vox. Lo que entienden que no será un problema para CC al haber manifestado en múltiples ocasiones su distancia con la extrema derecha. El último acuerdo de la Ejecutiva de NC, en la que se matiza la voluntad de mantenerse unidos en las votaciones, llegó a las manos de CC en la noche del miércoles y ayer la directiva se reunió para valorarlo. Pero tras el encuentro no hubo novedades y las formaciones solo reconocieron que siguen abiertos a una alianza. La apuesta de NC por aliarse con los de Fernando Clavijo y el poco tiempo para negociar ha provocado, además, que el partido liderado por Román Rodríguez no haya podido tantear otras posibilidades como pactar con el PSOE, como ya hicieron en 2015 y 2016. Por su parte CC continúa sus conversaciones con otras formaciones de «obediencia canaria». Toledo confirmó ayer que a la misma vez que resuelven la alianza con los canaristas, conversan con partidos locales e insulares de Canarias. El más claro es uno de sus aliados en el nuevo pacto del Gobierno autonómico: la Agrupación Herreña Independiente (AHI). Su presidente, Javier Armas, ya ha confirmado que apoyará la candidatura al Congreso en la que vaya CC y presentarán su candidato en el Senado. También se ha abierto la puerta a otras formaciones como Unidos por Gran Canaria, aunque su presidente, Lucas Bravo de Laguna, reconoció ayer que por tiempo «ya es casi imposible ir en coalición». Aún así, el líder del partido defendió que la alianza nacionalista sería la «mejor forma de presentarse a los comicios». Si finalmente no se materializa, la dirección de UxGC decidirá si les «compensa» apoyar alguna de las candidaturas por separado –NC o CC– o van por su cuenta.