La CEOE teme una fuga de inversiones de Canarias por la ley de vivienda estatal

«La inversión en ladrillo y vivienda va a dejar de ser atractiva». El secretario general de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), Eduardo Bezares, reconoció este viernes la preocupación que ha despertado la controvertida ley de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez entre el empresariado de las Islas. Como ya han avisado las dos patronales provinciales de la construcción –Fepeco en la demarcación tinerfeña y la AECP en la provincia de Las Palmas–, Bezares se mostró convencido de que la flamante normativa del PSOE y Podemos desembocará en la retirada de muchas viviendas del mercado del alquiler. De ser así, se reducirá la oferta de pisos y casas en arrendamiento cuando el problema de los altos precios se debe precisamente a la falta de oferta. En última instancia, admitió el representante empresarial, los inversores se lo pensarán dos veces antes de destinar su dinero para un sector intervenido.

Hay que recordar que la ley, que el Gobierno de Canarias ha recibido con satisfacción, permite a las Comunidades Autónomas declarar localidades, barrios o calles como zonas tensionadas, lo que facultará a los Ejecutivos regionales para topar los precios de los alquileres en esas zonas. Como norma general no podrían subirse más de un 3% en 2024 y más de lo que determine un índice que el Ministerio de turno aún debe elaborar a partir de 2025. «No parece que esto incentive la oferta», precisó el economista José Miguel González, director de Consultoría de Corporación 5, que es la firma que se encarga de los informes de coyuntura de la CEOE. En definitiva, Bezares subrayó que a la patronal le «encantaría» ser parte de la «conversación» con el Gobierno autonómico en esta materia, para trasladarle así su visión, y apoyó a los empresarios de la construcción en su petición de que la polémica ley no se aplique en el Archipiélago. Al fin y al cabo, la declaración o no de zonas tensionadas es algo potestativo, de ahí que Comunidades Autónomas como Madrid o Andalucía ya hayan anunciado que no aplicarán la medida.

El teletrabajo «ha venido a empeorar de forma dramática» los males de gestión de la Administración pública

Al margen de la nueva normativa de vivienda –que «tampoco parece que vaya a ayudarnos a reducir los datos de paro», agregó Bezares–, el secretario general de la CEOE-Tenerife también admitió que hay «gran preocupación» en los empresarios por la introducción del teletrabajo en la Administración pública. «Ha venido a empeorar de forma dramática» las ya históricas demoras de las instituciones isleñas en la resolución de trámites y expedientes. «Es algo que ya sabíamos y que nos tiene muy preocupados», insistió Bezares, a quien se unió González para exigir al Gobierno un sistema de control que evite que el buen funcionamiento de los servicios públicos quede al albur de la mera voluntad del funcionario de turno.

La economía isleña sigue creciendo pero encara un «proceso de desaceleración paulatino»

En cuanto a las perspectivas económicas, el informe de coyuntura de la CEOE correspondiente al primer trimestre del año detecta síntomas de «enfriamiento». Las previsibles caídas del consumo y la inversión y el incremento de los costes financieros por las subidas de los tipos de interés dejan la estimación del alza del PIB en 2023 en un 2,7%. La economía, por tanto, seguirá creciendo, pero a mucho menos ritmo, con lo que enfrenta un «proceso de desaceleración paulatino», en palabras de González. En cuanto a los riesgos, el economista citó la vuelta al control de la deuda y el déficit en 2024, la inflación y la posible baja ejecución de los fondos extraordinarios europeos. No en vano, un reciente informe de Corporación 5 concluye que Canarias pierde alrededor del 50% del dinero comunitario que recibe por su incapacidad para ejecutarlo. «Le pese a quien le pese, los datos son los que son», enfatizó.