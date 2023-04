Pobreza, sanidad, cambio climático y vivienda, retos para el nuevo Gobierno

El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, firmó ayer el decreto para la disolución del Parlamento de Canarias. Inicia, así, el rumbo hacia las elecciones autonómicas, insulares y locales del próximo 28 de mayo. Aunque prácticamente todas las formaciones políticas ya están en modo electoral, el decreto establece, como siempre, que la campaña empezará 15 días antes de la celebración de los comicios, esto es el 12 de mayo. Además, tras el encuentro con las urnas, casi un mes después, el 27 de junio, se deberá constituir la nueva Cámara regional. Los grupos parlamentarios hacen balance de la legislatura y, lógicamente, los que sustentan el pacto de las flores (PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera) consideran de forma unánime que han aprobado con un «notable alto», en un mandato marcado por las múltiples e imprevisibles adversidades que han ocurrido en estos cuatro años. La oposición ( Partido Popular, Coalición Canaria y Grupo Mixto) suspende al Ejecutivo. La pobreza, la sanidad, las viviendas y el cambio climático son los asuntos en los que más inciden como retos en los que se ha de centrar el próximo Gobierno.

PSOE: Un notable alto

Nayra Alemán, portavoz del PSOE en la Cámara, considera que ha sido una legislatura cargada de circunstancias adversas, pero el grupo socialista está «muy orgulloso» por los logros alcanzados.

El diálogo, el protagonista. Para el PSOE, la gestión del Gobierno merece un notable alto y espera que la ciudadanía les apoye para renovar en los próximos cuatro años y, de este modo, poder culminar todos los proyectos que se han iniciado en esta legislatura. Destaca, sin ninguna duda, la fortaleza de Canarias como destino turístico, de modo que en los peores momentos ha tirado de la economía de las Islas. Resalta además la creación de empleo donde, según el PSOE, hay más mujeres que nunca, o el desbloqueo del conflicto de carreteras con el Estado. A juicio de Alemán, «el protagonista en esta legislatura ha sido el diálogo» entre el Gobierno central y el canario, que ha propiciado «desbloquear conflictos históricos», lo que demuestra, «una vez más, que no hace falta alzar la voz sino ser contundentes con los derechos de Canarias», expone, en clara alusión a CC o el PP.

CC afirma que Torres no ha cumplido las expectativas y el PP que ha fracasado

CC: Un suspenso

Coalición Canaria suspende la acción del Ejecutivo en estos cuatro años. ¿Justificación? No han cubierto las expectativas que generaron cuando se unieron para echar a Coalición Canaria del Gobierno regional y de todas las instituciones.

Vender titulares. Dijeron que lo iban a «cambiar todo y lo cierto es que nada ha cambiado», sentencia Pablo Rodríguez, presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario y candidato al Parlamento por Gran Canaria. En su opinión, en términos generales Canarias está peor que hace cuatro años, cuando gobernaba CC. «Han dejado a Canarias y a las familias peor, por mucho que ellos quieran presentar datos positivos, pero la realidad es que hoy las familias tienen mucha más dificultad para llegar a fin de mes y la sanidad está peor», asegura. Para Rodríguez, el Ejecutivo ha fracasado en armar un escudo social «y mucha gente se está quedando atrás porque hay más personas en pobreza severa» y eso, precisa, que han contado con más recursos que nunca. «Lo mejor que se les ha dado es vender titulares, pero el dato ha ido matando una y otra vez el relato», opina. Para su compañero José Miguel Barragán, portavoz en el Parlamento de CC, el Gobierno de Ángel Víctor Torres ha escondido su incapacidad tras las circunstancias excepcionales que se han sucedido y se ha abandonado «a un discurso victimista y a una total sumisión a Madrid sin defender la singularidades e intereses propios de los canarios». «Baja el empleo pero no mejora la calidad de vida, aumentan los recursos pero no bajan los impuestos, no cumple con el 5% para educación, ni hay mejoras en sanidad donde asistimos con tristeza al total colapso de los servicios de urgencia y al aumento de las listas de espera», enumera. En esa lista de desaciertos, incluye los servicios sociales, donde «venden como un éxito la gestión de la dependencia, cuando mantienen en la precariedad a muchísimas familias, y no han estado al lado de los sectores económicos».

Podemos: otro notable

El Grupo parlamentario Sí podemos Canarias resalta la estabilidad del Gobierno al empezar con un pacto cuatripartito y acabar la legislatura sin romperse.

Primar los servicios sociales. Para la formación morada se han primado más los intereses generales que los de los cuatro grupos que conforman el Gobierno y, además, con los problemas sobrevenidos por la pandemia, el volcán o la inflación, expone Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos en la Cámara regional. En su resumen de legislatura destaca que se han impulsado leyes importantes como la Ley del Cambio climático, la ley del Sistema Público de Cultura, la ley trans, la de políticas de Juventud de Canarias, o la Ley de Renta de Ciudadanía, las últimas cuatro promovidas por su grupo, puntualiza. Con el nuevo gobierno resultante de las elecciones se ha de incidir en corregir el reparto desigual de la riqueza para que no siga habiendo tanta pobreza. Además, a su juicio Canarias padece un gran déficit de vivienda pública. Otras asignaturas pendientes son el empleo, pues aunque se ha disminuido, las cifras siguen siendo muy altas, y, como esencial, la biodiversidad. Asimismo, el turismo tiene que diferenciarse con la Inteligencia Artificial, renovando las instalaciones y no seguir creciendo: quieren la moratoria turística y la ecotasa «sí o sí» en la próxima legislatura.

Todos los partidos consideran que debe reducirse el alto nivel de personas en exclusión social

PP: Un cero a la gestión

«Anunció que iba a ser el Gobierno del escudo social y han fracasado en los servicios básicos», sentencia el portavoz del PP en el Parlamento canario y presidente de la formación, Manuel Domínguez. El Ejecutivo obtiene un gran suspenso en la gestión de la sanidad, la pobreza severa, «a la cola del territorio nacional», o en la educación, «con niños aún estudiando en barracones».

Fracaso del escudo social. La sanidad está «francamente mal» y para el PP es «el mayor de los fracasos» de ese escudo social, indica Manuel Domínguez. «No hay sitio en las urgencias y algo que era extraordinario se ha convertido en ordinario», y las listas de espera «son caóticas». La pobreza es otra de las lacras que no se ha corregido, a pesar de que el turismo ha tirado de la economía, pero a las familias les cuesta más llegar a final de mes, considera. «La vivienda es otro gran fracaso porque si bien hay un buen Plan de Vivienda lo han ejecutado al revés, se han empeñado en construir y se han olvidado de las viviendas terminadas o semiterminadas», asevera. « Y no bajar los impuestos ha sido una medida ideológica más que lógica porque sobra dinero», concluye.

NC: Aprobado con nota

Nueva Canarias estima que la gestión del Gobierno y del Parlamento ha sido de aprobado con nota, es decir, un notable alto, en un contexto «impensable» donde «no ha habido un entorno normal», sino pandemia, volcán, crisis migratoria o una alta inflación por la guerra de Ucrania, entre otras vicisitudes, recalca Luis Campos, portavoz en el Parlamento de NC.

Cambio climático. Nueva Canrias cree que la puntuación al Gobierno es, por tanto, de un «notable alto» y, a su juicio, y por razones obvias, la gestión en el área de Hacienda merece un sobresaliente -esta consejería la dirige Román Rodríguez, presidente de NC-. Campos destaca las cuatro leyes presupuestarias aprobadas y que se han mantenido y reforzado los servicios esenciales. Pero no por ello no quedan cuestiones por desarrollar, aunque haya habido avances, como en dependencia, o con nuevas competencias establecidas en el Estatuto de Autonomía, seguir defendiendo el REF, y lograr empleos de mayor calidad, señala. En esta legislatura se aprobó el Plan Canario de Vivienda, con ficha financiera y, por eso, en la próxima «es irrenunciable» crecer en viviendas, así como es «importantísimo» desarrollar la Ley de Cambio Climático, culmina.

ASG: Gestión notable

Casimiro Curbelo, portavoz de ASG, afirma que la legislatura que acaba ha sido la «más convulsa» que él recuerda en la historia de la democracia, pero ante tantas adversidades ha habido un gobierno «cohesionado y estable» que ha respondido de la mejor manera posible.

Corregir la pobreza. El Gobierno ha dado respuesta a los servicios esenciales incrementando el personal en sanidad y en educación, y en empleo ha experimentado un crecimiento, sostiene Curbelo. Se ha rescatado el Plan de Vivienda, «que nunca funcionó», precisa, y se ha dado una «respuesta razonable en determinados ámbitos de la situación volcánica» de La Palma. Por tanto, merece un notable alto. Reflexiona que cuando llegó el Gobierno había 300.000 personas con problemas de pobreza y al terminar el mandato hay también 300.000 personas en esta situación pero, en su opinión, es un «déficit estructural» que es conveniente atender porque no es razonable que una comunidad como Canarias, con un PIB de gran fortaleza y gran potencia de crecimiento económico, tenga esa realidad. «Hay que redistribuir la riqueza», enfatiza. Y otro de los grandes desafíos es avanzar en la transición energética y la descarbonización. «Ya no es una opción, es una obligación».

Grupo Mixto, un ‘mix’

En el Grupo Mixto hay diversidad de opiniones. Mientras Vidina Espino suspende al Gobierno, Ricardo Fernández de la Puente le da un aprobado raspado.

Mala gestión. Para Fernández de la Puente (Cs) ha sido un gobierno voluntarioso que ha hecho lo que ha podido contra las adversidades, pero ha tenido los máximos recursos de la historia y ha fallado en la gestión de esos fondos. También Vidina Espino cree que no se ha sabido gestionar ese gran volumen de recursos, y para ella el Gobierno merece un suspenso en sanidad, en combatir la pobreza, en educación o en el empleo precario que padecen las Islas, donde las familias «no pueden llegar a fin de mes por la inflación y encima este Gobierno está recaudando más que nunca», remarca.