La economía está creciendo, la inflación está bajando y los tipos de interés suben, pero lo hacen a un ritmo más controlado. Todos estos ingredientes reflejan que la situación económica en el país es " muy buena", que los malos augurios que se esperaban para el 2023 no se han cumplido y que no se está viendo la "asfixia financiera" que se temía. Así lo defendió el exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital , Álvaro Nadal, esta mañana en un desayuno empresarial organizado por Mapfre en Las Palmas de Gran Canaria. Aún con esta tendencia positiva, el economista que formó parte del Gobierno de Mariano Rajoy insistió en que "no está todo resuelto" y que el futuro dependerá de las decisiones que se tomen tras las elecciones generales.

La competitividad empresarial y el apoyo al sector exterior deben ser, según Nadal, uno de los ejes fundamentales de la política. "Hasta ahora el sector exterior, que tanta importancia tiene en Canarias, está aportando la mayor parte de crecimiento de nuestra economía", apuntó el exministro, que apostó por apoyar a las empresas exportadoras. Entre ellas, las dedicadas al turismo. Nadal reconoció la necesidad de modernizar el sector y la necesidad de búsqueda y promoción de alternativas al modelo actual "de sol y playa". Para el economista el cambio debe producirse teniendo en cuenta los gustos del demandante y las posibilidades que tiene el sector. Aún así recordó las "buenas perspectivas" para el próximo año en las que Reino Unido ha recuperado su posición como principal emisor. Oportunidades en Canarias Además, el exministro insistió en las diversas posibilidades que existen en las Islas. "Decir que Canarias es solo turismo es demasiado cliché, está generando una economía de servicios muy interesante, sobre todo en la exportación al continente africano, y tiene un sector agroalimentario que es muy poderoso y cada vez más sofisticado, más de producto de nicho, de valor añadido y todo eso hay que cuidarlo», añadió. También abordó las oportunidades que hay para las Islas en otros sectores como el despliegue de las energías renovables. Consideró que se trata de un elemento que "está contribuyendo a mejorar, no sólo económica, sino sobre todo medioambientalmente, la calidad del sistema energético canario". Si bien, matizó, "es importante" pensar más allá de la generación energética, es decir, "de la red, la interconexión entre islas" porque afirmó que es "muy dificultosa técnicamente". Otro de los aspectos que Nadal apuntó como necesarios para continuar por la senda del crecimiento económico y mantener la contención de la inflación fue el mantenimiento de la concertación social que se ha dado durante la última legislatura. "No creo que esto vaya a cambiar si cambia el gobierno", apuntó.