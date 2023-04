«La pandemia nos ha destapado la importancia de la prevención laboral»

¿Qué innovaciones se están introduciendo en materia de salud laboral?

Innovar no deja de ser más que adaptarse a los cambios. Vivimos en un cambio social, empresarial, sanitario y a todos los niveles que en el mundo laboral se traduce en la aparición de nuevas materias, nuevas herramientas, nuevas formas de trabajo. Un cambio que se ha visto mucho más acelerado a raíz de la pandemia y frente a esos cambios los que estamos en el ámbito de la salud laboral tenemos que adaptarnos abriendo puertas a la investigación que nos dé conocimientos que luego puedan revertir en la práctica para beneficio de todos.

¿La seguridad y salud en el trabajo está avanzando a la misma velocidad que los cambios tecnológicos y científicos?

Creo que se camina muy deprisa en general en un campo más teórico que de aplicación en la práctica. La realidad es que se innova, se investiga y se hacen cosas en formación, en información y en coordinación no sólo dentro de la empresa con los técnicos de prevención, sino en el ámbito de la salud pública con las otras especialidades ajenas al mundo laboral, pero luego lo que falta es conjugar y coordinarnos todos en el manejo de los datos. Todo tenemos muchos datos, cada uno de nuestro sector, y esa gran cantidad de datos, que provienen de muchas fuentes y que cambian de una forma muy rápida, hay que trabajarlos adecuadamente y necesitamos de herramientas tan valiosas como el Big Data para que luego esos datos puedan ser analizados, que sean fiables y generen resultados eficaces tanto para las personas, como para las empresas y la sociedad en general. No podemos olvidar que una empresa no deja de ser parte de la sociedad y en ese concepto de salud social y global tendremos que enmarcar toda esa información coordinada con el Big Data.

¿Cuál es el nivel de responsabilidad de los distintos sectores que intervienen en la prevención y la salud laboral?

Cada uno tenemos una gran responsabilidad en la parte que nos compete. Si no tenemos una buena política que nos dote de medios y de legislación que apoye nuevos cambios no podemos hacer nada. Vamos hacia una medicina predictiva y centrada en las personas, pero para que eso pueda ocurrir tenemos que contar con herramientas que nos apoyen y para que los trabajadores colaboren tiene que haber formación e información. Todas las responsabilidades tienen que estar encardinadas y coordinadas para que cada uno aporte de lo que más sabe.

¿Después de la pandemia se ha retrocedido mucho en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo?

Han habido aspectos en los que se ha mejorado notablemente pero también los hay que han sufrido un retroceso. La pandemia supuso una paralización de la actividad preventiva ajena al Covid, por tanto esa etapa de parón y bloqueo no fue beneficiosa para nadie. Sin embargo aprendimos a adaptarnos rápidamente a un cambio que se nos venía encima y a generar formas de trabajo y herramientas que nos han permitido salir de ellas. Esa capacidad que hemos tenido de innovar ha sido una experiencia magnífica no solo para el Covid, sino para lo que pueda venir. Ya contamos con un protocolo que nos permite actuar para futuras amenazas sanitarias que puedan llegar.

¿Depender tanto del sector servicios y de la construcción incrementa la siniestralidad laboral?

Hay un poco de todo. Siempre tiendo a sacar el punto positivo porque es lo que nos permite seguir avanzando y creo que el Covid nos ha destapado la importancia de la prevención y, en el ámbito médico, la promoción de la salud. Hemos visto en este periodo cómo las personas no han respondido de la misma manera a la severidad de la enfermedad en función de sus condiciones previas de salud. Aspectos como la obesidad han sido claves para el agravamiento de la enfermedad y por eso hemos salido reforzados. Se hace necesario desde las empresas hacer una vigilancia y control de la salud y potenciar las campañas de promoción para afrontar con más garantías problemas de salud similares al Covid.

¿La irrupción de nuevas modalidades laborales vinculadas al teletrabajo y al trabajo a distancia han modificado las pautas en relación a la prevención?

Todo lo que supone cambios son retos a los que hay que adaptarse. No se puede trabajar de la misma forma cuando estás en remoto que en el centro de trabajo. La prevención no está prevista al mismo nivel y por eso ha habido que cambiar la legislación. Curiosamente España era uno de los pocos países en Europa que ya tenía legislación previa en teletrabajo y la ha modificado recientemente. De todas formas habrá que afinar más porque hay nuevas incógnitas y retos que van a surgir para adaptar la prevención y las formas de daño laboral en esas personas que teletrabajan desde sus domicilios.