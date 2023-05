El nuevo letrado del intermediario que da nombre al caso Mediador, Rachid Mohamed, considera, por lo que ha visto hasta el momento en el procedimiento abierto con la información que facilitó su cliente, que no hay «nada importante» para mantener las acusaciones y que en la instrucción se han cometido «irregularidades». Tras matizar que aún es pronto -el anterior letrado de Marco Antonio Navarro Tacoronte renunció hace solo un mes-, Mohamed cree que, por lo que lleva estudiado, hay «mucho trabajo por hacer en esta fase de instrucción» por parte de las defensas. Antes de asistir en la Audiencia de Las Palmas a un juicio por tráfico de drogas ajeno a esa causa, el nuevo letrado de Navarro Tacoronte, avanzó que plantearán cuestiones de forma ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife, el encargado del caso Mediador en la parte que no ha asumido la Fiscalía Europea. Asimismo, advierte de que, si bien no ha entrado en el fondo del asunto, cree que se trata de un caso que está «mediáticamente magnificado», pero que «jurídicamente tampoco es tan espectacular». A Rachid Mohamed le preocupan más las formas en las que se ha instruido el procedimiento que lo que ha declarado su cliente. En cualquier caso, insiste en que está en fase de estudio y que lo que ahora corresponde es «exigir rigor» en el procedimiento, y es lo que va a pedir. Y ello con independencia de las declaraciones y del contenido de los terminales telefónicos volcados que tendría relevancia probatoria