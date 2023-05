Sánchez baja al barro con Clavijo: “Su nivel de descalificación es proporcional a sus perspectivas electorales”

Duro cara a cara en el Senado entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el senador de CC y candidato por esta formación a la presidencia del Gobierno de Canarias el 28-M, Fernando Clavijo, este martes; el último de la legislatura. El líder nacionalista quería conocer las razones por las que el Ejecutivo estatal no había cumplido aún ninguno de los acuerdos alcanzados en los presupuestos de 2023 que provocaron el apoyo de CC a los mismos, y Sánchez eludió toda concreción al respecto y se limitó a repetir otra serie de datos y cifras generales de las cuentas públicas en relación con el Archipiélago, asumiendo así implícitamente que esos acuerdos están por ejecutar. Pero el clima preelectoral dominó el debate y ambos líderes se reprocharon entre sí sus respectivos posicionamientos en relación a la situación de las Islas.

Clavijo consideró que Sánchez incumplía nuevamente sus compromisos con Canarias y en especial las 21 medidas acordadas en su pacto presupuestario, y aseguró que “lo peor” de todo ello era que ese incumplimiento se hacía con la complicidad del presidente de Canarias y candidato socialista. Ángel Víctor Torres, al que calificó con un “alumno aventajado del sanchismo”. “Sabemos que está usted muy satisfecho de sí mismo y eso se le nota hasta en los andares", le espetó el líder nacionalistas al jefe del Ejecutivo. En su respuesta, Sánchez entró de lleno en el cuerpo a cuerpo y le dijo a Clavijo que “su nivel de descalificación es directamente proporcional a sus perspectivas electorales”, en referencia a las encuestas que pronostican que el PSOE ganará las elecciones del 28-M en las Islas y que CC será superada en votos y escaños por el PP pasando la formación nacionalista a la tercera posición.

En el mismo tono bronco que dominó la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, como el del enfrentamiento entre Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, justo antes de la pregunta del líder de CC, el debate entre el presidente y el dirigente nacionalista apenas aportó información alguna sobre los planes del Ejecutivo en relación con esos compromisos presupuestarios para este año. Eso sí, ambos trataron de llevar el agua a su molino y mientras Clavijo derivó su intervención hacia la campaña electoral canaria con ataques directos a su rival socialista el 28-M, Sánchez alardeó de las cifras récord de inversión y de medidas contra la crisis que, a su juicio, el Ejecutivo ha desplegado en las Islas en los últimos cuatro años y en especial durante el presente ejercicio.

Clavijo a Sánchez: “Hace mucho tiempo que usted perdió la credibilidad y los canarios estamos cansados de que se nos trate como a ciudadanos de segunda"

En concreto, Clavijo le espetó a Sánchez que “hace mucho tiempo que usted perdió la credibilidad y los canarios estamos cansados de que se nos trate como a ciudadanos de segunda y lo más triste es que eso lo está haciendo con la complicidad del PSOE en Canarias y de que cuando se producen situaciones de vergüenza (…), el Gobierno de Canarias esconde la cabeza, mira para otro lado y asiente obediente”. El dirigente nacionalista insistió entonces en conocer “cuándo va a cumplir con lo pactado” y si se habían transferido las partidas presupuestarias acordadas: los 100 millones para la reconstrucción de La Palma por los efectos del volcán, el millón y medio para un programa de salud mental de los afectados, los 81 millones para el transporte terrestre gratuito, el plan para la pobreza, o la actualización de la subvención al transporte de mercancías para poner coto a la subida de la cesta de la compra como consecuencia del incremento de los fletes en las Islas, de entre un 300 y un 500 % desde la última actualización en 2019.

"La realidad es que usted ha prometido 183.000 viviendas y en La Palma lo único que tenemos son contenedores oxidados"

“Entiendo que usted viva en su realidad, en su sueño dorado pero la realidad es que usted ha prometido 183.000 viviendas y en La Palma lo único que tenemos son contenedores oxidados. Esa es la respuesta de su gobierno a los palmeros sobre vivienda”, reprochó Clavijo, que criticó el plan para que los jóvenes viajen a mitad de precio en interrail durante el verano, mientras en Canarias hay un 47 % de población infantil en riesgo de exclusión social. También se refirió a las “colas de la vergüenza de la Seguridad Social que el ministro responsable, José Luis Escrivá, niega, o las cesiones ante el gobierno de Marruecos. “Como tiene un presidente obediente que no me molesta ni generar problemas en Canarias, se puede permitir el lujo de humillar y despreciar a los canarios, pero yo le digo que yo al menos contra eso me revelo y le digo las verdades”, remató Clavijo.

El que mejor cumple

Sánchez no respondió a ninguna de estas cuestiones concretas aunque echó mano de toda una serie de cifras sobre la actuación del Estado en el Archipiélago. Tras una primera intervención asegurando que “siempre se podrá hacer mas”, pero calificando de “francamente positiva” la valoración al respecto “teniendo en cuenta las tremendas circunstancias vividas por todos durante esta legislatura, el líder socialista aseguró que “ningún gobierno de la historia de España ha cumplido con Canarias como el actual”, respetando a su juicio “los derechos reconocidos en el REF y en el Estatuto de Canarias”, porque “para ejercer sus competencia, las Islas han contado con cuantiosos recursos extraordinarios y con una financiación autonómica histórica”. Utilizando los datos del Ministerio de Hacienda, a los que Clavijo precisamente había apelado al argumentar sus críticas al Gobierno, Sánchez dijo que a 30 de abril las obligaciones reconocidas del capítulo de gasto de la Administración General del Estado ascendía a 1.041 millones, una cantidad superior en un 14 % respecto a 2022.

Aseguró que la sección con mayor ejecución es la de financiación de entes territoriales, con 382 millones, seguidas del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con 240 millones. En el ámbito del ministerio de Industria, Comercio y Turismo el gasto comprometido es de 161 millones, de los que 100 se destinaron al convenio sobre la Estrategia de Resiliencia Turística, mientras que por otro lado destacó que las partidas del REF durante los últimos tres años han sido las primeras en cumplir con el fuero isleño de que al menos representen la media de inversión estatal.

Añadió el líder socialista que tras los de 2023, los presupuestos estatales de los últimos cinco años (2019-2023) supondrán un incremento del 58% de recursos que en los cinco años anteriores, “cuando ustedes le apoyaban los presupuestos al señor Rajoy (PP)”. También destacó el incremento de las afiliaciones a la Seguridad Social, alcanzando las 877.000 en el último mes contabilizado, es decir, 88.255 trabajadores más que en abril de 2018, con un aumento también de 44.800 de la contratación indefinida hasta abril. También recalcó que “hemos cumplido con el convenio de carreteras entregando las cantidades pactadas con el Gobierno de Canarias”, así como la firma de la adenda para incrementar la inversión prevista. Como colofón a su intervención, Sánchez aseguró que “vamos a seguir en esta línea” y expresó su certeza de que “este Gobierno ha contribuido al progreso de Canarias en circunstancias muy difíciles en colaboración con el gobierno progresista presidido por Ángel Víctor Torres”.