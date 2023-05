La calidad y belleza del perro presa canario volvió a quedar demostrada este año con ‘Covadonga’, un ejemplar de apenas un año de edad, que se ha convertido en la primera y única en ganar los campeonatos Joven de España, Mónaco e Internacional. Su preparador, Laureano Álvarez, no para de acumular éxitos, ya que a los de este año se suman los del año anterior con otra perra presa canaria, ‘Fanega’.

Una perra presa canaria, nacida y criada en Lanzarote, Covadonga, con apenas un año, ha conseguido ser la primera y única, hasta el momento, en convertirse en Campeona Joven de España, Campeona Joven de Mónaco y Campeona Internacional además de ser la ganadora del Grupo II en Francia compitiendo, y quedando entre las seis primeras del Grupo II absoluto, enfrentándose, nada más y nada menos, que con 26 razas ya consagradas a nivel mundial. Se trata de una presa conejera por los cuatro costados ya que ha nacido y ha sido criada en Lanzarote.

Un triplete de títulos y otros grandes puestos, unos éxitos que han tenido en su cuidador y preparador, Laureano Álvarez Delgado, su gran artífice, porque no es la primera vez que este integrante del Club Lanzaroteño de Presa Canario lleva a los más alto de la clasificación a un presa canario a su cargo con su dedicación y pasión por esta actividad deportiva.

«Otro suma y sigue que nos congratula nuevamente, no solo al Club, sino a todos los criadores y aficionados de esta espectacular raza, nuestro presa canario», señalan desde el club. «Queremos poner en valor, no sólo el esfuerzo personal que esto implica, en el sentido de la gran dedicación que la cría conlleva tanto a nivel temporal como económico, sino además y lo más importante, la constancia que debemos de tener si queremos ver el resultado de nuestro trabajo como criadores», añade el Club.

Por todo ello, Laureano, «te deseamos lo mejor, para que sigas cosechando éxitos del calibre que ya nos tienes acostumbrados y esperemos que esta actitud y sacrificio cuaje entre nuestros aficionados de Lanzarote para que encuentren el camino del éxito atreviéndose a seguir, también, tus pasos», concluyen desde el colectivo.

No es la primera vez y no parece que vaya a ser la última en la que Laureano Álvarez Delgado ha sido felicitado por los amantes de presa canario. De hecho, el Club Lanzaroteño de Presa Canaria destacó sus triunfos el pasado mes de enero respecto a sus numerosas victorias en 2022 con Fanega, una ejemplar de presa canario. «Su éxito nos congratula, no solo al club, sino a todos los criadores y aficionados de esta espectacular raza, nuestro presa canario», reiteran desde la entidad conejera.

Asimismo, el club celebra este año su 25 aniversario y sus responsables apuntaron que habían querido empezar 2023 con unas felicitaciones muy especiales y cariñosas para Laureano Ávarez».

Con estas felicitaciones, el club quiere señalar la gran implicación y sacrificios que exige la crianza de razas como esta. No solo, además, en el aspecto económico sino también en las altas exigencias a nivel personal. «Lo más importante, si queremos ver el resultado de nuestro trabajo como criadores, es la constancia», explicaron desde el club, donde hacían extensivas sus felicitaciones a Laureano y Fanega.