Despedida, dación de cuentas y aviso contra el avance de la ultraderecha

"No hay mayor honor que estar al frente del Gobierno de Canarias, especialmente en unos años extremadamente complejos". Ha sonado a pasado, a repaso a los cuatro años en los que ha sido presidente autonómico la frase incluida este 30 de mayo por Ángel Víctor Torres en el tradicional discurso del acto institucional. Una intervención de despedida en la que no faltaron alusiones a la recuperación experimentada tras la pandemia y a los peligros que encierra el avance de la ultraderecha para la conquistas sociales y la preservación del medio ambiente.

Torres volvió a ganar las elecciones autonómicas el pasado domingo y horas después, ya lunes, convocó a los medios de comunicación para recalcarlo y anunciar que desde este miércoles se remanga para intentar conformar una mayoría parlamentaria que avale su segundo gobierno. Sabe que la negociación (CC-PP) ya está hecha y, además, acelerada por el adelantamiento de las elecciones generales, pero está obligado a escenificar que no sale como derrotado, sino como expulsado por quienes han quedado por detrás de él en las urnas.

Alerta de la entrada en las instituciones de quienes niegan el cambio climático

Por eso su intervención de esta noche en el Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife ha tenido, en clave de repaso a la propia labor, más carga política de la que suele usarse en estas ocasiones. A la crisis sanitaria, se unieron en el inicio de su mandato "incendios devastadores". Y cuando ya las vacunas metían en vereda al coronavirus, llegó "la erupción de un volcán", ha añadido.

Empezar de nuevo

"Aun así, la capacidad, tan isleña, de empezar de nuevo donde todo desaparece de repente, ha sido la esencia que en estos cuatro años nos ha hecho avanzar como casi nunca antes", ha explicado en una frase que le sirve tanto para ensalzar el carácter canario como para destacar que los indicadores económicos y de empleo se mueven en cifras históricas en el momento de su salida.

En el balance incluyó la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. La herramienta o guía que, en su opinión, debe seguirse para la conservación del Archipiélago. "Hace tiempo que, por suerte, ya no miramos solo a lo inmediato y planteamos nuestros proyectos para quienes han de venir más adelante, para que encuentren unas islas habitables y con todas las posibilidades de crecimiento económico", ha señalado.

Hacer "frente a ese gran reto que es el cambio climático" y aplicar "la sostenibilidad en todos los ámbitos de la vida" son, en opinión del presidente, dos de los objetivos que cubre ese documento. Sin embargo, el resultado está ahora más amenazado. "Solo espero que el negacionismo del cambio climático no se abra paso", una afirmación que cobra sentido con la entrada en el Parlamento de Canarias de Vox, formación que considera que se dedican excesivos fondos a solucionar un problema que no es tal. «Por el bien de nuestras hijas e hijos, y de todas las generaciones venideras», ha enfatizado el presidente ante la posibilidad de que se den pasos atrás.

Erosión del escudo social

No solo el medio ambiente y no solo lo que pueda venir desde la ultraderecha ha merecido la atención del presidente Torres. La llegada del nuevo gobierno CC-PP –más el mismo Casimiro Curbelo que también lo acompañó a él– le ha llevado a poner sobre aviso de una supuesta erosión del «escudo social»; algo que no debería suceder «por el bien de esta sociedad que hoy es más justa y equilibrada», ha asegurado sobre sus años al frente del Gobierno autonómico.

Ante los «vientos y mareas» que ponen en jaque «el estado de bienestar y la libertad», Ángel Víctor Torres ha recetado «resistencia, firmeza y determinación en los valores democráticos». Sobre todo ante quienes «quieren debilitar el Estado de las Autonomías y el autogobierno», en una nueva referencia a Vox. En este punto, el presidente regional ha recordado que esas cotas de descentralización del poder que llegaron por el esfuerzo de un sinfín de canarios son las que permiten celebrar una jornada festiva anual como el Día de Canarias.

«Firmeza ante quienes no creen en la igualdad entre mujeres y hombres. Determinación frente a quienes culpan a las personas más débiles de todos los males. Valor y arrojo contra la intolerancia», ha abundado el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Se ha mostrado seguro de que sus palabras son compartidas por «la mayoría de los canarios y canarias» e, incluso, que es un sentimiento que comparte «la mayoría del arco parlamentario» que quedará constituido en unas semanas y que regirá el destino político de las Islas «durante los próximos cuatro años».

Las conquistas

Sin dejar pasar la oportunidad y bajando a lo concreto en la enumeración de páginas escritas durante sus cuatro años al frente de las Islas, el presidente ha afirmado que se ha avanzado «en la dependencia, en vivienda y en la protección de las familias más vulnerables; en la educación, en la digitalización, en economía. Canarias remontó como ninguna comunidad» –tras el estallido de la crisis sanitaria– «y hemos alcanzado cifras de empleo históricas».

Torres se marcha, lo sabe, y ha mostrado su «deseo» de que «se mantenga ese rumbo». El «deseo», reiteró en otro momento de su intervención, de que el Archipiélago «siga siendo de los lugares del mundo donde mejor se pueda vivir, trabajar y educar» a las «hijas e hijos» de los canarios.

Solicita a sus sucesores que no den marcha atrás en la construcción de una sociedad más justa

«Hemos vivido situaciones que casi detuvieron el tiempo y a las que los renglones de la Historia, cuando se escriban con perspectiva, harán el hueco que se merecen», ha vuelto sobre los difíciles momentos en los que se ha desarrollado su labor de gobierno: pandemia, erupción, incendios...

Da las gracias

«Gracias a cada una y a cada uno de ustedes por ponérmelo fácil en circunstancias que no estaban trazadas en ninguna de las rutas que pensábamos seguir hace cuatro años», ha señalado casi al final de su discurso el presidente. Y, estableciendo una comparación con el proceso de producción natural de la sal, expuso que al modo en que lo hace esta, también «han de asentarse las utopías» que no han de dejarse de «buscar nunca».

Contra lo que pueda parecer por estar alejados de las grandes extensiones continentales, Torres ha afirmado que el espíritu canario bebe de esa circunstancia cierta para construir un espíritu de amplias miras y capaz de reconocer el esfuerzo ajeno. «No vivimos encerrados. Estas Islas nos enseñan a mirar al cielo y al horizonte, a ser observadores, pero, al mismo tiempo, a ser capaces de adaptarnos a todas las circunstancias, a salir si hay que ir lejos, a valorar el esfuerzo de quienes estuvieron antes, y a concebir la existencia como esos hombres y mujeres que vemos en medio de los charcos, cuidando con paciencia y con esmero ese proceso que logra que la sal se asiente y se solidifique», ha relatado el presidente canario en uno de los pasajes de su discurso más entregados a lo poético.

En esa misma clave ha dividido el tiempo entre la pura «medición cronológica» y la «personal. Un paso de los días que reconocemos en el almanaque y otro tránsito que se detiene o acelera según vamos viviendo», ha expuesto.

Los galardonados

Como también es habitual, dedicó parte de su intervención a resaltar la valía y conquistas de los premiados. Ha comenzado por el Premio Canarias de Comunicación, Pepe Alemán, «periodista y escritor que ha sabido entender y contar Canarias desde las letras, cronista de muchos días que fueron escribiendo, como ahora escribimos, los tiempos venideros».

De la Asociación Española Contra el Cáncer en Canarias, Premio Canarias de Acciones Altruistas, Torres ha destacado el aprendizaje que dejan «aquellas personas que luchan contra la enfermedad» y aquellos que «las apoyan. En ese momento, la vida sí se vuelve importante, como lo debería ser siempre (...). Y esa vida, con toda su grandeza, vale mucho más que cualquiera de esos triunfos y esos fracasos que muchas veces no dejan de ser más que el atrezo en un decorado de cartón piedra».

Por último, la Coordinadora de oenegés para el Desarrollo de Canarias, Premio Internacional, ha llevado al presidente a exponer la necesidad que tienen los poderes públicos de contar con quienes están más cerca de los desfavorecidos, quienes «no han tenido tanta suerte», para lograr «garantizar siempre las condiciones esenciales que sustenten un estado del bienestar. Solo sembrando en lo pequeño se puede conseguir algo realmente grande» ha destacado.

«Sin ustedes nada de esto que hemos logrado habría sido posible», ha afirmado, antes de sumar a esa afirmación a las entidades y personas que recibieron la Medalla de Oro de Canarias: María Teresa Cotonat, Canarias7, Ana Bautista Reyes, la Federación Canaria Doctor Manuel Morales, Luis Herrera Mesa, Hospitales Universitarios San Roque, María Luisa Arozarena, Centro Integrado de Formación Profesional Felo Monzón, Alexis Ravelo (a título póstumo), Rebeca Rodríguez Francés, la Parranda Marinera Los Buches y las afilarmónicas Ni Fú Ni Fá, Los Nietos de Kika y Las Revoltosas.