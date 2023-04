Lo primero, ¿qué papel juega Rusia actualmente en el mundo? ¿Es una potencia en auge o en decadencia?

Es una pregunta aparentemente fácil, pero más difícil de responder de lo que parece. Rusia es un actor con una capacidad para generar disrupción a su alrededor muy grande. Sigue teniendo, a pesar de todo, un poderío militar importante, el mayor arsenal nuclear del mundo y peso diplomático. Todo esto junto, evidentemente, le da a Rusia muchos elementos para seguir siendo una potencia mundial. Ahora bien, también es verdad que su peso económico ha ido disminuyendo y tiene un problema muy serio de declive demográfico, sobre todo por los varios cientos de miles de jóvenes que han huido. Hay elementos claros de declive y su régimen político autoritario, una dictadura, no propicia que las fuerzas creativas de la sociedad puedan emerger y desarrollarse.

Habla de dictadura, ¿cómo definiría al dirigente del país, Vladimir Putin, en una frase?

Un agente del KGB convertido en líder autoritario de Rusia con una visión muy estrecha de su país y del mundo.

¿Existe, digamos, una Rusia más allá de Putin?

Sí, claro. No desde el punto de vista político, desde el punto de vista político no hay nada más allá del Kremlin, pero desde el punto de vista social y cultural sí. No obstante, Putin también es un buen reflejo de lo que es la sociedad rusa y esto hace que conecte con una parte muy importante de la sociedad. Una porción que no podemos saber con precisión.

Como dice usted, el Kremlin posee una visión muy estrecha del país. ¿Dará el paso a abrirse en algún momento?

Pues esa puede ser la pregunta del millón de dólares. Lo que tenemos ahora es el resultado de la década de los años 90, donde, tras la caída de la Unión Soviética, había una especie de ilusión colectiva muy grande de que iban a vivir una situación parecida a la de Europa Occidental. La década estuvo llena de crimen, de inestabilidad política y de caos, esto muchos lo identifican con la democracia.

También puede ser una de las claves de por qué Putin tiene tanta aceptación, ¿no?

Sí, exacto. Putin ha construido mucho su legitimidad en confrontación con lo que fueron los años 90. Esta idea de trauma, de inestabilidad... Y luego lo que ocurre es que él, por su propia formación y experiencia vital como oficial del KGB, refuerza una mentalidad muy conspirativa. La percepción de que hay una permanente amenaza existencial contra ellos y el país.

¿Una porción, pues, del germen de la invasión a Ucrania proviene de esa percepción?

Lo que ocurre es que, desde la óptica del Kremlin, no se contempla la posibilidad de que Ucrania exista como país plenamente independiente y soberano. En estos últimos años lo que han visto es que Ucrania cada vez está acercándose más a Europa. No tanto por razones de cálculos geopolíticos y cosas así, sino simplemente porque la mayor parte de la gente ve que es dónde los estándares de vida son más altos.

¿En qué punto estamos actualmente en la guerra? Ahora casi ni se nombra el tema.

Esto es el ciclo informativo. ¿Dónde estamos en este momento? Después de 14 meses ya de guerra, de momento Rusia ha fracasado. Su plan era una operación relámpago para conquistar Ucrania, controlar la capital y captar al gobierno. No ha conseguido todavía sus objetivos. Todo lo que sea conservar porciones del territorio ucraniano les permitirá seguir contemplando el horizonte con expectativas. En 2024 hay elecciones en Estados Unidos y puede ser elegido de nuevo Donald Trump o alguien con su mismo planteamiento en política internacional. Si se reduce el apoyo de Estados Unidos, las posibilidades de Ucrania se verán reducidas.

Digamos que ahora mismo la guerra es de resistencia más que de avance.

Sí, en este momento a Rusia avanzar le cuesta una barbaridad. Ahora bien, el país ha puesto toda su economía al servicio de la guerra. A medida que pase el tiempo, si el apoyo occidental va disminuyendo, su potencial va a ir subiendo y el panorama estará más a su favor. Ese es su cálculo.

¿La imagen de Ucrania a nivel internacional ha cambiado con la guerra?

Ucrania es una sociedad mucho más libre, en ese sentido es muy diferente de la rusa, también puede ser más anárquica o caótica. Los ucranianos siempre hacen la broma de que ellos son muy buenos haciendo revoluciones y derribando gobiernos, pero que son muy malos sosteniendo gobiernos o generando situaciones de estabilidad. El hecho de un país mucho mayor haya decidido que lo va a destruir... Esto ha generado una ola de simpatía generalizada a lo largo y ancho de Europa entre personas que antes no tenían una imagen nada clara de Ucrania o no la conocían. También hay un componente clave: Rusia ha puesto fin a la idea de que Europa es un continente de paz. La Unión Europea ha actuado rápido para evitar que esa idea cale.

Con este panorama, ¿continúa existiendo la posibilidad de guerra mundial?

Eso siempre puede pasar, pero no parece lo más probable. Desde el lado occidental no hay ninguna intención ni motivación. Y del lado ruso, yo creo que tampoco en la medida que sabe que si no tiene fuerza para doblegar a Ucrania, su capacidad de doblegar al conjunto de la OTAN sería algo complicado.

¿Qué papel están jugando las redes sociales en esta guerra?

Un papel importante.

Por ejemplo, la Unión Europea prohibió la difusión de los medios rusos como ‘Rusia Today’ y ‘Sputnik’.

Esa es una medida para algunos controvertida. El problema es que Rusia Today y Sputnik están concebidos como armas dentro de un planteamiento de guerra informativa, o sea, su objetivo es desinformar, confundir, atacar y tensionar a los que percibe como adversarios o enemigos. La guerra que Rusia lanza contra Ucrania, en un principio, no era solo contra Ucrania. Lo que Rusia estaba diciendo en diciembre de 2021 es que también quiere que la OTAN se desmantele y que quiere cambiar por completo la arquitectura de la seguridad europea. Estos medios son difusores de esa agenda. Encima, Rusia se adapta rápidamente, mucho más rápido que la capacidad de reacción de la Unión Europea para asegurarse de que ese veto se cumple.

Si el objetivo es desinformar, ¿estos medios lanzan mensajes personalizados para aumentar su incidencia?

Sí. Se han aprovechando mucho de que los ucranianos, de una parte, son invisibles en muchas partes del mundo y, de otra, poco conocidos. Lo que hace Rusia es adaptar a la audiencia a la que se dirige el mensaje. Entonces, ¿que quiere atraer a una audiencia más de izquierdas?, pues el mensaje es que «los ucranianos son unos nazis». ¿O una audiencia más conservadora?, «los ucranianos son una panda de Lgtb, que además son globalistas al servicio de George Soros o de Bill Gates». Ellos se adaptan y les da igual porque el objetivo de la desinformación rusa no es convencer de nada en particular, no es convencer de que Putin es estupendo, es asegurarse de que usted no se crea nada.

Por último, desde la izquierda, se ha promovido la idea de que las Islas sean un territorio neutral. ¿Cree que esa posibilidad es viable?

A ver, es la primera vez que estoy en Canarias, pero no me parece que fuera a estar más segura así, sin el paraguas que puede proporcionar la OTAN. Siendo islas como tal... no lo veo. Ucrania era neutral y mire. Suecia y Finlandia son países que han sido históricamente neutrales y han visto que su seguridad aumenta si son miembros de la Alianza Atlántica. Canarias, sin entrar en una gran disertación, puede ser ambicionada por algún otro Estado cercano, no necesariamente democrática. No creo que estuvieran más seguras sin la OTAN o sin España. El rechazo a lo que representan las fuerzas armadas me parece un planteamiento extraordinariamente ingenuo. Pensar que eso garantiza una situación de mayor estabilidad y paz... La experiencia histórica y humana nos dice que eso no es así. Nos dice que la paz no es el estado natural.