Rodríguez reclama un REF que sirva para épocas de 'vacas flacas'

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, tiene la mirada puesta en el futuro, concretamente en los retos y oportunidades que se presentan para el Archipiélago y en las cuestiones que habrá que abordar para mejorar la vida de los canarios. Una de ellas la adaptación de determinados aspectos del Régimen Económico y Fiscal (REF).

El también consejero de Hacienda plantea que los incentivos a la inversión puedan resultar útiles socialmente en los ciclos negativos, de manera que no estén necesariamente vinculados a la existencia de beneficios. "Hay que adaptar el REF a los nuevos tiempos y que haya mecanismos para momentos en los que la economía está en retroceso", apuntó Rodríguez esta mañana en el Foro Prensa Ibérica patrocinado por JTI en el que ha ofrecido la conferencia Capaces de un futuro mejor. El vicepresidente insistió en la necesidad de abrir, de cara a una futura reforma, una reflexión de la sociedad insular en su conjunto, con el objetivo de aprovechar al máximo las potencialidades de un instrumento que, apuntó, "hay que defender".

La mayor parte del desarrollo de las Islas dependerá, según explicó Rodríguez, del trabajo que se haga desde el Gobierno autonómico y de las alianzas y los entendimientos que se logren con los distintos actores del Archipiélago. "Es posible tener una Canarias mejor si hacemos las cosas bien, aún sabiendo que Europa y el Estado determinan algunos aspectos del presente y futuro", aclaró el vicepresidente, que dedicó gran parte de la conferencia a analizar las debilidades de la comunidad y el trabajo pendiente para las próximas legislaturas.

El presidente de Nueva Canarias aprovechó la oportunidad para sacar a la palestra algunas cuestiones recurrentes en su discurso como el crecimiento demográfico o la reforma de la administración. Rodríguez recordó que en los últimos 25 años la población en Canarias ha crecido un 36%, siendo el dato "más preocupante" en el caso de Fuerteventura que aumentó en un un 180% o Lanzarote, que lo hizo en un 111%. El porcentaje es menor en Tenerife 836%), La Gomera (20%), El Hierro (18%) o La Palma (1%). Rodríguez destacó el caso de Gran Canaria, un territorio "más contenido" que solo aumentó un 16%.

Utilizó el ejemplo de la isla redonda para destacar la importancia de "recuperar el planeamiento urbanístico y territorial, que ha pasado a mejor vida por la Ley del Suelo". Rodríguez consideró que la "única manera de contener este ritmo frenético de crecimiento de población es actuar sobre el territorio" e insistió en seguir el ejemplo del plan insular de ordenación del territorio de Gran Canaria. "Entre las cosas que haremos y en las que trabajamos está cambiar esa ley para recuperar el papel del planeamiento, que es vital para articular el futuro", insistió. También vinculado a la carga poblacional, el vicepresidente resaltó la necesidad de trabajar para mejorar la calidad de "los servicios públicos tensionados" para lograr mejores resultados.

El vicepresidente insistió en la importancia de abordar el reto demográfico y recurrió a la cifra de vehículos a motor en el Archipiélago, más de 1.807.380, para recalcar el impacto de la población en el territorio. "Si Canarias fuera un país, sería el séptimo del mundo con más vehículos a motor", reflexionó Rodríguez, quien añadió que por cada mil habitantes hay un total de 826 vehículo, un dato por encima de la media nacional que se sitúa en 540.

Como otro gran reto mencionó la reforma de la administración pública para que existe más transparencia y control y para que sea más ágil, eficiente y justa. El consejero canario de Hacienda reconoció que los procedimientos y controles administrativos son "exhaustivos" pero reclamó una "evaluación" mayor de los resultados. "Ahora los procedimientos son exhaustivos pero una vez se adjudica un servicio, si te he visto, no me acuerdo", apuntó.