Objetivo de CC, volver al Gobierno; líneas rojas, Podemos y Vox

Contra lo que de novedad tiene el pacto que mantiene en La Moncloa a Pedro Sánchez, la política canaria no es sino el resultado de continuos entendimientos entre varias fuerzas. Desde 1993 –se cumplen ahora 30 años de la moción de censura contra Jerónimo Saavedra (PSOE) que dio origen a Coalición Canaria (CC)– y hasta 2019, con el denominador común de tener al frente a los nacionalistas. Los comicios autonómicos de esta primavera no van a ser distintos y Fernando Clavijo, que lo sabe, está dispuesto a hablar con todas las formaciones que obtengan representación, menos Podemos y Vox, con tal de que CC retorne al Gobierno del Archipiélago.

La suma más clara que arrojan los sondeos es la que cuenta con los diputados del PSOE y de CC. El candidato nacionalista también tiene perfecto conocimiento de ello, por lo que la batalla se centra en adelantar en número de papeletas al socialista Ángel Víctor Torres, que aspira a renovar por otros cuatro años en el cargo. De ahí que en el Foro Prensa Ibérica que ayer protagonizó –con el patrocinio de la Universidad Europea de Canarias y JTI– no ahorrara a la hora de criticar a su rival, pero sin dejar que la sangre llegue al río.

En los vestuarios, antes de que las papeletas echen a volar dentro de poco más de mes y medio, solo puede apostarse por la victoria. ¿Para qué si no presentarse? Y la de los nacionalistas va ser muy sonada según su candidato a retomar el cargo que perdió hace cuatro años.

«Vamos a ganar en seis islas», aseguró. Descontadas La Gomera –territorio de Casimiro Curbelo– y Gran Canaria –inconquistable desde que nació Nueva Canarias (NC)–, la afirmación de Clavijo supone que Coalición será la formación más votada en Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Graciosa.

Si eso sucede, debería bastarle para volver a ser presidente autonómico. Sin embargo, ninguna de esas plazas está asegurada. No hay ventajas claras para ninguna formación en esas islas. «Lo ideal sería gobernar en solitario», expuso durante el turno de preguntas el candidato nacionalista, para reconocer de inmediato «que no es fácil». Los resultados de los últimos casi 40 años deberían bastar para dar por desterrada la posibilidad de una mayoría absoluta.

Ese pacto PSOE-CC es el más asumido desde hace más de un año teniendo en cuenta que la atomización en la órbita de Podemos –Reunir, Proyecto Drago...– erosionará el resultado obtenido por la formación morada en 2019. Eso pone en serias dificultades la reedición del pacto de las Flores.

Si la suma volviera a permitir conformar una mayoría por ese lado, Fernando Clavijo estaría en muy serios problemas. De lo contrario, y ese escenario resulta plausible, el secretario general se mostró abierto a pactar, «pero con un programa de Gobierno. No para echar a nadie, como hicieron con nosotros», adelantó sobre lo que está por venir.

Sin embargo, aparte de conseguir más apoyos de los ciudadanos que Torres y contar con que se marchiten las flores del pacto, también el nacionalista tiene otra vía para volver a coger el timón de la comunidad autónoma.

Dependerá en ese caso de hasta dónde lleguen en las Islas la subida de los populares y el desgaste del PSOE por el ejercicio del poder. Si CC y PP alcanzan entre ambos 36 diputados, será el socialista quien lo tenga mal en su intento de mantenerse en el sillón presidencial.

Fuera del radar

A estas alturas, todas meras cábalas que se irán despejando, y no del todo, según avance el recuento en la noche del 28 de mayo. No obstante, sí hay una cuestión garantizada: el objetivo claro de Fernando Clavijo «es devolver a CC al Gobierno». Y para la consecución de este hito es factible cualquier fórmula, siempre que no pase por contar con el apoyo de Podemos y Vox. Los morados y la ultraderecha están fuera del radar de los nacionalistas cuando se trate de culminar con éxito su empresa.

Los cordones sanitarios tienen de manera habitual un valor relativo cuando se refieren a situaciones apriorísticas. En el caso de Canarias, cotizan más por la capital relevancia que puede tener un solo escaño, pero el candidato de CC tiene claro que no hay modo de explicar al electorado una entente con una formación que no ahorra en acusaciones contra Coalición –Podemos– y otra que se presenta a unos comicios que preferiría que no se celebraran –Vox–, a mayor gloria de un centralismo plagado de nostalgia.

Por lo mismo, da igual que Clavijo dibuje esos trazos de color rojo, tampoco esas dos formaciones están dispuestas a prestarle sus votos. Aunque en política los burros vuelen, este sería cuatrimotor y con tracción a las dos orejas.

Hechas las cuentas que aun no son, ¿hasta dónde llega el esfuerzo que Fernando Clavijo está dispuesto a hacer para que Coalición retorne al Ejecutivo regional? «A irme para mi casa», sostuvo. Hasta ese trágala asumiría el expresidente con tal de colocar a los suyos en el lugar que ocuparon durante 26 años (1993-2019).

Volvió la vista en ese momento al mes de junio de hace cuatro años y recordó que ya entonces se prestó a dar un paso al costado si eso bastaba para que el poder continuara teniendo en las Islas presencia nacionalista. Ocurrió cuando, por estar inmerso en procesos judiciales en calidad de investigado, Ciudadanos hizo valer su código ético para condicionar su apoyo a un pacto que completaban Partido Popular y Agrupación Socialista Gomera (ASG).

Demasiada zozobra a la que se unieron movimientos no previstos inicialmente para apartar al popular Asier Antona de la presidencia. Un cóctel de inestabilidad que se sirvió antes de echar a andar y que terminó por decidir a Casimiro Curbelo a sumarse al acuerdo firmado en el parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife una mañana de sábado.

A Coalición Canaria le quedó entonces sentarse frente a donde lo venía haciendo en el Parlamento. De nada sirvió «duplicar el número de votos en Gran Canaria», mérito que Clavijo atribuyó a Pablo Rodríguez, cabeza de lista de nuevo en la circunscripción insular entonces y ahora, y secretario general de la formación en la Islas.

«Va a ser difícil volver a multiplicar por dos el resultado de 2019», confesó Fernando Clavijo, que, no obstante, se mostró convencido de que el avance que su formación alcanzará en Gran Canaria volverá a ser el mayor «de todo el Archipiélago».

Más afiliados que antes

Los últimos cuatro años estaban llamados a ser los últimos de CC, según estimaban algunos analistas. La formación estaba creada para vivir en el Gobierno, mandando, y no en la oposición. «Una leyenda urbana», según la calificó el secretario general de los nacionalistas, que, no lo negó, llegaron a creerse hasta ellos mismos. «No era real, hoy tenemos 1.500 afiliados más que cuando gobernábamos», sostuvo.

Una vez asumido que se quedaban fuera del Ejecutivo iniciaron su labor de manera «muy suave. La gente no iba a creerse que en seis meses todo estuviera mal, porque es mentira», señaló. Después llegaron «las siete plagas», tal y como se refirió a la concatenación de hechos negativos que alcanzaron su punto de ebullición cuando estalló la crisis sanitaria por el coronavirus

Ante el tamaño de la emergencia solo quedaba el consenso. «La ciudadanía no iba a entender que ni siquiera en ese momento pudiéramos ponernos de acuerdo diferentes partidos», y por eso decidieron «tender la mano al PSOE con lealtad». Sin embargo, siempre según el protagonista del foro celebrado ayer, no siempre el Gobierno estuvo dispuesto a aceptar la ayuda que le brindaron.

En opinión de Fernando Clavijo, Ángel Víctor Torres ha estado más preocupado por mantenerse en el cargo que por aportar soluciones. Incluso le acusó de «engañar» a determinados colectivos cuando le ha resultado útil hacerlo. Mencionó entonces el cierre de la compañía JSP y la ausencia de soluciones en la paralizada remodelación del hotel Oliva Beach de la cadena RIU. «Estas cosas suceden cuando no hay una hoja de ruta clara», explicó el candidato nacionalista a la Presidencia.