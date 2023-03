Franquis saca la cara por el Gobierno de Sánchez y afirma que sí defiende el 75%

La primera jornada del último pleno parlamentario de la legislatura –al menos último pleno ordinario, ya que es probable que se convoque alguna sesión fuera de calendario para ventilar trámites pendientes– fue una jornada de asuntos recurrentes. Asuntos que van y vienen de la Cámara regional a cada rato. Un ejemplo fue la rescatada cuestión de los límites del turismo y del crecimiento poblacional, bandera de Nueva Canarias (NC) y del vicepresidente Román Rodríguez, y otro, la bonificación del 75% en los billetes de barco y avión de que disfrutan los isleños. Tras el controvertido informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que cuestiona el descuento en sus actuales términos, y sobre todo tras la acogida inicial que el Gobierno central le dio a ese informe –en primera instancia dejó la puerta abierta a tocar de forma parcial el actual sistema de bonificaciones para después asegurar que no piensa hacer ninguna modificación–, el consejero Sebastián Franquis sacó la cara por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El socialista quiso dejar claro que el compromiso del Gobierno estatal para el mantenimiento de la ayuda del 75% –es más, para el mantenimiento en los términos vigentes– es tan inquebrantable como el del propio Ejecutivo canario.

El responsable de Transportes cifra en un 20% la subida media de los precios tras la ayuda del 75%

Hay que recordar que la AIReF, el organismo creado en 2013 a instancias de la Unión Europea para velar por el cumplimiento de los principios de estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas, concluye en un reciente análisis que sería más eficiente sustituir el actual sistema de bonificaciones en el transporte aéreo y marítimo en favor de los residentes canarios –y baleares, ceutíes y melillenses– por una ayuda fija para cada una de las rutas entre Canarias y la España peninsular. En un primer momento, el Gobierno central pareció mostrarse favorable a estudiar los cambios en el sistema sugeridos por la AIReF, para después garantizar que no va a haber modificación alguna. El caso es que el consejero Franquis, responsable de las áreas de Transportes, Obras Públicas y Vivienda, se esforzó ayer para desterrar cualquier duda sobre el mantenimiento de la subvención del 75%. La ayuda con que el Estado palía las menores posibilidades de los isleños para moverse dentro del territorio nacional ni está ni ha estado nunca en discusión. Ni en Madrid ni por supuesto en Canarias, aseveró Franquis.

El consejero explicó que de lo que se viene discutiendo en las sucesivas reuniones entre ambos Ejecutivos es de cómo limitar la subida de los precios de los billetes de avión. «El debate está en cómo limitar los precios de los vuelos, pero no en el descuento del 75%, que apoya el Gobierno de España y que por supuesto apoya también el Gobierno de Canarias», ahondó el responsable autonómico de Transportes. Franquis respondió en estos términos a sendas preguntas al respecto de los diputados Jorge González, del PSOE, y Casimiro Curbelo, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG). De hecho, el representante del Gabinete presidido por Ángel Víctor Torres fue un paso más allá y aseguró que la hoja de ruta de Estado y Comunidad Autónoma va justo en sentido contrario de lo propuesto por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. «En línea absolutamente distinta», se reafirmó.

Intervenir lo menos posible

Sebastián Franquis cifró el incremento medio de los precios de los billetes de avión en un 20% desde la entrada en vigor de la bonificación del 75%. No obstante, el incremento es superior y hasta muy superior a ese 20% en los meses de verano, cuando el número de desplazamientos de los canarios aumenta de forma exponencial por las vacaciones. Con el objetivo de frenar estas prácticas comerciales se estudian distintas medidas, entre ellas la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) en determinadas rutas, una posibilidad que va a probarse en la conexión aérea que une Lanzarote y Madrid. Se trata, de ahí lo complicado, de poner cota a esas subidas desorbitadas de los precios sin entrar de lleno a intervenir el mercado. Y mientras ambos Gobiernos están en esta tarea de análisis y de ensayo/error, la AIReF «seguirá haciendo informes», lo que no significa, quiso decir, que esos informes vayan a misa.

También el vicepresidente Rodríguez y la diputada Esther González, de la bancada de NC, mostraron su disconformidad con las conclusiones del órgano que vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas y, con palabras más gruesas, subrayaron que ningún «mesetario» va a recortar un derecho «conquistado por los canarios» como el del descuento del 75%.

Los Ejecutivos nacional y regional tratan de frenar los incrementos sin intervenir el mercado

Además de la controversia recurrente de la bonificación al transporte, la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, explicó en respuesta a una pregunta de Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, que la planificación de Aena para los próximos años no prevé un incremento de las tasas aéreas. De todas formas, Castilla, que no continuará al frente del departamento tras las próximas elecciones y que de hecho no se presentará en ninguna lista, reconoció que en tiempos de bonanza para el sector de la aviación comercial, Aena se ve tentada a subir las tasas, algo a lo que la Comunidad Autónoma, en tal caso, se opondría. Eso sí, la todavía responsable del área de Turismo precisó que sí se han incrementado las tasas digamos no obligatorias, esto es, aquellas vinculadas a un servicio optativo, de ahí las quejas en parte del sector.