Dreamland propone paseos virtuales por las Islas en su parque temático .

El proyecto Dreamland Studios Canarias avanza en sus planes para instalarse en Telde, donde hoy se ubica el campo de golf El Cortijo, como el plató de rodaje más grande de Europa y como un parque temático enfocado en las experiencias de realidad virtual. Los planes que se pueden disfrutar de forma inmersiva van enfocados en el ámbito autonómico, desde bucear por los fondos marinos de El Hierro hasta un paseo por los Tilos de Moya, lanzarse en parapente desde el Teide para aterrizar en el Valle de La Orotava, o en paracaídas sobre la isla de Gran Canaria sobrevolando el Roque Nublo. Para ello los visitantes contarán, además de con las gafas de realidad virtual, con otros dispositivos como guantes o trajes especiales, así como túneles de viento y brazos mecánicos para intensificar los estímulos.

Así lo aseguró el grupo Newport, que ha presentado el proyecto junto a la empresa Lopesan con un presupuesto que asciende a los 140 millones de euros. Para ello ya han arrancado las primeras conversaciones entre la compañía y el Cabildo de Gran Canaria, aunque el plan completo y los estudios medioambientales de la zona no se presentarán de forma oficial hasta el próximo martes, tal y como aseguró ayer el presidente de la corporación insular, Antonio Morales.

"Cualquier iniciativa pública o privada que surja en la Isla encaminada a diversificar nuestra economía es bienvenida, siempre que cumpla con lo que la legislación territorial y medioambiental establece", aseguró Morales al respecto. El área de Política Territorial ya está evaluando este proyecto, a la espera de disponer de toda la información en los próximos días. El anuncio de este proyecto coincide con la reciente inauguración de los platós del Cabildo insular, que reúnen 3.000 metros cuadrados de espacio en el recinto ferial Infecar.

El presupuesto para la construcción de este espacio asciende a 140 millones de euros

Morales quiso matizar que "es un proyecto que no tiene nada que ver con lo que se presenta en Fuerteventura porque allí se ubica en el borde de un espacio protegido". En Gran Canaria, sin embargo, "no tiene esas condiciones ni afecta a un espacio de especial protección, pero serán los técnicos los que analicen las propuestas con relación al planeamiento y a nuestras leyes medioambientales para ver si se puede hacer realidad", matizó el presidente del Cabildo, quien también añadió que "si cumple, dentro de lo que establece el Pio para este tipo de proyectos, no habrá ningún tipo de problema".

Esta serie de propuestas irían acompañadas de espectáculos holográficos en un Anfiteatro multidisciplinar que tiene capacidad para llegar a acoger hasta 500 visitantes. Este recinto acogería tanto por las cintas que se rueden en los propios estudios como los espectáculos de todo tipo con elementos digitales, como conciertos con elementos holográficos, presentaciones de productos o festivales de cine.

El espacio aspira a convertirse en el mayor HUB audiovisual y tecnológico del sur de Europa. La propuesta anunciada contempla abrir unas infraestructuras dirigidas a las productoras del Archipiélago incorporando el plató de rodaje más grande de Europa, de 6.000 metros cuadrados, un plató de rodaje auxiliar de 2.500 metros cuadrados y un tanque de agua de 1.600 metros cuadrados para rodar escenas complejas de alta mar o profundidades marinas. A esto se le sumarían otros 5.000 metros cuadrados divididos en naves para la creación de decorados, atrezos y vestuario y un edificio de 3.500 metros cuadrados, destinado a la producción y posproducción 2D, 3D y de efectos especiales, dotado con una sala de proyección.

Nuevos puestos de trabajo

El proyecto también contempla instalar un laboratorio específico, el Dreamlab, en el que los empleados puedan emplear la inteligencia artificial para desarrollar videojuegos y contenidos de realidad virtual. Para ello, el grupo informa de su intención de crear puestos de trabajo cualificados de operadores de cámara y desarrolladores en 3D, de realidad virtual, así como ingenieros de imagen y sonido.

La última pata de este plan estaría enfocada en la actividad formativa. Así, el Dreamland sería un centro para formarse en Diseño Artístico de Videojuegos, Programación y Desarrollo Avanzado de Videojuegos, Desarrollo de Aplicaciones de Realidad Virtual y Realidad Aumentada, Desarrollo de Aplicaciones de Realidad Virtual y Realidad Aumentada, Diseño y desarrollo de soluciones de Inteligencia Artificial, CGI y Postproducción audiovisual, Animación 2D y 3D aplicada al contenido audiovisual.