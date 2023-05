Pepe Alemán: "Los Premios Canarias se crearon para acabar con el pleito insular"

Con su típico humor y socarronería, que provocó las risas en varias ocasiones del público asistente al acto de entrega de los Premios y Medallas de Oro de Canarias, el periodista Pepe Alemán, Premio Canarias de Comunicación, habló en representación de los galardonados: la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de Canarias (modalidad de Internacional) y la Asociación Española contra el Cáncer (Acciones Altruistas y Solidarias). El prestigioso periodista puso un especial énfasis en la necesidad de acabar con el pleito insular y expresó «la esperanza» de que «las agarradas interinsulares vayan remitiendo y queden sólo los encuentros deportivos para un desahogo de las tensiones del día a día».

De este modo, concluyó un emotivo y ameno discurso, en el que recordó que la idea de los Premios Canarias «brotó en el magín» del expresidente autonómico Jerónimo Saavedra. «Su instauración la atribuyeron los rivales y enemigos que nunca faltan y los reconocidos hablantines de dentro y fuera del PSOE al supuesto gusto saavedriano por el boato y la ostentación», evocó, pero Alemán siempre tuvo claro que no fue por capricho de Saavedra, «sino por la necesidad de crear referencias que fueran rebajando tensiones y antipatías» entre las capitales canarias.

El escritor empezó su discurso nombrando a Pepi Farray y Fernando Fraile, con quienes compartió ayer los «honores» de recibir los Premios Canarias, en un acto en el que también se entregaron catorce Medallas de Oro.

Pepi Farray, que es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación y despliega su actividad en el extenso y complejo mundo de las ONGs, enfatizó Alemán, recogió el Premio Canarias en la modalidad Internacional, en nombre de la sociedad civil «que se organiza, actúa y se expresa a través de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de Canarias. «En este momento Pepi dedica parte de su tiempo a proyectos en el África Subsahariana. Y por si fuera poco no deja de lado la escritura científica propia de su formación académica; ni la literaria, en la que cuenta ya con una novela finalista del Premio Planeta 2013 titulada Mamá se muere otra vez, en la que aborda el tema de la libertad femenina», relató el periodista sobre su compañera en las distinciones.

«Piensa que quienes nacimos y vivimos en esta tierra nuestra sabemos de los millones de niños que cada año mueren de hambre y de otros males evitables; y piensa también que el impulso solidario lleva a nuestra gente a apoyar a los pueblos con hambre y sin libertad», subrayó.

Sobre la Asociación Española contra el Cáncer, el otro Premio Canarias (Acciones Altruistas ySolidarias), representada por sus dos presidentes provinciales, Fernando Fraile en Las Palmas y Andrés Orozco, el periodista destacó que ambos recogían el premio en nombre de los voluntarios, socios y técnicos que colaboran con ella.

En referencia a Fernando Fraile, expresidente de la patronal turística de Las Palmas y amigo de Alemán, resaltó «cuánto le satisface ayudar a los enfermos y sentir su agradecimiento y el de sus familias a una organización que les ayuda cada día a día a luchar contra la enfermedad y sus secuelas sociales».

«Se trata, en fin, de que los enfermos sientan el aliento de la sociedad a la que pertenecen. Fernando considera que la rama canaria de esta Asociación que dirige ha ganado mucha visibilidad entre nosotros durante los 50 años que lleva en Canarias ayudando a los pacientes oncológicos y a sus familias cuando es necesaria una atención permanente», expuso Alemán. No obstante, la Asociación no pierde de vista «los progresos de la prevención, de la investigación científica y la atención a los enfermos cuando es necesario porque son los pilares de una actividad que considera ya consolidada», apostilló.

Guillermo García-Alcalde, un periodista excepcional

Pepe Alemán, vinculado a LA PROVINCIA desde su juventud, evocó a José Luis Martínez Albertos, primer director del periódico en su segunda época, y especialmente al que le siguió en la dirección, el «hoy llorado Guillermo García-Alcalde, fallecido el pasado 15 de mayo, un periodista excepcional, con unas facultades fuera de serie, que fue director de LA PROVINCIA antes de convertirse en el cerebro que orientó al periódico hasta hacerlo referencia de Canarias», enfatizó.

Pepe Alemán habló de sus inicios primero en Diario de Las Palmas, vespertino de Prensa Canaria, y después en LA PROVINCIA. Comentó, como dato significativo, que su primer número salió el 1 de mayo de 1911 y recordó que era el periódico que andaba «en casa» en su niñez. «Me producía emoción trabajar en el periódico de mis abuelos y mis padres», dijo.

También tuvo unas palabras para Antonio González Viéitez, «viejo amigo que ha orientado a muchos periodistas con sus profundos conocimientos de la economía y su funcionamiento». Y para su concuño, Faustino García Márquez, arquitecto y reconocido urbanista, «que son de los que te dicen, cuando vamos de caminata, que el lugar al que vamos está cerquita y venga a caminar sin tino», bromeó.

Los Sabandeños

Y como anécdota evocó la presentación en Las Palmas de Los Sabandeños, grupo musical de Tenerife, como una «muy significativa contribución a que comprendamos el absurdo de un pleito (insular) que no lleva a ninguna parte», recalcó. «Fue sobre el escenario del Teatro Pérez Galdós, allá por finales de los sesenta. El grupo traía en el repertorio lo de: Guanarteme teme-teme teme-teme-tá qué demonios tienes, Guanarteme tú, que no sabe nadie donde coño estás». Al parecer, a Elfidio Alonso, al mando del grupo, «le entró el chirgo de que el público se revirara con la broma a cuenta de los numerosos intentos fallidos de dar con los restos del último rey indígena de Gran Canaria». Por ello, le preguntó a Pepe Alemán cómo creía que reaccionaría el público con la cantada, y después supo que también habló con el desaparecido Nanino Díaz Cutillas que le dijo lo mismo que él: «que no pasaría nada». «Era de ver la cara de Elfidio al acabar ante las carcajadas y los aplausos del público al punto de que acabaron los tocadores y cantores tinerfeños aplaudiendo a los espectadores», evocó.

El periodista no olvidó mencionar a las personas y entidades que anoche recibieron una medalla por sus logros en distintos ámbitos: «Gentes que honran nuestras islas y nos hacen sentir orgullosos de lo que somos, de nuestra identidad, y de esta insularidad abierta al mundo».