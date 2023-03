Héctor Gómez toma el pulso al ministerio

Tras sus dos primeros días como titular de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez empieza a tomar el pulso a un departamento que pasa por ser el que mayores recursos gestiona, el 35 % del PIB, y con un amplio abanico de competencias en las tres áreas integradas en la cartera ministerial. Gómez ha pasado la mayor parte del tiempo que lleva como ministro, el sexto canario en democracia pero el primero procedente de Santa Cruz de Tenerife, en reuniones internas con el equipo que hereda de su predecesora, Reyes Maroto, para hacerse con los mandos del departamento, asumir la agenda de urgencia que le ha pasado la anterior ministra, y madurar las primeras decisiones que debe adoptar, entre ellas la de los cambios que considere oportunos en el escalafón del ministerio.

El flamante nuevo ministro, cuyo nombramiento por parte del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha sorprendido a la práctica totalidad de los observadores y de la vida política en general, no ha decidido aún si llevará a cabo alguna sustitución de relevancia en las dos secretarías de Estado, la dirección general y la subsecretaría que componen el organigrama esencial del departamento, además de la dirección general de Turespaña y los tres comisionados especiales para los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) que dependen del ministerio, el agroalimentario, el de descarbonización industrial, y de desarrollo del vehículo eléctrico.

Antes del 1 de julio debe quedar despejada la ejecución de los más de 4.200 millones de fondos Next Generation comunitarios pendientes

Aunque inicialmente la idea es mantener a todos los responsables de la anterior equipo teniendo en cuenta que el horizonte del nuevo ‘staf’ ministerial es únicamente de nueve meses, hasta las elecciones generales de diciembre, no se descartan algunos cambios, según señalan en el entorno de Gómez. El ministro canario reconoce que una de las principales tareas que tiene por delante, y en la que más ha enfatizado el presidente del Gobierno cuando pensó en él como sustituto de Maroto, es la preparación de la presidencia española de la UE a partir del 1 de julio, fecha para la que además tiene que estar muy despejada la ejecución de los más de 4.200 millones de fondos Next Generation comunitarios pendientes. La agenda europea marcará así gran parte de su trabajo en los próximos meses.

El gabinete del ministro ha registrado ya en todo caso su solicitud de comparecencia a petición propia en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de Congreso para explicar a los grupos parlamentarios las líneas básicas de su política al frente del departamento que, según avanzó ya en su toma de posesión, estará inspirada por “la hoja de ruta muy clara” que marcó su antecesora. La previsión es que esa comparecencia se produzca inmediatamente después de las vacaciones de Semana Santa, quedando para algunas semanas después la que también pretende hacer en el Senado. En la Cámara Alta, con todo, ya tiene una primera petición de comparecencia a instancias del senador de CC, Fernando Clavijo, que registró la solicitud nada más producirse el nombramiento de Gómez y su toma de posesión.

El ministro, según fuentes cercanas, “estará encantado de afrontar con Clavijo” el debate sobre las políticas que necesita Canarias en las materias competenciales del Ministerio y de explicar en cualquier ámbito parlamentario las claves de la acción política en todo el Estado. Gómez reconoce tener muy buena relación con la mayoría de los portavoces de los grupos en el Congreso desde su responsabilidad en esa Cámara como portavoz del PSOE entre septiembre de 2021 y julio de 2022, y en especial con la nacionalista Ana Oramas, que asistió el lunes a su toma de posesión. No ha tenido, sin embargo, hasta la fecha, relación alguna con el líder de CC, quien ya ha señalado que espera recibir del nuevo ministro canario respuestas sobre el impacto de la llamada ‘tasa verde’ en el transporte aéreo en Canarias, el régimen de comercio de emisiones en la UE, o la recuperación del plan de infraestructuras turísticas para las Islas, que ha quedado en el aire en las últimos presupuestos generales del Estado.

Agendas territorial y de campaña

La faceta parlamentaria de Gómez se complementará con sus asistencias a los plenos en que se produzcan votaciones importantes o en las que la coalición de Gobierno necesite de todos los votos para sacar adelante sus iniciativas. El ministro es uno de los escasos integrantes socialistas del Consejo de Ministros que compagina la cartera con un escaño en el Congreso, junto al propio Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y ya desde su primer día en el Ministerio, el pasado martes, acudió a la Cámara a la hora de las votaciones, donde no paró de recibir felicitaciones de diputados y diputadas de todos los grupos. Este jueves mismo participó de nuevo en una votación para apoyar el polémico decreto ley para la modernización del sistema de pensiones.

Gómez tendrá que hacer frente también a la agenda territorial urgente prevista de antemano por Reyes Maroto, que le llevará en el que será su primer viaje oficial como ministro el próximo martes a Segovia. Aunque él viajará a Canarias este fin de semana, su visita primera visita oficial a las Islas se demorá aún varias semanas, produciéndose quizá ya al borde del inicio de la campaña electoral. De hecho, los socialistas canarios pretenden que Gómez, en la medida que su agenda ministerial se lo permita, participe activamente en actos de campaña junto al presidente de Canarias y candidato del partido a repetir en el cargo, Ángel Víctor Torres, y a otros candidatos de peso como las aspirantes a las alcaldías de las dos capitales autonómicas, Carolina Darias en Las Palmas de Gran Canaria, y Patricia Hernández en Santa Cruz de Tenerife, así como a las presidencias de los cabildos más importantes. El PSOE de las Islas pretende poner en valor su peso e influencia tanto en la dirección federal como en el propio Gobierno de Sánchez con la imagen de la ex ministra de Sanidad, Darias, y del actual ministro canario enfatizando así que la baja de la primera en el Consejo de Ministros no ha supuesto una merma de la cuota canaria en el mismo. Gómez ha mostrado su disposición a implicarse en la campaña socialista del 28-M, y no solo en Canarias, pero advirtiendo que su trabajo como ministro limitará su disponibilidad.