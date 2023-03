La primera pregunta es básica, pero obligatoria, ¿qué es el I+D+i?

El concepto abarca todas las actividades que generan las empresas y que suponen un avance tecnológico. Luego tiene infinitas variedades y subvariedades, pero lo importante es que estas acciones impliquen novedades que pueden ser subjetivas u objetivas. Las primeras son las soluciones que existen en el mercado previamente. En cambio, las segundas se refieren a soluciones que se crean partiendo de cero, es decir, que no existían previamente.

¿El I+D+i es aplicable a las pymes?

Como decía al principio, las novedades objetivas, que requieren investigación, se relacionan más con firmas de mayor envergadura. Las novedades subjetivas son las que se vinculan más con las pymes. El ahorro que supone la inversión en I+D+i es relevante sobre todo para el robustecimiento del músculo financiero de las pymes, algo que las grandes empresas ya tienen bastante desarrollado.

Respecto a ese ahorro que comenta, ¿las empresas son conocedoras de estos beneficios?

Por lo que me encuentro día a día, el desconocimiento de las empresas es bastante generalizado, no por culpa de ellas, sino por las propias administraciones que se encargan de gestionar las diferentes subvenciones. No solo hablamos de ayudas, el ahorro también proviene de incentivos, deducciones y bonificaciones. Hay bastantes posibilidades en Canarias con el Régimen Económico y Fiscal (REF).

Pongamos que una empresa está dudando sobre dónde establecerse. ¿Qué ventajas fiscales le ofrecen las Islas?

El potencial de la región es increíble a este nivel, voy a poner dos ejemplos. Cuando hablamos de I+D+i, una empresa grande en la península obtiene un retorno del 42%, en Canarias asciende hasta el 75,6. Es decir, de cada 100.000 euros que invierte, 75.600 se le devuelven en bolsa fiscal. Ya solo con este ejemplo se nota que el REF de Canarias es bastante ventajoso respecto a otros lugares de la península. Además, esta bolsa fiscal que comentaba implica que, en el pago del Impuesto de Sociedades, la empresa puede reducir hasta el 90% de la cuota. Es más, en el caso de las islas menores, como La Palma, La Gomera y El Hierro, el 100%.

¿Todavía queda para que Canarias se convierta en un polo de atracción de innovación empresarial?

Al final nunca es tarde si la dicha es buena, sobre todo haciendo un análisis de las últimas anualidades. A nivel de inversiones en el ámbito de la novedad objetiva, en 2020 era de solamente tres millones en Canarias y, un año después, según los datos oficiales del Ministerio de Ciencia e Innovación, 81,75 millones. El aumento es espectacular. En el caso de la IT [gasto en innovación tecnológica], la novedad subjetiva, que se aplica sobre todo a las pymes de la región, se ha incrementado de 17 a 62 millones. Como se puede observar, el crecimiento es notorio y constante en los últimos cuatro o cinco años. A nivel particular de nuestra experiencia, hay muchísimo potencial todavía por desarrollar. No obstante, en general el crecimiento del I+D+i en Canarias tiene unas cifras que no se ven en otras regiones.

Viendo todos estos incrementos en las ayudas, ¿a qué sectores se pueden aplicar?

Sectores como la aeronáutica, la industria audiovisual o el transportes tienen un potencial increíble en la región, incluso en la parte de alimentación... el abanico es muy amplio en Canarias.

¿Hay algún sector que reciba mayores ventajas fiscales?

Aquí tenemos la ventaja de que los porcentajes y los incentivos fiscales son iguales para todos los sectores.

El sector turístico es el que más peso tiene en la economía. ¿Invertir en I+D+i es sinónimo de diversificación?

Efectivamente, es beneficioso para la propia economía e incluso para el propio sector turístico. Un ejemplo de diversificación es el desarrollo de la industria audiovisual o el traslado de sedes operativas de grandes tecnológicas. Se habla mucho de Málaga como hub tecnológico peninsular, pero no es nada descartable que, a corto-medio plazo, Canarias sea otro punto referente en España, sobre todo por el buen clima durante todo el año o la buena conexión de transportes.

¿El Gobierno de Canarias podría hacer más por el desarrollo del I+D+i?

A nivel de ventajas en los porcentajes, ya sea de retorno del ahorro o de aplicación del impuesto de sociedades, realmente ya cuenta con políticas bastante interesantes, por lo que eso no sería imprescindible tocarlo ya. Lo que creo que sí que sería necesario es que se dote de mayores fondos a la Agencia Canaria de Innovación para promocionar convocatorias regionales que permitan proyectos de mayor envergadura. Es decir, dotar a las empresas de Canarias de mayores posibilidades, de mayores líneas de financiación para poder tener esos proyectos a futuro. A nivel nacional hay que invertir más en agencias como el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).