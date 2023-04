De cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, que se celebran el 28 de mayo, son muchas las personas que quieren ejercer su derecho al voto, pero que, sin embargo, no contarán con la posibilidad de acceder ese día a su colegio electoral.

Ya sea por motivos médicos, laborales o por cualquier otra situación, existe la posibilidad de realizar el voto por correo, pero, ¿qué deben hacer los ciudadanos que deseen participar en las próximas elecciones para elegir a sus representantes políticos de esta forma?

Voto por correo

Para votar a distancia, deberás recoger el impreso de solicitud en las oficinas de Correos, donde ya se encuentra disponible. También puedes presentar vía web la solicitud de voto por correo, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina. Para ello, tendrás que autentificarte con el DNI electrónico o un certificado digital válido.

En el impreso indicarás la dirección postal a la que quieres que se envíe la documentación electoral (puede ser tu domicilio, tu lugar de trabajo o un apartado postal).

La Oficina del Censo Electoral te enviará a la dirección indicada la siguiente documentación:

Una papeleta de cada una de las formaciones políticas que se presenten a cada uno de los procesos convocados.

Un sobre de votación para cada proceso

El certificado de inscripción en el censo.

Un sobre con la información de tu mesa electoral.

Una hoja explicativa.

Una vez que hayas recibido la documentación, elige la papeleta de votación para cada proceso en el que vayas a votar e introdúcela en el sobre de votación correspondiente (o no incluyas papeleta si decides votar en blanco).

Introduce el sobre o los sobres de votación y el certificado de inscripción en el censo dentro del sobre en el que está escrita la dirección de su mesa electoral.

No introduzcas ningún documento acreditativo de tu identidad dentro del sobre de votación, porque en este caso tu voto sería considerado nulo por la mesa.

Lleva este sobre a una oficina de Correos y envíalo por correo certificado en todo caso antes del tercer día previo al de la celebración de las elecciones. El envío es gratuito. En la oficina es necesario presentar el DNI en vigor original.

Una de las cosas que debes tener muy en cuenta a la hora de realizar tu voto por correo es no dudar en tu elección, ya que no hay opción de cambio. Así que revisa bien tus opciones y asegúrate de elegir la deseada. Si solicitas votar por correo y tu solicitud es aceptada, no podrás votar de manera presencial en tu mesa electoral el día de las elecciones.

Te puede interesar: Canarias Fernando Clavijo registra su candidatura en el Parlamento de Canarias

Horario colegios electorales

Recuerda que hasta el 18 de mayo estará abierto el plazo de solicitud del voto por correo, mientras que si deseas votar de manera presencial, las urnas abrirán el domingo 28 de mayo desde las 08:00 hasta las 19:00 h. (hora canaria).