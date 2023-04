Cs se desmorona: el Parlamento lo ve lejos e intenta rascar 'algo' en Tenerife

La situación de Ciudadanos en las Islas roza la asfixia, un espejo de la deriva del partido en el ámbito nacional pese a la reciente refundación de la formación que pasó a ser liderada por Patricia Guasp. Pero esa lucha encarnizada por la dirección entre Inés Arrimadas y Edmundo Bal, donde la primera dejó su cargo y cedió el testigo a la nueva cúpula, no ha cerrado las heridas de un partido que está agonizante. El último episodio -aunque todo parece pronosticar que seguirán más- augura cada vez más la crónica de una muerte anunciada de Ciudadanos: en Madrid seis de once concejales abandonaron a Begoña Villacís a menos de un mes y medio de las elecciones.

¿Y en Canarias? La formación que gestó Albert Rivera ha sufrido en estos cuatro años la sangría constante de cargos públicos y afiliados. Solo queda un pequeño bastión que lidera ahora Isabel Bello, pero siempre con la mano detrás de su antecesor en el cargo orgánico, y vicepresidente y consejero de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura del Cabildo del Tenerife, Enrique Arriaga, institución en la que ella es directora insular de Educación y Juventud . En Tenerife es donde el partido espera tener algo más de presencia en los próximos comicios del 28M, precisamente por Arriaga o por Tacoronte, donde la formación se ve con más fuerza.

Pero su presencia pierde fuelle. De hecho, casi dan por seguro que no conseguirán diputados en el do Parlamento de Canarias, cuando en 2019 Cs obtuvo 65.830 votos y dos diputados: Ricardo Fernández de la Puente -que ya ha manifestado que no repite en las próximas elecciones- y Vidina Espino -que abandonó la formación en julio de 2021 y ahora concurrirá al Parlamento con CC-.

«El proyecto no tiene mimbres ni estructura orgánica; no estamos en condiciones de presentarnos con seriedad», afirma el que fuera secretario regional de Acción Institucional de Ciudadanos y actual consejero del partido en el Cabildo de Gran Canaria, Ruymán Santana, quien también renuncia a continuar en la formación debido a la pérdida de ilusión y a que considera que el proyecto está agotado.

Cargos que se van

Por tanto, Santana no concurrirá a las próximas elecciones en ninguna lista del partido naranja aunque terminará el mandato con Cs en el Cabildo grancanario «por seriedad», y ya se le posiciona en las filas de Nueva Canarias en la próxima legislatura. Pero como él, muchas personas han expresado su voluntad de abandonar la formación naranja y se están uniendo a otras organizaciones. La exprimera teniente de alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife por Ciudadanos, Matilde Zambudio, se incorpora como independiente al proyecto político de Patricia Hernández, candidata del PSOE a la Alcaldía de la capital tinerfeña. Juan Antonio Molina, concejal de Cs en el Ayuntamiento de La Laguna, se une al Partido Popular.

Entre otros, se habla que María Jesús Álvarez, concejala en Santa Brígida, no va a seguir, al igual que la edila de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, Inés Rodríguez, que ya ha manifestado que no renovará su candidatura para las próximas elecciones municipales de mayo. Anselmo León, del Ayuntamiento de Arucas, gira hacia el PSOE, o Peña Armas, que encabezó la lista electoral de Ciudadanos en Puerto del Rosario en las pasadas elecciones, consiguiendo dos actas, se ha aliado a Nueva Canarias con Fuerteventura Avanza, el partido creado por la concejala, para concurrir juntos a los próximos comicios. Cs Tenía como una treintena de cargos en distintas instituciones y quedarán muy pocos que continúen en el barco.

Es curioso que mientras en el resto de España se ha optado por una incorporación más masiva hacia el PP, en Canarias los cargos miran hacia los dos partidos nacionalistas, el PSOE o el PP.

Un caso llamativo es el de Vidina Espino, candidata de Ciudadanos a la Presidencia en las anteriores elecciones y, cosas de la vida, fue quien condicionó el acceso a reeditar el cargo como presidente de Fernando Clavijo (CC) por estar presuntamente imputado en un caso de corrupción -que ha sido totalmente archivado por la Justicia al considerar que no hubo ningún tipo de delito-, y ahora ya no solo no está en Ciudadanos sino que Espino va en la lista de CC al Parlamento por Gran Canaria.

Según el excoordinador de la formación, Enrique Arriaga, candidato al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ya sabían más o menos quiénes se iban a bajar de esta nave. Reconoce que la refundación del partido en enero ha sido algo tardía y ha propiciado que no les haya dado tiempo a rearmarse para estas elecciones, pero cree, con optimismo, que la nueva etiqueta de conservadores liberales, que apuesta por reformas sin estar bajo el brazo del PP, va a calar en los próximos comicios generales de noviembre.

¿Pero dónde se van a presentar?

Según Arriaga, van a concurrir en casi un 60% de las instituciones de la pasada legislatura en las Islas. El problema, expresado por quienes han pasado por la formación, es que han perdido estructura, los candidatos están «desangelados», y si antes los afiliados o simpatizantes ayudaban, ahora ni se acercan. Puede que haya menos de 500 afiliados pero no por ello son activos, indican fuentes de la formación.

En Gran Canaria, el partido se presenta a los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y a Ingenio -esperan que a alguno más-. En Tenerife, a Icod de los Vinos, Tacoronte, Los Realejos, Tegueste, La Laguna, El Rosario, San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife, y « probablemente en Güímar», expone Arriaga. Además concurren en Santa Cruz de La Palma. En Lanzarote aún no está cerrado, y en Fuerteventura desisten del empeño porque Peña Armas se les fue. Este mes se cumple el plazo de presentación de candidaturas.

En los cabildos, se presentan al de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, aunque en este último aún no tienen candidato designado. Y al Parlamento, concurren por las listas insulares de Tenerife -Isabel Bello-, y de Gran Canaria, donde tampoco hay aspirante.

Y no optan a la lista regional porque ven difícil superar el 4% de los votos, reconoce Arriaga, aunque el 15% insular también es una dura losa y más teniendo en cuenta que en Gran Canaria, por ahora, solo concurren a dos ayuntamientos, y menos de diez en Tenerife, corporaciones que suelen sumar sufragios para el Parlamento.

Según Arriaga, las encuestas que manejan en Tenerife les dan un 5% de votos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en La laguna, Tacoronte y en el Cabildo de Tenerife. Y además anuncia nuevas incorporaciones para su formación que puede ayudar a aupar al partido.

Las encuestas elaboradas por sociólogos indican que Ciudadanos tiene escasas posibilidades no solo en el Parlamento -casi ninguna- sino en las corporaciones locales. Desde la formación se espera que el tirón personal como el de Arriaga u otras personas pueda ayudar a mantener este partido, en plena fase de desintegración.