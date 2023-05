Larga lucha para ofrecer esperanza

Ya han pasado más de 50 años desde que la Asociación Española Contra el Cáncer se instaló en Canarias para mejorar la vida de los pacientes oncológicos. Primero lo hizo en la capital grancanaria, en 1971. Poco más de dos décadas después, aterrizó en Santa Cruz de Tenerife, donde este año celebra su 30º aniversario. Desde entonces, la entidad tiene presencia en las dos provincias del Archipiélago. Su lucha incansable por ofrecer las mejores oportunidades a las personas aquejadas de algún tipo de neoplasia no ha pasado inadvertida ante las instituciones. De hecho, el próximo 30 de mayo, la organización recibirá el Premio Canarias 2023 en la modalidad Acciones Altruistas y Solidarias, un galardón que viene de la mano del Gobierno autonómico.

«Para nosotros representa un gran honor y una enorme satisfacción recibir este reconocimiento, ya que consideramos que es una forma de recompensar el trabajo que ejercen miles de personas», valora Fernando Fraile, presidente de la Junta Provincial de la asociación en Las Palmas. Una opinión que comparte Andrés Orozco, su homólogo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. «Este premio no deja de ser el refrendo de un servicio que ofrece apoyo y acompañamiento a las personas enfermas de cáncer. Llevamos muchas décadas al lado de ellas y para nosotros es un gran orgullo», apunta.

Presencia en toda la región

Con el paso de los años, la agrupación ha ido creciendo. Tan es así, que en la actualidad está presente en todas las islas. Ahora mismo, la institución cuenta con 26.400 socios y con cerca de un millar de voluntarios en el conjunto de la comunidad autónoma. «Para una organización sin ánimo de lucro, no es fácil estar tantos años al pie del cañón. Gracias a la generosidad de nuestros socios y voluntarios hemos conseguido llegar hasta aquí y aumentar nuestra cartera de servicios para ser más útiles», destaca Orozco.

Solo en el transcurso de 2022, la asociación atendió a más de 4.000 usuarios –entre pacientes y familiares– que requerían algún tipo de soporte. Pero, ¿quiénes están detrás de este trabajo? Según informan, un equipo multidisciplinar compuesto por 50 profesionales, entre los que figuran psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, expertos en nutrición y estética, administrativos y una nutrida nómina de monitores que imparte diferentes actividades como yoga, manualidades, guitarra, inglés o talleres de pintura.

«Una de nuestras primeras misiones importantes consistió en colaborar con la sanidad pública haciendo mamografías en las juntas provinciales. Nosotros contábamos con un centro de atención a las pacientes, en un momento en el que este programa de screening no estaba dentro de los protocolos de la administración sanitaria», rememora Fraile. «A medida que algunas de nuestras misiones las iba satisfaciendo la sanidad pública, fuimos cambiando nuestro catálogo de servicios», agrega.

A día de hoy, la organización ofrece atención psicológica tanto a los pacientes como a sus familiares, atención social, material ortopédico a aquellas personas que lo precisan, pelucas para los enfermos que pierden el pelo como consecuencia de los tratamientos y transporte para llevarlos a los hospitales y traerlos de vuelta a casa. «También contamos con residencias –una en Gran Canaria y dos en Tenerife– para que los pacientes que tengan que trasladarse desde otras islas para tratarse puedan alojarse sin coste alguno para ellos», resalta el presidente de la organización en Las Palmas.

Fraile lleva al timón de la entidad desde 2017. Tal y como relata, cuando le ofrecieron colaborar no se lo pensó dos veces y asumió el reto. «Ya me había jubilado y me llegó esta propuesta. Desde entonces, mi propósito es conseguir que la vida de los pacientes con cáncer sea cada vez mejor y que se sientan respaldados», cuenta.

Orozco, en cambio, lleva cuatro años al frente de la agrupación en Santa Cruz de Tenerife. «Anteriormente, estuve vinculado como voluntario y como vicepresidente nacional de la asociación. Me apetecía mucho ayudar a los pacientes oncológicos y asumo esta tarea con mucha responsabilidad, pero, afortunadamente, estoy al lado de personas muy comprometidas y es sencillo sacar las cosas adelante», afirma.

Y es que los dos responsables aseguran que detrás de cada voluntario hay «mucha ilusión y un gran sentimiento de compromiso», unas armas muy difíciles de abatir. «Trabajar con ellos es una gozada porque cada día nos llevamos muchas satisfacciones. No todos permanecen con nosotros el mismo tiempo, pero siempre hay gente dispuesta a ayudar», dice Andrés Orozco.

Ahora bien, para alcanzar objetivos comunes, la comunicación entre los dos presidentes provinciales es fundamental. «Mantenemos una relación muy estrecha y, prácticamente, hablamos todos los días. Hay que tener en cuenta que los dos remamos en la misma dirección y que organizamos muchas tareas en conjunto, como puede ser el congreso de pacientes que se celebra cada dos años», remarca Fernando Fraile.

Entre los retos futuros que deben conquistar, ambos presidentes destacan la necesidad de estar aún más cerca de los pacientes, mejorar la atención a los enfermos en los propios hospitales, seguir creciendo con nuevas sedes en municipios en los que aún no tienen presencia, trabajar la prevención, optimizar el cribado de cáncer de colon y, por su puesto, seguir potenciando la investigación.

Cabe destacar que la Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad social y privada que más fondos destina a la investigación en el país. Hay que señalar que el 20% de los ingresos de todas las sedes a nivel nacional se destina a financiar proyectos. En el caso concreto de Canarias, el presupuesto que se contempla este año para dirigirlo a este fin está cifrado en 600.000 euros. «Queremos que también se desarrollen proyectos centrados en los cánceres que son menos frecuentes. Para nosotros es muy importante que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades», anuncia Fraile.

A nivel estatal, la organización es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace ya 70 años. A través de su Fundación Científica, financia estudios de calidad por concurso público. Sus esfuerzos se centran en mostrar la realidad del cáncer para poder mejorar el manejo de este conjunto de patologías y conseguir que se ponga en práctica un abordaje integral y multidisciplinar. En el conjunto del país, hay 52 sedes provinciales que permiten que la agrupación esté presente en 2.000 localidades.

«En realidad, nuestra esencia es la misma en todas las comunidades, y ya nos lo han demostrado nuestros otros compañeros. La prioridad de la asociación siempre son los enfermos y sus familiares, pues a veces el impacto psicológico que pueden tener estos últimos puede ser peor que el de los pacientes en muchos casos», asevera el presidente de la provincia de Las Palmas.

Por lo que concierne a las vías de financiación, hay que decir que la entidad se nutre, en su mayoría, de las cuotas de sus socios. No obstante, las ayudas que conceden algunas instituciones es también muy importante para poder cumplir con todos los propósitos y ofrecer mejores respuestas a los enfermos. A esto se suman las aportaciones que realizan los ciudadanos a la hora de realizar la declaración de la renta, las campañas de cuestación y la organización de carreras solidarias.

Gracias a todas estas acciones, los pacientes no solo pueden contar con más apoyo, también reciben una inyección de esperanza que les permite afrontar mejor la batalla.