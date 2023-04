«El perfume del poder ha seducido a Joe Biden más de lo previsto»

¿Qué papel juega actualmente Estados Unidos?, ¿el mundo se dirige desde Washington?

Estamos en un gran desorden en el que realmente nadie es capaz de ejercer un liderazgo internacional fuerte. Este es el orden heredado de la Segunda Guerra Mundial, que todavía no ha sido sustituido por nada. Creo que Estados Unidos es aún la potencia de referencia, pero es una potencia con dificultades, en crisis interna. Le cuesta actuar como gran referencia mundial.

Si hablamos de Estados Unidos, es imposible no tratar la carrera a la Presidencia de 2024. ¿Retornará Donald Trump?

Lo más probable es que sí, pero no es seguro. Tiene que haber elecciones primarias dentro del Partido Republicano y, por ahora, el favorito es Trump. También tiene que haber primeras en el Partido Demócrata y el favorito en este momento es Joe Biden. Por eso, lo más probable es que haya una reedición de las elecciones de 2020, es decir, un duelo Trump-Biden.

¿Le parece acertado que Biden, actual presidente, vuelva a presentarse? Hay muchas voces contrarias debido a su edad.

Me parece una mala solución. Biden se presentó como un presidente de transición. Una especie de solución temporal para poner freno a Trump. Parecía que el plan inicial del Partido Demócrata era, en sus cuatro años de Presidencia, encontrar a una persona más joven capaz de ser un presidente de ocho años. Eso no ha ocurrido. La formación no ha sido capaz de encontrar un relevo a Biden. A su vez, el perfume del poder ha seducido a Biden más de lo que teníamos previsto. El hecho es que acaba de presentar su candidatura y si es elegido acabará su presidencia con 86 años, que es una edad muy elevada para ser presidente de Estados Unidos.

Recientemente ha comenzado un juicio contra Trump por una acusación de violación. ¿Cree que afectará a su imagen?

Hasta ahora los juicios la están fortaleciendo ante sus seguidores. La polarización política en Estados Unidos es de tal tamaño y la división es de tal nivel que cada prueba judicial contra Trump refuerza la lealtad de sus seguidores. No obstante, las causas contra él hacen difícil que extienda su influencia.

¿Una hipotética victoria de Trump podría suponer un cambio de postura del país respecto a la guerra de Ucrania?

Podría ser. Trump tiene dudas sobre la guerra en Ucrania y ha expresado simpatía por Vladimir Putin, el presidente ruso.

Entonces, ¿a Putin le interesa que Trump alcance de nuevo la Presidencia?

Rusia ya trabajó en los dos comicios anteriores, sobre todo en los que enfrentaron en 2016 a Trump con Hillary Clinton, en favor de la elección de Trump mediante el sistema de noticias falsas que tiene montado en el mundo entero. Con lo cual, sí, para los intereses de Putin lo mejor en este momento sería una victoria de Trump.

En ese caso, ¿es posible que la Unión Europea ponga en marcha una política internacional al margen de Estados Unidos?

Si Trump es elegido, sí.

Hasta ahora siempre han ido de la mano.

Históricamente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, aunque haya habido diferencias, Europa ha tratado de ir de la mano de Estados Unidos y eso es lo lógico. Pero ya en la anterior presidencia de Trump, los europeos descubrieron que es un personaje muy hostil con la Unión Europea. Por eso, es preciso elaborar una estrategia política y de defensa propia. Trump estuvo a favor del brexit, que fue un movimiento claramente en contra de la Unión Europea. Está en contra de la OTAN, que es el sistema defensivo en el que se asienta la seguridad de Europa.

Escuchándolo parece que a Europa le beneficiaría más un segundo mandato de Biden.

Yo creo que indudablemente a los europeos nos interesa más que Biden sea reelegido, pero sobre todo le interesa a los americanos. Diría que le interesa a todos los que creen en la democracia liberal porque Trump no es un demócrata. Trump se aprovecha de la democracia, utiliza la democracia. Su historial está lleno de ejemplos de por qué no es un demócrata. Voy a mencionar sólo uno: alentó la ocupación del Congreso de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Un acto que fue planificado, organizado y respaldado públicamente por él. Un demócrata no hace eso.

Volviendo a Biden, ha invitado a Pedro Sánchez a la Casa Blanca el 12 de mayo. ¿Qué le parece la proposición?

Bueno, es lo normal. Todos los presidentes de Gobierno de la democracia española han ido a la Casa Blanca. La mayor parte de ellos más de una vez. Lo más frecuente, puesto que somos el país de inferior peso, es que sea el presidente del Gobierno español quien viaje para allá y no al revés, aunque también ocurre al contrario.

¿Sánchez ha conseguido que España vuelva a ser un actor internacional relevante?

Yo creo que seguimos representando lo que representamos, que es, en el contexto internacional, poco. En el contexto europeo somos un país relevante. Felipe González, presidente con el que España entró en la Unión Europea, contribuyó de forma más decisiva a la estabilización de la Unión. Desde entonces, España es la quinta economía de Europa y siempre ha sido tratada con acorde a ese peso. En el contexto internacional, desafortunadamente, retrocedemos desde hace varias décadas y creo que se debe a que España se ha olvidado de América Latina política y socialmente. El peso de nuestro país en el mundo depende de su capacidad de representar o no, de hablar o no, en nombre de América Latina.

¿Washington también se ha olvidado de su mal llamado ‘patio trasero’?

Estados Unidos se ha olvidado por completo de América Latina, con excepción de México. Le da absolutamente igual, y eso que hubo una época en la que no era capaz de tolerar que hubiese Gobiernos de izquierda en estos países, si era necesario hasta intervenía. Creo que se equivoca porque sus intereses están en juego, más cuanto la disminución de su influencia ha supuesto una oportunidad para otros agentes, como Rusia o China, que han aumentado su presencia en la zona.

De cara al futuro, ¿Estados Unidos seguirá perdiendo fuelle en favor de China?

Es evidente que Estados Unidos es una potencia a la baja y que China es una potencia al alza. ¿En qué momento una puede superar a la otra? No lo sé, es un pronóstico que no soy capaz de hacer. China es una enorme preocupación para ellos, están obsesionados con los chinos. China ha encontrado un modelo que le garantiza estabilidad económica y política y que, en algunas partes del mundo, como África, Oriente Medio o América Latina, ha comenzado a generar interés.